NUNTA REGALĂ 2018. Sărbătoare în Marea Britanie. Prințul Harry s-a căsătorit cu Meghan Markle |LIVE

NUNTA REGALĂ 2018. Marea Britanie are o nouă prinţesă. Prinţul Harry şi Meghan Markle şi-au unit destinele într-o ceremonie emoţionantă, la Capela Saint George, în prezența a 600 de invitați. Pentru că tatăl ei a lipsit de la nuntă, mireasa a fost condusă la altar de socrul ei, Prințul Charles. Ceremonia a îmbinat tradiţia cu modernismul și a avut elemente multiculturale. Meghan a purtat o rochie albă, iar preotul episcopal, originar din Chicago, este un susținător al căsătoriilor între persoane de același sex.

NUNTA REGALĂ 2018. Întreaga lume şi-a ţinut respiraţia când Meghan Markle a coborât din maşină, în faţa capelei Saint George. Rochia impresionantă, semnată de prima femeie director artistic a celebrei case de modă Givenchy, a arătat perfect stilul modern al tinerei mirese.

Mirii au spus încă de la început că îşi doresc ca întregul popor să le fie alături în această zi. Iar plimbarea cu caleaşca prin Windsor, o adevărate baie de mulţime, a demonstrat exact acest lucru.

Ora 15.05: are loc sărutul mirilor, în aplauzele tuturor invitaților.

Ora 14.30: Prinţul Harry şi Meghan Markle şi-au spus jurămintele de căsătorie şi au schimbat inelele. Ei sunt oficial căsătoriţi religios.

Camila Parker, soția prințului Charles, o atacă pe soția fiului ei vitreg: Meghan Markle, atacată de mama-soacră

Ora 14: Ceremonia religioasă a început!

At the High Altar, The Dean of Windsor greets the congregation and reads the Preface #RoyalWedding pic.twitter.com/cXQBhL3g0y — The Royal Family (@RoyalFamily) May 19, 2018

Ora 13.40: Prințul Harry sosește la Catedrala Sf George.

Prince Harry and his best man The Duke of Cambridge arrive at St George's Chapel #RoyalWedding pic.twitter.com/h5pV33hCIK — The Royal Family (@RoyalFamily) May 19, 2018





ora 13.30: Primele IMAGINI cu rochia de mireasă a lui Meghan Markle

Actriţa americană Meghan Markle a ales o superbă rochie Givenchy, cu mâneci lungi, pentru nunta sa de sâmbătă cu prinţul Harry, o rochie creată de designerul britanic Clare Waight Keller.

La ora 9, oamenii au început să se strângă la eveniment.

UPDATE 12.30 - Majoritatea invitaţilor a capela St. George de la Castelul Windsor. Dacă Oprah a ajuns printre primii, Victoria Beckham a preferat să îşi facă intrarea printre ultimii, potrivit Mediafax.ro.

#RoyalWedding celebrations continue in Windsor town as the Band of The Irish Guards @IrishGuardsBand play for the crowds pic.twitter.com/aSuAJPgzKm

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 19, 2018

update, ora 12: Detaliul subtil în memoria prințesei Diana la mega-nunta lui Harry și Meghan Markle.

UPDATE, ora 11: Prinţul Harry a devenit Duce de Sussex, titlu nobiliar oferit de regina Elisabeta a II-a, iar după nunta regală, Meghan Markle va purta titlul de Ducesă de Sussex, anunţă Palatul Buckingham.

NUNTA REGALĂ 2018. De ce apare cuvântul "sex" în noul titlu de noblețe al lui Meghan Markle

Meghan Markle și prințul Harry vor fi cunoscuți ca Ducesa și Ducele de Sussex, potrivit unui anunț făcut de Kensington Palace.

Meghan Markle. Potrivit tradiției, membrii masculini ai familiei regale britanice primesc un titlu nobiliar de la monarhie în yiua nunții lor, scrie The Telegraph.

Cum titlul de Duce de Duke of Sussex era vacant, toată lumea a bănuit că aceasta va fi alegerea familiei regale pentru Harry.

NUNTA REGALĂ 2018. PROGRAMUL COMPLET

Today Prince Harry and Ms. Markle will be married at Windsor Castle surrounded by friends and family.



Follow us @RoyalFamily @KensingtonRoyal @ClarenceHouse live all day. pic.twitter.com/ajq4yURMod

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 19, 2018



Programul nunţii a fost stabilit în cele mai mici detalii. Prinţul Harry şi prinţul William, care va fi cavaler de onoare, vor ajunge pe treptele capelei Saint George exact la 13.45 ora României. Ar urma să intre în curtea castelului pe jos şi vor trece pe lângă cei 200 de reprezentanţi ai organizaţiilor caritabile în care este implicat mirele. Regina va fi ultimul membru al familiei regale care va ajunge la slujbă, la 13.55. Câteva minute mai târziu, la 13.59, întreaga lume o va vedea pentru prima dată pe Meghan Markle în rochie de mireasă.



Rochia este în prezent unul dintre cele mai strict secrete păstrate din lume. Nu este clar nici ce va purta prinţul Harry. Probabil că va fi o uniformă militară: fie cea de căpitan general al Marinei Regale, fie cea de Cavalerie regală.



Alegerea Capelei Saint George pentru nuntă e interesantă şi plină de simbolism. Pe de o parte, este locul unde sunt înmormântaţi numeroşi regi şi regine, inclusiv străbunicii prinţului Harry. De asemenea, acolo au avut loc numeroase nunţi regale pe parcursul anilor - inclusiv cea a prinţului Charles cu Camilla. Deci biserica poate fi considerată una de familie.



Cei care se aşteaptă la un sărut pe balcon, aşa cum s-a întâmplat la prinţul William şi Kate, vor fi dezamăgiţi. La Windsor nu există balcon. Însă Harry şi Meghan ar putea face pe plac publicului pe treptele capelei. Iar după, fericitul cuplu ar putea să facă o mică baie de mulţime.





De la nunta prinţului Charles cu Diana, lucrurile au devenit mai puţin rigide. Miresele din familia regală nu mai sunt nevoite să ajungă la nuntă cu o caleaşcă, ci pot alege o maşină. După ceremonie, însă, Harry şi Meghan vor face un tur al castelului Windsor într-o caleaşcă deschisă.



Cuplul regal va avea parte nu de una, ci de două recepţii. Prima, organizată de regină, va avea loc după-amiaza. Toţi cei 600 de invitaţi care vor lua parte la slujbă vor merge la petrecere. Iar seara, 200 de prieteni şi rude ale prinţului Harry şi ale lui Meghan au fost invitaţi la o altă petrecere, organizată de tatăl mirelui.

NUNTA REGALĂ 2018. Tatăl lui Meghan este marele absent

Meghan Markle va fi condusă la altar sâmbătă de prinţul Charles, viitorul său socru, pentru nunta sa cu prinţul Harry - în absenţa tatălui viitoarei mirese care se recuperează după o operaţie la inimă, a anunţat vineri Palatul Kensington, citat de AFP şi DPA.

"Domnişoara Meghan Markle l-a rugat pe Alteţa Sa Regală, Prinţul de Wales, să o conducă la altarul Capelei Saint George din castelul Windsor în ziua nunţii", a precizat Palatul într-un comunicat. "Prinţul de Wales este încântat să o poată primi pe domnişoara Markle în familia regală în acest fel", notează Agerpres.

NUNTA REGALĂ 2018. Megan Markle face un gest șocant la începutul nunții regale

Megan Markle începe nunta rgală de una singură pentru a face o declarație feministă adresată lumii întregi, informează CNN.

Meghan Markle face o puternică declarație feministă chiar la începutul nunții cu Prințul Harry, alegând să nu fie însoțită în mare parte din procesiunea de la biserica St. George's Chapel, Windsor, anunță CNN.

Meghan Markle face un gest fără precedent pentru o nuntă regală din Marea Britanie: Megan va păși fără escortă după ce se va întâlni cu reprezentant al clerului anglican. Acesta va merge înaintea miresei, care va fi însoțită doar de domnișoarele de onoare.

NUNTA REGALĂ 2018.Ce nume de familie va avea Meghan Markle, după nunta cu Prințul Harry

Nunta Meghan Markle și Prințul Harry Numele complet al actriței din „Suits" este Rachel Meghan Markle, iar după căsătorie ea se va schimba în Rachel Meghan Mountbatten – Windsor, potrivit istoricului regal Carolyn Harris. Descendenții Reginei Elisabeta a II-a poartă numele de Windsor, precum și numele Mounbatten, după numele soțului ei – Prințul Philip.

„Odată căsătoriți, Meghan se va semna doar cu Meghan, fără nume de familie. Așa cum Harry se semnează doar cu Harry", spune expertul regal Marlene Koenig.

Nunta Meghan Markle și Prințul Harry După nuntă, Meghan Markle va purta titlul de „Ducesă de Sussex", în timp ce Prințul Harry va fi „Duce de Sussex". De asemenea, referințele la Meghan Markle se vor face sub titulatura de „Alteța sa Regală", odată ce va intra în familia Regală a Marii Britanii.

Până în 1917, Familia Regală din Marea Britanie nu a folosit deloc nume de familie. Era folosit doar numele dinastiei, precum Casa Tudor sau Casa York, până când Regele George al V-lea a decis să schimbe această tradiție.

Inițial, Regele George făcea parte din Casa Saxa – Coburg – Gotha și, pentru că era de proveniență germană, a decis să îl schimbe în timpul Primului Război Mondial, din cauza sentimentelor anti-germane, cu numele de Winsdor, după unul dintre castelele aflate în proprietatea Familiei Regale. Regele George al V-lea nu a schimbat doar numele dinastiei, ci a decis ca toți membrii familiei cu sânge albastru să poarte numele de Winsdor.

Urmașul la tron al lui George al V-lea a fost George al VI-lea, tatăl Reginei Elisabeta a II-a. George al VI-lea a devenit, în anul 1949, primul conducător al Commonwealth-ului (asociaţie voluntară a 53 de state suverane, dintre care cele mai multe au fost colonii britanice sau teritorii dependente ale acestor colonii), iar după moartea sa, în anul 1952, Elisabeta a II-a l-a urmat la conducere.

În anul 1947, Regina Elisabeta a II-a s-a căsătorit cu Philip Mountbatten, prinț al Greciei și al Danemarcei, care a fost înrolat în Marina Regală Britanică. Drept rezultat, numele Familiei Regale este Mountbatten – Winsdor, deși nu este obligatoriu pentru ei să îl folosească.

NUNTA REGALĂ 2018. Prințul Harry și Meghan Markle, o iubire ca-n filme

Pentru Prinţul Harry şi Meghan a fost dragoste la prima vedere. Momentul a avut loc în iulie 2016. O întâlnire aranjată de un prieten comun s-a transformat rapid într-o iubire pasională. Cei doi s-au întâlnit şi a doua zi, iar Harry s-a declarat fascinat de firea lui Meghan.



Prima ieşire în public a celor doi a avut loc septembrie anul trecut, la jocurile Invictus din Canada, pentru veterani de război. Și la mai puţin de un şi jumătate de la prima întâlnire, Regina Elisabeta a Doua şi-a dat binecuvântarea pentru nunta regală.

Inelul primit de Meghan are şi el o istorie. Designul a fost realizat chiar de prințul Harry. El a încorporat în bijuterie două pietre prețioase care i-au aparținut mamei sale, Diana.



NUNTA REGALĂ 2018. Prinţul Harry e al şaselea în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii. Mare amator de petreceri în adolescență și în primii ani de tinerețe, el e caracterizat de ziarişti drept popular şi modest. A avut mai multe relaţii de lungă durată, dar niciuna dintre partenere nu a reuşit să îl aducă în faţa altarului.



Mai mare cu trei ani ca Harry, Meghan Markle e cunoscută în special pentru rolul ei în serialul Suits. Actriţa americană este divorţată şi e metisă, aspecte comentate pe larg de presa britanică. Meghan e activistă pentru drepturile femeilor şi susţinătoare a programelor umanitare.

Nunta Regală. Marele secret al lui Meghan Markle, dezvăluit

Actrița Meghan Markle (36 de ani) are o rutină de îngrijire a tenului bine pusă la punct cu ajutorul cosmeticianei Nichola Joss, care a sfătuit-o să nu încerce produse sau tratamente faciale noi cu cel puțin o lună înainte de nuntă. Nicola a subliniat importanța acestei rutine și recomandă oricărei femei să-și curețe întotdeauna fața și să-și maseze tenului folosind anumite mișcări ale degetelor.