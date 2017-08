Nu poți avea copii? Descoperirea de ultimă oră a medicilor care ar putea să te ajute

Oamenii de ştiinţă au reuşit să obţină descendenţi sănătoşi din şoareci masculi care erau genetic sterili deoarece aveau un cromozom în plus, conform unui nou studiu publicat joi. Procedura oferă speranţe bărbaţilor care suferă de infertilitate din cauza aceleiaşi probleme genetice.

Sexul oamenilor este determinat de cromozomii X şi Y. În general, persoanele de sex feminin au doi cromozomi X (XX), iar cele de sex masculin au un cromozom X şi unul Y (XY), însă aproximativ unul din 500 de băieţi se naşte cu un cromozom în plus, fie X, fie Y. Prezenţa a trei cromozomi în loc de doi poate întrerupe procesul de formare a spermei rezultând infertilitatea, se arată în cercetarea publicată în jurnalul american ''Science'', citată de agerpres.ro.



Oamenii de ştiinţă de la Francis Crick Institute din Marea Britanie au descoperit, însă, o cale de a îndepărta cromozomul în plus pentru a produce descendenţi fertili.



Echipa de cercetători a prelevat mostre de ţesut de la urechea şoarecilor cu cromozomi XXY şi XYY, le-au cultivat şi au colectat celule ale ţesutului conjunctiv cunoscute sub numele de fibroblaste. Ulterior, ei au transformat fibroblastele în celule stem şi au observat că în timpul acestui proces unele dintre celule au pierdut cromozomul în plus.



Printr-o metodă existentă deja, ei au utilizat semnale chimice specifice pentru a ''ghida'' celulele stem către a deveni celule cu potenţial de a deveni spermă matură.



Odată injectate în şoareci-gazdă, aceste celule s-au dezvoltat în spermă matură care a fost apoi colectată şi utilizată pentru a obţine descendenţi sănătoşi şi fertili prin intermediul reproducţiei asistate.



''Abordarea noastră ne-a permis să obţinem descendenţi din şoareci sterili XXY şi XYY'', arată într-un comunicat autorul principal al cercetării, Takayuki Hirota de la institutul amintit.

În cadrul unui experiment preliminar, echipa de cercetători a descoperit că celulele stem produse din fibroblastele bărbaţilor cu sindrom Klinefelter (XXY) au pierdut de asemenea cromozomul care era în plus.



În cazul în care aceste descoperiri vor fi aplicate în siguranţă pe oameni, ar fi posibil ca bărbaţii cu sindromul Klinefelter sau sindromul Dublu Y (XYY), care sunt infertili, să poată avea copii prin intermediul reproducţiei asistate, pe baza acestei tehnici, susţin oamenii de ştiinţă.



Până la aplicarea acestei tehnici pe subiecţi umani este nevoie, însă, de multe alte cercetări.



Studiul a fost efectuat în colaborare cu Universitatea Kyoto şi a fost finanţat de Consiliul European pentru Cercetare, Agenţia pentru Ştiinţă şi Tehnologie din Japonia şi Societatea pentru Promovarea Ştiinţei din Japonia.