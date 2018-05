Nu mai consumaţi aceste legume crude! Sunt TOXICE

Obişnuiţi să consumaţi legume crude? Ei bine, anumite legume sunt nocive atunci când sunt consumate înainte de a fi preparate. Vezi lista acestora!

Pentru o dietă echilibrată trebuie să se ţină cont de modul în care sunt consumate alimentele. Unele alimete, consumate crude, furnizează o doză optimă de vitamine, minerale, enzime şi fibre de care corpul are nevoie.



Motivul pentru care o parte din acestea nu pot fi consumate crude este conţinutul ridicat de substanţe toxice ori sunt dificil de digerat şi pot provoca indigestii.



Iată lista alimentelor care sunt dăunătoare atunci când le consumaţi crude



Cartofii conţin două substanţe numite solanin[ şi chaconin[, considerate a fi toxice pentru organism dacă sunt ingerate în cantităţi mari. Când cartoful este preparat, aceste două minerale scad cantitativ. În plus, cartofii conţin şi amidon, făcându-i destul de greu de digerat în stare crudă.



Vinetele ca şi cartofii conţin solanina. Specialiştii susţin că acest compus duce la inhibarea absorbţiei de calciu. Simptomele pe care le poţi experiementa dacă consumi vinete crude sunt: stări de vomă, crampe, greaţă şi dureri de cap. Gătirea vinetelor va neutraliza solanina.



Legumele boabe ca fasolea roşie, soia sau mazărea nu trebuie consumate crude deoarece conţin şi ele substanţe toxice. Boabele de soia, de exemplu, când sunt consumate crude, pot declanşa probleme ale tiroidei. Alte tipuri de legume cu boabe conţin un aminoacid toxic, ce face parte din familia substanţei chimice numite cianură. Deşi aceste legume pot fi dăunătoare când sunt consumate în cantităţi mari, este mai bine totuşi să le eviţi. Pentru a îndepărta aceste toxine este necesar ca legumele cu boabe să fie înmuiate în apă sau gătite.



Ciupercile conţin o substanţă toxică numită agaritină, care este suspectată ca fiind un agent carcinogen (duce la apariţia cancerului). Deşi aceste substanţe sunt neutralizate în prezenţa căldurii, ciupercile în stare crudă pot dăuna sănătăţii. În plus, în urma unor studii s-a demonstrat că unele dintre cele mai populare ciuperci întâlnite în supermarketuri au determinat apariţia cancerului la şoareci, scrie ziarulatac.ro.



Spancul şi rubarba conţin nişte compuşi care se numesc oxalaţi şi care interferează cu absorbţia calciului în sânge. Poţi mânca însă spanac şi rubarba crude atâta vreme cât nu consumi cantităţi uriaşe, care să ducă la un deficit de calciu în organism.



Păstarnacul are în compoziţie psoralen, o substanţă cu potenţial toxic, deci nu ar trebui consumat crud. Se pare că această substanţă, care este şi carcinogenă, nu este distrusă nici în procesul de prepare la foc.



Cerealele. Majoritatea cerealelor conţin antinutrienţi care pot duce la apariţia unor indigestii. Este indicat să consumi cereale (grâu, ovăz, secară, orz) numai după ce le-ai înmuiat în apă.



Un semnal de alarmă este tras şi în cazul lăstarilor (lucerna, ridiche). Crescuţi în medii calde şi umede, aceşti lăstari se pare că sunt purtători de bacterii ca salmonella sau E.coli. Chiar dacă sunt bine spălaţi, aceşti lăstari nu scapă de bacterie deoarece acestea trăiesc în interiorul vegetalelor. În cazul persoanelor cu un sistem imunitar scăzut, la varstici sau copii, pot apărea probleme de sănătate. Ca să eviţi riscurile, este bine să-ţi cumperi chiar tu seminţe organice de lăstari şi să le plantezi acasă. În acest fel, vei evita posibilă contaminare cu bacterii.