Numerologie: Previziunile lui Mihai Voropchievici pentru anul 2017

Conform numerologului, anul 2016 a fost unul în care s-a încheiat un ciclu material al vieții. 2017 este un an universal, un an 1 (2+0+1+7=10 ; 1+0=1). Asta înseamnă că vine cu surprize mari.

„Daca nu am fost atat de ordonati anul acesta, intram cu ceva datorii in anul nou. Mă refer la absolut orice. Tu va trebui sa depui un efort de doua ori. De aceea primele doua luni sunt in trendul anului precedent”, a spus Mihai Voropchievici.