NUMEROLOGIE. Cu cine te potrivești în dragoste, în funcție de data nașterii

Cifra destinului

Data nasterii are foarte mare importanta pe tot parcursul vietii tale: iti determina zodia, ascendentul, destinul, chiar si norocul in amor. Calculeaza cifra care iti calauzeste zilele si descopera cu cine te potrivesti in dragoste si care este stilul tau de a iubi.

Formula de calcul a numarului destinului: aduna toate cifrele din data ta de nastere, pana obtii doar una.

Exemplu: 16.07.1981 = 1+6+0+7+1+9+8+1 = 33 = 3+3 = 6.

Numarul 1

Vrei sa fii mereu capul relatiei, aceasta cifra fiind una a liderilor. Esti cam egoista, iar relatia cu tine nu este deloc usoara, la fel cum nu e usor sa gestionezi lumina Soarelui, cel care te guverneaza. Totusi, nu-ti place sa stai singura. Din contra, te preocupa foarte mult soarta celui de langa tine: vrei sa-l transformi intr-o persoana cat mai puternica. Probabil ca sa-ti faca fata in primul rand tie!

Te-ai potrivi cu: 1, 4, 5, 7, 8, 11

Numarul 2

Esti regina relatiei de cuplu pasnice si a caminului linistit. Deloc genul aventuros, numarul 2 este guvernat de Luna, astfel incat se distinge prin emotivitate, caldura si prietenie. Ii oferi partenerului stabilitate emotionala si-l tratezi, mai intai de toate, ca pe un prieten si apoi ca pe un iubit. Ai mereu nevoie de dovezi de iubire.

Te-ai potrivi cu: 2, 6, 9

Numarul 3

Te place toata lumea si nici nu-i de mirare daca te gandesti la dozele de umor pe care le raspandesti in jurul tau. Iti place distractia si-n cuplu, si in afara lui. Iar daca partenerul nu tine pasul cu pofta ta de viata, te plictisesti si treci la urmatorul. Stai departe de barbatii gelosi, posesivitatea lor te va usca de vie!

Te-ai potrivi cu: 3, 5, 6, 7

Numarul 4

Mai scoate capul dintre teancurile de proiecte ca sa-ti gasesti iubirea vietii! Esti un pic obsedata de munca si meticuloasa, gratie influentei lui Uranus. Intr-adevar, se poate pune baza pe tine intr-o relatie: esti in stare sa tii oranduielile unei case fara sa obosesti. Dar s-ar putea sa fii prea ocupata cu asta ca sa mai ai timp de cel de langa tine.

Te-ai potrivi cu: 1, 4, 8

Numarul 5

Tu ai nevoie de o relatie deschisa, pentru ca nu se stie cand iti vine dorul de duca, precum lui Mercur. Iti place sa cunosti oameni si locuri noi si trebuie sa fii alaturi de cineva care sa impartaseasca aceste dorinte. Felul tau foarte deschis de a fi ii cam duce pe barbati in eroare, pentru ca te indragostesti foarte greu, de teama sa nu fii ranita.

Te-ai potrivi cu: 1, 3, 5, 7, 8, 9

Numarul 6

Iubesti frumosul, fie ca este vorba de lucruri materiale sau de partenerul pe care ti-l alegi. Iubesti cu constiinciozitate, dar nu s-a stabilit inca daca asta se intampla datorita inclinatiei catre stabilitate sau din dorinta de comoditate. Totusi, te transformi intr-o prietena foarte buna pentru partener, iar la nevoie, intr-o leoaica ce-si apara “avutul” amenintat de rivale.

Te-ai potrivi cu: 2, 3, 6, 9

Numarul 7

Mai intai analizezi, apoi iubesti. Iar in timp ce iubesti, ai nevoie de mult spatiu. Cu toate astea, te preocupa ideea de stare de bine a relatiei, pentru ca intri in discutii interminabile cand simti ca se apropie ruptura. Sub influenta planetei Neptun, esti visatoare si melancolica.

Te-ai potrivi cu: 1, 3, 5, 7

