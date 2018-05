Nuntă regală. Statuia lui Meghan Markle prezentată la Madame Tussauds din Londra

Meghan Markle. Mai sunt doar câteva zile până la cea mai aşteptată nuntă regală a anului, iar pregătirile pentru marele eveniment sunt în toi.

Cu un surâs uşor şi dezarmant pe buze, părul desfăcut şi cu inelul de logodnă pe deget, statuia din ceară a actriţei Meghan Markle a fost prezentată miercuri la muzeul Madame Tussauds din Londra, cu zece zile înainte de căsătoria anului dintre actriţă şi prinţul Harry.



Statuia a fost terminată în aproape 6 luni, conform lui Stephen Mansfield, unul dintre sculptorii în ceară care a participat la proiect. "A trebuit să ne grăbim puţin: odată ce a fost anunţată logodna (la 27 noiembrie 2017 n.r.) am luptat cu timpul", a precizat el.



Meghan Markle este reprezentată într-o rochie verde pe care a purtat-o cu ocazia participării la o emisiune de televiziune la BBC, unde alături de prinţul Harry, a vorbit despre logodnă.



La doar câteva ore după ce actriţa a apărut la televizor cu această rochie, marca Parosh, producătorul a anunţat că stocurile au fost epuizate. Ulterior producătorul a relansat rochia pe piaţă sub denumirea "The Meghan".



Statuia din ceară a prinţului Harry a fost şi ea recosmetizată. Turnată iniţial pentru a marca cea de-a 30-a aniversare a prinţului, în 2014, statuia a fost modificată iar varianta din ceară a prinţului are acum "o elegantă barbă", conform reprezentanţilor muzeului.



"A fost o provocare majoră pentru că publicul are aşteptări enorme", a mai susţinut Stephen Mansfield.



Cele două statui vor fi accesibile vizitatorilor muzeului începând din 18 mai, în ajunul nunţii ce va fi organizată la Castelul Windsor, în apropierea Londrei.



Tot miercuri, muzeul Madame Tussauds din New York va prezenta propria sa variantă din ceară a lui Meghan Markle.

Sursa