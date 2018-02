Nu a mai nins de 1 martie de 53 de ani! Când au fost ierni grele din istoria României

Pana pe 20 martie, fenomenele de iarnă sunt considerate normale, iar după aceea, periculoase, în special pentru vegetatie.

În istoria recentă, au fost ierni deosebit de grele în 1954, 1967, 1985, 1995 și în 2012. Însă, în 1 martie, a nins acum 53 de ani, în 1965, potrivit statisticilor ANM. Meteorologii spun că este iarnă grea când ninge mult, când este foarte frig, când este viscol, ori durează multe zile.

De-a lungul timpului, au mai fost episoade cu ninsori târzii, în intervalul 25 martie – 15 aprilie, inclusiv in Capitala, în anii:

1962 – pe 26 martie si 3 aprilie

1963 – pe 25 martie si 4 aprilie

1965 – pe 1 si 13 aprilie

1966 – pe 27 martie

1969 – pe 25 martie si 10 aprilie

1972 – pe 25 martie

1974 si 1988 – pe 15 aprilie

1990 si 1992 – pe 11…12 aprilie

1995 – 29 martie si 11 aprilie

1996 – 15 aprilie

1997 – 26 martie, 7 aprilie

2001 – 30 martie si 14 aprilie

2003 – 7 si 8 aprilie

2012 – 7….8 aprilie, in nordul Moldovei, la Suceava, s-au depus 30 cm de strat de zapada

In 1997, chiar pe 23 aprilie, a nins in tara, au fost inzapezite drumuri, iar in judetul Harghita, vantul puternic a doborat o padure de brad, in jurul a 2 milioane de metri cubi.

Sursa: Romica Jurca – meteorolog ANM