Nu mai face această greșeală când prepari toba de casă. Iată rețeta corectă!

Toba de casă

Toba de casă. Pentru toba de porc traditionala cureti stomacul de porc de membrana interioara. Cel mai usor se curata cu sare grunjoasa. Il speli, il lasi o ora in apa cu otet ceapa.

Toba de casă. Cea mai delicioasa de toba de casa: ingrediente

- 2 urechi de porc

- 2 rinichi de porc

- o limba de porc

- un bucata de muschi de porc

- o inima de porc

- un stomac de porc

- 250 de grame de slanina cu carne

- o jumatate de kilogram de pulpa de porc

- 4 catei de usturoi

- sare

- piper macinat

- piper boabe

- foi de dafin

Toba de casă: Modalitate de preparare

Pentru toba de porc traditionala, facuta in stomac de porc, se curata bine stomacul de porc de membrana interioara. Cea mai simpla metoda, si cea recomandata, este curatarea cu sare grunjoasa. Dupa ce se freaca bine, se spala si se lasa o ora in apa cu otet si ceapa taiata felii, pentru neutralizarea mirosului. Scoatem apoi stomacul si il clatim bine, potrivit culinar.ro. In cazul in care cumparati stomacul de porc pentru toba, il puteti gasi in macelarii gata curatat. Mai mult pe culinar.ro.