Nu poate sta pe scaun din cauza implanturilor din fese. "Mi-e frică să nu explodeze!"

Star Delguidice, o tânără amatoare de operaţii estetice în exces, a fost invitată, recent, la o emisiune TV, pentru a vorbi despre transformările suferite de corpul ei de-a lungul timpului. Din cauza mărimii feselor, însă, tânăra a refuzat să se aşeze pe canapea, aşa că a fost nevoită să răspundă întrebărilor în picioare.

La doar 28 de ani, Star a suferit deja peste 200 de intervenţii chirurgicale, care au însumat 20.000 de lire sterline. Singura operaţie care nu a mulţumit-o, însă, este cea de implant fesier. Tânăra, disperată că dacă se aşază pe un scaun i se vor sparge implanturile, vrea să renunţe la ele.



"Înainte de operaţie, nu aveam fund deloc. Eram la nivelul zero. Acum, am un fund de invidiat, extrem de bombat, care întoarce multe capete", a spus aceasta.



Cea mai recentă intervenţie la nivelul feselor a fost făcută în Turcia şi a durat 7 ore. Medicii i-au scos grăsime din braţe, abdomen şi coapse şi i-au injectat-o în fese. Deşi n-a simţit niciun disconfort imediat după operaţie, lucru perfect normal, având în vedere faptul că aceasta se afla sb efectul anesteziei, Star susţine că, în prezent, are dureri de neimaginat, din cauza cărora îi este frică să mai stea jos, în şezut. "Mi-e teamă că, într-o zi, fesele mele pur şi simplu vor exploda!", a spus aceasta.



În ciuda disconfortului creat de implantul fesier, Star nu renunţă la chirurgia estetică. Aceasta susţine că, în cel mai scurt timp, va face alte operaţii la sâni şi la nivelul feţei.



Medicii care au consultat-o, însă, i-au interzis să mai facă intervenţii în zona feselor până la vindecare, pe o perioadă de cel puţin doi ani.