FOTO EXPLICATIE: Nutriţioniştii recomandă folosirea UNTURII în mâncare. Iată de ce

Grasimile animale au fost dintotdeauna criticate si combatute de mare parte din nutritionistii care se aflau in cautarea dietei si stilului de viata perfect. Cu toate astea, s-a descoperit ca untura are proprietati benefice nebanuite si este unul din cele mai sanatoase produse din casele romanilor.

Motive pentru care e bine sa consumi untura



Desi nu ai crede ca e sanatoasa pentru ca e bogata in grasime, nu este adevarat ca este nesanatoasa! Iata de ce e bine sa o consumi:



- Untura ocupa al doilea loc, dupa uleiul de masline, in ierarhia grasimilor monosaturate.



- Este bogata in vitamina D.



- Regleaza productia de hormoni din organism si asigura echilibrul la nivel tiroidian.



- Grasimile gasite in untura pot preveni aparitia cancerului, in special cancerul la san.



- Mancarea gatita cu untura are un gust delicios si te fereste de problemele cu colesterolul.