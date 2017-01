Nu există depresie de iarnă, dar tulburările de sezon pot ascunde o afecțiune severă. Care e aceasta

Există depresie de iarnă? Foarte multe persoane simt un disconfort major din cauza frigului, sunt cuprinse de disperare vanzand cantitati mari de zapada si devin un pachet de nervi in majoritatea sezonului hibernal.

In ciuda acestor manifestari evidente, specialiștii susțin că tulburările afective care survin iarna și sunt puse pe schimbarile meteorologice au o alta cauza.

Deși tulburarile afective sezoniere sunt numite astfel in toate manualele din lume, medicii au ajuns la un numitor comun: sunt semnul unei depresii majore, in cele mai mult dintre situatii, sau al afectiunii bipolare.

Este adevarat, exista cateva simptome care se activeaza in acesta perioada a anului la anumite persoane: greutate la trezire, stare de somnolenta pe parcursul zilei, dorinta de a dormi mai mult, tendinta de a amana lucruri din cauza lisei de energie, retragerea in casa, un apetit crescut, mai ales pentru produse dulci, lipsa dorintei de a comunica cu ceilalti, chiar daca sunt membri ai familie. Tonusul scazut din timpul iernii are si explicații fiziologice.

Din cauza temperaturilor mici, presiunea arterială crește, gandirea este mai lentă, iar lumina mai puțină, din cauza zilelor mai scurte și a înnorării, stimulează producerea hormonului somnului, melatonina. Deci dacă funcțiile vitale sunt încetinite, atunci un tonus mai scăzut este o consecință firească.

Cum se poate face disctincție între o depresie sau o simplă reacție a organismului la caracteristicile sezonului? Există câteva indicii: dacă simțim plăcerea unor activități, dacă nu avem tendința de a-i respinge pe ceilalți, dacă, trăgând linie, stările pozitive sunt majoritare inseamna ca organismul a devenit doar mai lent, din cauza unor cauze obiective.

Însă dacă dominanta sunt gândurile negative și dorința de a nu mai merge la serviciu, există un singur sfat: apelarea la un specialist. Dacă e doar o lipsă de energie, există câteva remedii: nu cădeți în capcana supraalimentării, deoarece kilogramele în plus favorizează pierderea increderii in sine.

Recurgeți la o banană sau o bucatica de ciocolata, deoarece stimulează serotonina. Ieșiți la plimbare măcar o jumătate de oră, profitand de lumină, faceti macar o vizita pe saptamana la sala de gimnastica, urmariti filme cu final fericit sau comedii și veți vedea că perspectiva asupra iernii se va schimba radical.