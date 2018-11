Numele membrilor ”Goodbye to Gravity” au ajuns pe Marte

Numele membrilor trupei ”Goodbye to Gravity” care au murit în incendiul din clubul Colectiv din 30 octombrie 2015, au ajuns pe Marte. Ele se află într-un microcip de la bordul sondei InSight, care a aterizat cu succes pe Planeta Roşie, după o călătorie de şapte luni prin spaţiu. Sonda a trimis şi primele fotografii înapoi pe Pământ, inclusiv un selfie.

A fost momentul în care NASA a primit confirmarea că sonda a aterizat cu succes şi că eforturile de ani de zile ale inginerilor au dat roade. InSight are misiunea de a analiza, timp de doi ani, activitatea seismică și structura internă a planetei.



"Este, cu adevărat, ceva ce facem noi, ca echipă ştiinţifică, pentru lume. Ştiinţa pe care o facem le aparţine tuturor şi informațiile pe care le aducem le vor aparţine tuturor.", spune BRUCE BANERDT, NASA.



InSight a costat aproximativ un miliard de dolari și este primul dispozitiv care ajunge pe Marte după vehiculul de teren Curiosity din 2012. După ce a străbătut 480 de milioane de kilometri, sonda a trimis şi primele imagini. Printre ele, un selfie.



Dispozitivul spaţial are la bord şi un microcip cu numele a două milioane și jumătate de oameni care s-au putut trece pe listă prin completarea unui formular online. Printre ele, şi cele ale trupei ,,Goodbye to Gravity". Numele lor au fost înscrise de Andreas Schonhofen, un producător de film care a participat la lucrările efectuate pentru sondă.



,,Pe lângă misiunea științifică, sonda are în interior numele lui Alex, Bogdan, Vlad și Mihai, ducându-le amintirea mai departe de lumea noastră și în eternitate", scrie pe pagina de Facebook a trupei.