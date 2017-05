Nu ignorați stările repetate de oboseală extremă, pot fi semnele unor boli grave!

Ați fost vreodată atât de obosit încât nu ați fost în stare să faceți nici măcar lucrurile care de regulă vă produc plăcere? Probabil nu există persoană care să nu fi traversat această stare.

Dacă problema se poate rezolva simplu, printr-un somn odihnitor, este în regulă! Însă, în caz contrar, când aceesele de oboseală sunt tot mai dese și durează tot mai mult, s-ar putea să vă confruntați cu o problemă serioasă. În niciun caz nu trebuie ignorată, pentru că în spatele ei s-ar putea ascunde o afecțiune gravă. Există câteva semne care trebuie luate în serios în legatură cu stările de oboseală accentuată.

Incapacitatea de a intreprinde nici măcar activitățile plăcute, trezirea cu senzația de epuizare chiar după o noapte de somn bun, lipsa motivației pentru a începe o nouă zi, senzații bruște de slăbiciune și jena în respirație sunt câteva semnale de alarmă care ar trebui să dea de gândit.

Cauzele pot fi dintre cele mai diverse, începând de la anemie până la depresie sau anxietate. Anemia apare atunci cand sangele are prea putine celule rosii sau acestea au insuficienta hemoglobina, o proteina care transporta oxigenul. De aici rezulta o scadere a nivelului de energie. Pe urmă, afectiunile cardiace pot face ca inima sa pompeze sangele mai putin eficient si sa conduca la acumularea de lichid in plamani. Acest fenomen poate duce la dificultati in respiratie, și de aici oboseala.

Problemele de somn sunt altă cauză. Apneea în somn, adică pauza in respiratie care de multe ori dureaza cateva secunde, este mai frecventa la persoanele in varsta si la cele supraponderale. O alta cauză este o vezica urinara hiperactiva. Oricare dintre acestea pot perturba somnul atat de mult incat duc la oboseală pe durata unei zile intregi. O poate accentua însă și folosirea unor medicamente.

Cele pentru tensiune arteriala, antidepresivele, antihistaminicele și antiinflamatoarele nesteroidiene sunt câteva exemple. Mai rețineți că există o afecțiune numită sindromul oboselii cronice, care este o tulburare complexa cu cauză necunoscută. Nu este o boală larg răspândită, dar oricare ar fi cauza oboselii, ea trebuie investigată. Iar ca remediu, nu uitați că plimbările în aer liber și o dietă ușoară alungă multe dintre cauzele maladiilor care generează oboseala.