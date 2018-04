Noul turn de control al Aeroportului Suceava, nefolosit pentru că a fost proiectat greşit

Proiectantul de la Aeroportul „Ştefan cel Mare” din Suceava a proiectat aiurea noul turn de control al cărui acoperiş este prea fragil şi nu poate susţine antenele şi echipamentele necesare. Astfel, zborurile sunt în continuare operate din vechiul turn de control. Noul turn nu poate fi modificat deoarece întregul proiect încă se află sub garanţie, până la mijlocul acestui an.

Un turn de control modern inaugurat cu tăiere de panglică în 2015 la Aeroportul „Ştefan cel Mare“ din Suceava stă închis încă de atunci, din cauza unor grave deficienţe de proiectare, scrie adevarul.ro. Zborurile sunt coordonate dintr-un turn de control vechi, construit prin anii ’60.

Oficialii ROMATSA refuză să autorizeze clădirea pentru funcţionare şi s-o preia pentru utilizare fiindcă proiectanţii n-au luat în considerare că noul turn trebuie prevăzut cu mai multe antene şi dispozitive în partea superioară. Cum acest echipament are o greutate foarte mare, acoperişul n-ar putea susţine presiunea, au constatat oficialii ROMATSA. În plus, scara de acces spre vârful turnului ar fi prea îngustă şi periculoasă în caz de incendiu. Din acest motiv, imediat după inaugurare, s-a decretat reproiectarea şi refacerea clădirii, însă aceste modificări nu pot fi efectuate deoarece aeroportul ar pierde întreaga garanţie asupra lucrărilor de modernizare.



„Nu există probleme majore, doar chestiuni de procedură. A fost o scăpare atât din partea proiectantului, cât şi din partea ROMATSA. Turnul fiind în garanţie, nu putem să-i aducem modificări, nu ne permitem să pierdem garanţia. Am ajuns la o soluţie de compromis, vom lăsa antenele pe turnul vechi, ei se vor muta în turnul nou la jumătatea acestui an, iar după expirarea perioadei de garanţie să efectuăm îmbunătăţirile. O perioadă se vor coordona zborurile din ambele turnuri“, a declarat Ioan Măriuţa, directorul Aeroporului „Ştefan cel Mare” din Suceava.