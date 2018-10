Nunta Valentina Pelinel cu Cristi Borcea. Suma cheltuită de cei doi la Budapesta

Nunta Valentina Pelinel cu Cristi Borcea. Cristi Borcea s-a cununat cu Valentina Pelinel la Budapesta și au avut la eveniment în jur de 40 de invitați!

Nunta Valentina Pelinel cu Cristi Borcea. Restaurantul “Gundel” a fost inchiriat cu nu mai puțin de 13.000 de euro, dar a meritat până la ultimul bănuț! Cristi Borcea și Valentina Pelinel au ales un meniu scump la nuntă, unul în jur de 200 de euro de persoană!

“Omul de afaceri a platit tuturor transportul cu avionul pana in Ungaria, apartamente in doua hoteluri de cinci stele, inclusiv mini barul din camera, mancarea in cele trei zile de stat la fata locului, plimbarile prin oras, make-up-ul si aranjarea parului pentru doamnele prezente. Astfel, la un calcul simplu, s-a ajuns pe la vreo 25.000 de euro”, au povestit apropiati de-ai fostul sef de la Dinamo, potrivit wowbiz.ro.