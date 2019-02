Numărătoare inversă pentru OSCAR 2019. Doar câteva ore până la aflarea marilor câștigători

Emoții intense, nerăbdare, recorduri absolute. Doar câteva ore ne mai despart de aflarea marilor câștigători ai premiilor OSCAR 2019. Momentul culminant al cinematografiei a ajuns la cea de-a 91-a ediţie.

OSCAR 2019. Cea de-a 91-a ediţie a premiilor Oscar are loc, duminică, la Los Angeles, în cadrul unei gale fără o gazdă anume, prima după 30 de ani, care promite însă ceea ce reuşesc mereu filmele bune: să ne facă să uităm de griji şi probleme şi să ne descreţim frunţile în faţa a tot ceea ce are mai bun în acest moment cinematografia.



Cei mai importanţă actori, regizori şi producători de la Hollywood păşesc duminică seara pe covorul roşu amplasat încă de miercuri la intrarea în celebrul cinematograf Dolby Theater din Los Angeles unde Academia de Arte şi Ştiinţe Cinematografice acordă mult râvnitele Oscaruri.



Filmele "Green Book" şi "Roma", actorii Rami Malek şi Christian Bale şi actriţele Olivia Colman şi Glenn Close, care au câştigat deja mai multe trofee în sezonul premiilor cinematografice 2018-2019, sunt protagoniştii celor mai importante "dueluri" aşteptate în această seară specială pentru cinefili.



OSCAR 2019. Ediţia din acest an a galei Oscar reprezintă al doilea show fără prezentator principal de după 1988 din istoria de nouă decenii a acestui eveniment. Iniţial comedianul Kevin Hart a fost desemnat prezentator principal al galei Oscar 2019, în luna decembrie, însă actorul a fost nevoit să renunţe la această onoare după doar trei zile, din cauza controverselor generate de nişte comentarii homofobe pe care le-a făcut în trecut.



Astfel, în lipsa unei gazde a serii, producătorii show-ului doresc să îi reunească pe scenă, în calitate de prezentatori ai unora dintre premii, pe actorii din distribuţia filmelor din seria "Avengers" (inclusiv Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo şi Chris Evans), dar şi alte celebrităţi de prim rang, pentru a aduce strălucire unei transmisiuni televizate atât de galonate şi pentru a umple spaţiile de emisie dintre înmânările de premii şi secvenţele muzicale din desfăşurătorul evenimentului.



OSCAR 2019. De asemenea, şi-au confirmat participarea actorii Chris Evans, Chadwick Boseman, Samuel L. Jackson, Jason Momoa, James McAvoy, Brie Larson, Charlize Theron, Emilia Clarke, Awkwafina, Constance Wu, Tina Fey, Amy Poehler, Daniel Craig, Javier Bardem, Jennifer Lopez, Laura Dern, Angela Bassett, Melissa McCarthy, Sarah Paulson, Michael B. Jordan, Danai Gurira, Michael Keaton, Helen Mirren, Tyler Perry, Pharrell Williams, Paul Rudd şi Michelle Yeoh.



Potrivit tradiţiei, câştigătorii de anul trecut din categoriile de interpretare vor reveni pe scena galei Oscar pentru a înmâna statuetele atribuite învingătorilor din acest an. Astfel, Gary Oldman va înmâna premiul pentru cea mai bună actriţă, Frances McDormand va înmâna Oscarul pentru cel mai bun actor în rol principal, iar Allison Janney şi Sam Rockwell vor atribui trofeele pentru roluri secundare.



Ceremonia de acordare a Oscarurilor va fi difuzată în peste 225 de ţări şi teritorii din întreaga lume.

Lista nominalizărilor la OSCAR 2019

Cel mai bun film

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star is Born

Vice

Cea mai bună actriţă în rol principal

Yalitza Aparicio - Roma

Glenn Close - The Wife

Olivia Colman - The Favourite

Lady Gaga - A Star Is Born

Melissa McCarthy - Can You Ever Forgive Me?

Cel mai bun actor în rol principal

Christian Bale - „Vice”,

Bradley Cooper - „A Star is Born”,

Willem Dafoe - „At Eternity s Gate”,

Rami Malek - „Bohemian Rhapsody”

Viggo Mortensen - „Green Book”.

Cel mai bun regizor

Spike Lee - BlacKkKlansman

Pawel Pawlikovski - Cold War

Yorgos Lanthimos - The Favourite

Alfonso Cuaron - Roma

Adam McKay - Vice

Cel mai bun film într-o limbă străină

Capernaum (Liban),

Cold War (Polonia),

Never look away (Germania),

Roma (Mexic)

Shoplifters (Japonia).

Cel mai bun actor într-un rol secundar

Mahershala Ali, Green Book

Adam Driver, BlacKkKlansman

Sam Elliott, A Star is Born

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, Vice

Cea mai bună actriță într-un rol secundar

Amy Adams, Vice

Emma Stone, "The Favourite

Marine de Tavira, Roma

Regina King, If Beale Street Could Talk

Rachel Weisz, The Favourite

Cea mai bună coloană sonoră

Black Panther

BlacKkKlansman

If Beale Street Could Talk

Isle of Dogs

Mary Poppins Returns

Cel mai bun scenariu

The Favourite

First Reformed

Green Book

Roma

Vice

Cel mai bun scenariu adaptat

The Ballad of Buster Scruggs

BlacKkKlansman

Can You Ever Forgive Me

If Beale Street Could Talk

A Star is Born

Cea mai bună animație

Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Cea mai bună melodie originală

“All the Stars,” Black Panther

“I’ll Fight,” RBG

“The Place Where Lost Things Go,” Mary Poppins Returns

“Shallow,” A Star Is Born

“When a Cowboy Trades His Spurs for Wings,” The Ballad of Buster Scruggs

Cele mai bune efecte vizuale

Avengers: Infinity War

Christopher Robin

First Man

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story