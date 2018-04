A fost lansat noul Sistem Electronic de Achiziții Publice, finanțat cu bani UE

SEAP înlocuit cu SICAP

Noul Sistem Electronic de Achiziții Publice (SICAP), un proiect IT de 27 de milioane lei lei finanțat cu fonduri UE, a fost lansat luni.

Începând de astăzi, vechiul sistem de achiziții publice, ajuns un brand de notorietate, SEAP, este înlocuit cu o platformă care permite mai multe criterii de căutare și, implicit, mai multă transparență - SICAP.

"Astăzi SICAP funcționează în mediul de producție, ceea ce înseamnă că procedurile noi se desfășoară deja în SICAP, iar procedurile vechi se desfășoară pe SEAP in lichidare. A mers greu și probabil va mai merge greu 1-2 ore, deoarece am mai făcut optimizări în mediul de producție. Este un proiect întârziat, dar astăzi sunt mândru că am reușit să facem lansarea.", a declarat pentru HotNews.ro Liviu Stoica, președintele AADR, agenția care gestionează sistemul IT.

SICAP a costat 27 milioane de lei (inclusiv TVA), fiind implementat de firma UTI Grup, având ca subcontractor firma Total Soft.

Pe perioada de tranziție, vechiul sistem de achiziții publice și noul sistem de achiziții publice vor funcționa în parale. La finalizarea acestei etape de tranziție și operaționalizare, vechiul SEAP se va închide, rămânând doar un instrument de raportare.

SEAP a funcționat din 2006 până în prezent, deci aproape 12 ani. Statistica SEAP:

- Autoritati contractante: 19.703;

- Ofertanti înregistrati în sistem: 127.242;

- Repere publicate în catalogul electronic: 1.489.373;

- Cereri de oferta/proceduri simplificate: 125.398;

- Cumparari directe publicate în sistem: 16.123.237;

- Valoare achizitii atribuite prin sistem: 30.871.905.571.969 RON;

"Noul sistem de achiziții publice îsi propune sa vina si mai mult decât vechiul sistem în ajutorul utilizatorilor, având la baza implementate cele mai noi tehnologii, o interfata prietenoasa si facila, date structurate, criterii avansate de cautare", spun oficialii de la AADR.