”Nu vă voi da niciun răspuns”. Reacţia lui Ludovic Orban în scandalul privind jobul său

Președintele PNL, Ludovic Orban, a dat bir cu fugiții când presa l-a întrebat despre jobul pe care în are în cadrul firmei deținute de un om de afaceri libanez controversat! E vorba despre Said Ghanem, care are legături de afaceri foarte strânse cu oameni politici, dar și cu soții sau rude ale unor magistrați. Descoperirea a fost făcută de jurnaliștii de la PS News, care notează că firma care îi dă salariu principalului lider al opoziției e abonată la contracte cu statul.

Jurnaliștii au cerut lămuriri referitoare la locul de muncă al președintelui PNL, care a refuzat în mod constant să îl facă public.

"Nu vă dau nici un răspuns la această întrebare. Este dreptul meu legal să am un venit să-mi câștig existența dintr-o activitate, ca atare nu vă voi da nici un răspuns pe tema acesta. Subiectul acestei conferințe de presă este cu totul altul. Este dreptul meu să vă spun că în afară de ce v-am spus deja nu voi răspunde la altă întrebare. Nu cred că este necesar", a spus Ludovic Orban.

Jurnaliștii au insistat. După ce a a eschivat de câteva ori, Ludovic Orban a decis să încheie conferința de presă.

"Subiectul conferinței este cu totul altul. Vă mulțumesc... V-am mai spus că subiectul conferinței este altul. Pe această temă nu vă voi da răspunsul astăzi. Nu am nici o problemă de legalitate sau de moralitate pe această temă," a spus Ludovic Orban care a plecat imediat de la pupitru.

Contactat de Realitatea TV, Ludovic Orban nu a dorit să vorbească despre angajarea sa la firma respectivă și s-a rezumat să spună doar că nu este nimic ilegal sau imoral în faptul că are acest contract de muncă.

Potrivit jurnaliștilor care au realizat documentarea, contractul de muncă al lui Ludovic Orban este part-time și a fost încheiat cu puțin timp înainte de Crăciun. Firma se numește REVOCOND CANALTECH SRL și aparține oamenilor de afaceri Said Ghanem și Daniel Ioan Boca. PS News notează că multe dintre primăriile PNL au contracte cu această firmă.

Pe lista clienților firmei la care lucrează Ludovic Orban se înscriu Autoritatea Națională a Rezervelor de Stat, cu un contract în valoare de peste 57.600 de euro, atribuit direct pe 29 august anul trecut și Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz SA Mediaș, cu un contract în valoare de aproape 40.000 de euro, atribuit pe 2 martie anul acesta. De asemenea, Compania de Apă Arad SA, aflată în subordinea Consiliului Județean Arad, de la care Revicond Canaltech a obținut un contract de peste 130.000 de euro fără TVA. Tot fără licitație, arată PS News.

Said Ghanem are sau a avut relații de afaceri cu rude ale unor magistrați dar și cu politicieni controversați. Said Ghanem este cetăţean italian, născut în Liban, cu reşedinţa în Timişoara și deține 50% din firma care-l plătește pe Orban. El fost în centrul unui scandal imobiliar în timpul mandatului de primar al lui Traian Băsescu. Atunci, un teren în Herăstrău a fost cumpărat cu doar 100.000 de euro în condițiile în care prețurile explodaseră în acea perioadă, iar terenul ar fi putut costa de 40 de ori mai mult. O altă relație de afaceri controversată a libanezului cu cetățenie italiană este cu Mirela Sîmpetru, care apare asociată într-o firmă. Mirela Sîmpetru este soția fostului procuor Marcel Sîmpetru, fost membru CSM, condamnat la doi ani de închisoare într-un dosar în care a fost acuzat că făcuse înțelegeri oculte pentru desemnarea procurorilor șefi de parchete.