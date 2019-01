Cozmin Guşă despre sancţionarea Realitatea TV: Nu ne pot ei persecuta cât putem noi rezista!

Cozmin Gușă, analiză despre Amnistie

Sancţionarea Realitatea TV cu întreruperea emisiei pentru 10 minute este un gest fără precedent, menit să intimideze o televiziune care nu s-a ferit şi n-a ezitat să prezinte abuzurile actualei puteri, este de părere analistul politic Cozmin Guşă. Într-o intervenţie în direct, el a avertizat că acesta este doar începutul, pentru că unul dintre obiectivele prioritate ale PSDragnea în 2019 este anihilarea presei independente.

"Am să parafrazez o lozinca electorală din 2004 „nu pot ei fura cât puteţi voi vota” şi aş spune că "nu ne pot ei persecuta cât putem noi rezista". Dincolo de asta, este un eveniment grav nu doar prin prisma încercării de intimidare, ci prin faptul că ascunde calcule electorale mult mai sofisticate. Am spus încă de la finalul anului trecut că principala ţintă a PSDragnea în 2019 este presa independentă, adica acele televiziuni, radiouri, site-uri care se încăpăţânează să prezinte şi opinia cetăţeanului între alegeri. Noi asta am făcut, ne-am încăpăţânat şi acest lucru a deranjat", a afirmat Guşă.

Consultantul politic a remarcat şi faptul că ţinta intimidării nu este doar Realitatea TV, ci şi publicul numeros al televiziunii, pentru că de fapt atitudinea acestor oameni care nu se află la mâna statului este considerată periculoasă, în perspectiva alegerilor care se apropie.

"De fapt, domnii de la PSDragnea au, pe de-o parte, o attudine prin care vor să timoreze publicul Realitatea TV, oameni care preferă să demonstreze paşnic, pentru că la noi, în acele zile cu audienţă uriaşă, cetăţenii şi-au putut exprima liberi opinia şi au putut vedea manipualrea pusa la cale pentru ca diaspora să fie intimidată, când celor care muncesc în occident şi au venit să-şi apere ţara puterea le-a trimis semnalul că nu sunt bine-veniţi."

"Marea lor grijă, a lui Dragnea şi ai săi, este acel dosar de la Parchet, ei doresc ca prin instituţiile statului să-l distrugă, ei consideră că procurorii care administrează dosarul "10 august" au relatat elemente care nu convin."

Solidaritatea de presă e importantă, o pot păţi şi alţii

Cozmin Guşă a remarcat şi faptul că atacul lansat acum împotriva Realitatea TV poate fi şi o formă de intimidare prentru restul presei nealiniate. "Apreciez foarte mult mesajul directorului EVZ DAn Andronic, care având o linie editorailă diferită de a noastră, a remarcat presiunea extraordinară mascată sub pseudolegalitate. Poate de aceea iniţiativă nostră privind Partidul Realitatea este şi o iniţiativă de solidarizare a presei. Fiind solidari nu va mai fi nimeni o ţintă, cu amenzi de sute de mii, de milioane de euro, doar pentru că am deranjat puterea. (...) Noi am refuzat tot timpul bani, aţi văzut lista celor plătiţi de PSD sa devină "tonomate" în spiritul puterii. (...) Aceste lucruri sunt un avertisment şi pentru restul oamenilor din presă. Le va veni randul, vom fi solidari alături de ei, dar este limpede că pentrut câştigarea unor alegeri de orice fel, presa trebuie să fie îngenuncheată, după modelul din autocraţii gen Rusia sau China. Telespectatorilor le spun că rezistăm, suntem ai dracu', nu ne lăsam, pe colegii din presă îi avertizez că urmează şi ei dacă nu pupă inelul acolo unde trebuie, îi invit să analizeze acest gen de evenimente."

"În şedinţa CNA înţele că au fost şi momente hilare, se gândeau şi analizau dacă ne sancţionează şi pentru că eu am descris comportamentul lui Dragnea ca şi comportamentul unui "Dragnea puţa mică", până acolo s-au gandit, când de fapt eu vorbeam la figurat, nu ştiu dacă în comunicatul oficial o să introducă şi acest pasaj", a mai relatat Guşă.

Dragnea crede că Realitatea TV îi blochează drumul spre candidatura la preşedinţie

Consultantul politic Cozmin Guşă a mai indicat un scenariu ce poate justifica atacul lansat la adresa Realitatea TV, prin decizia de suspendare a emisiei. "Consultanţii străini pe care îi are Dragnea i-au explicat că minciuna lui va fi devoalată şi atunci, ca să se instaleze, în funcţia de preşedinte al României, trebuie să încerce întreruperea emisiei Realitatea TV."

"Prin avocaţi o să ridicăm acest caz la instituţii şi instanţe din România şi din străinătate, ca să blocăm astfel de demersuri şi aş vrea să le sugerez oamenilor independenţi politic, judecătorilor din parchete, să se aplece cu determinare asupra evenimentelor din 10 august."

Guşă a remarcat şi lipsa de reacţie a preşedintelui Klaus Iohaniis, pe fondul atacurilor tot mai evidente ale actualei guvernări la adresa demoraţiei, inclusiv la libertatea de exprimare a presei. "Îi reamintesc lui Klaus Iohannis că a câştigat mandatul cu ajutorul Realitatea TV, n-a trimis nici un buchet de flori moderatorii, producătorilor care l-au susţinut pentru că aşa au crezut ei, că Ponta nu e bun. Cei care au câştigat funcţiile aveau măcar datoria civică să mulţumească Realitatea TV. N-au facut o niciodata. Ne am descurcat singuri în condiţiile în care noi am criticat excesele guvernului şi nimeni n-a venit în sprijinul nostru", a mai afirmat consultantul politic.