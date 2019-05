Noul sezon al evenimentului urban SIMFONIA APEI debutează pe 4 mai

Primăria Capitalei și Apa Nova anunță lansarea unei noi ediții a spectacolului de apă, muzică și lumini “SIMFONIA APEI” la Fântânile Urbane din Piața Unirii, pe 4 mai, de la ora 21.00.

Show-ul care a încântat turiștii și bucureștenii anul trecut revine la Fântânile Urbane din Piața Unirii. Unul dintre cele mai importante puncte de atracție ale orașului, care plasează Bucureștiul pe harta destinațiilor turistice din Europa, readuce un nou sezon de spectacole care vor fascina publicul în zilele de weekend (de vineri până duminică) până la finalul lunii octombrie.

Fântânile bucureștene din piața Unirii, redeschise în anul 2018 dupa un amplu proces de reabilitare desfășurat de Apa Nova, în baza obligațiilor asumate prin contractul de concesiune cu Primăria Capitalei, sunt primele fântâni din Europa care beneficiază de echipamente de ultimă generație și oferă o nouă perspectivă apei și orașului deopotrivă.

Sistemul monitorizat complet digital permite controlul oricărei unități individuale din cele 44 de fântâni independente, dispuse pe o lungime totală de aproape 1,4 kilometri de-a lungul Bulevardului Unirii. Fântânile din Piața Unirii, construite la sfârșitul anilor ’80, reprezintă unul dintre cele mai lungi astfel de sisteme din lume (1.4 km), cu o suprafață a apei de 16.200 m², unic prin modul de dispunere în centrul Capitalei.

În cadrul ediției de anul acesta, tema care va sta la baza spectacolelor este cea a valorilor românești, care vor fi celebrate cu un show inedit. Spectacolele de apă de la fântâni sunt declinate pe patru tematici menite a aduce în prim plan: stelele sportului românesc, pioneri ai inovației românești, București - capitală europeană și genii ale culturii și literaturii românești. Fiecare tematică are un mix muzical și o paletă cromatică specifică. Spectacolele vor dura aproximativ 45 de minute, iar accesul este gratuit.

“În piața Unirii din Capitala României se află primele fântâni din Europa care au o tehnologie de ultimă generație și oferă astfel o nouă perspectivă de dezvoltare urbană, prin intermediul apei. De aceea, considerăm că spectacolele fântânilor sunt un prilej de mândrie pentru întreaga țară. Simfonia Apei din acest an va aduce în prim-plan valorile românești, care ne unesc pe noi, românii, și care au făcut cunoscută România în lume.

Am selectat pentru show-urile din acest an un mix de melodii care vor pune în valoare dinamica și energia apei și vor transmite emoția pe care ne-o dorim pentru a cinsti și sărbători valorile noastre românești”, au declarat organizatorii Primăria Capitalei și Apa Nova București.

Fântânile urbane din Piața Unirii vor oferi în sezonul de anul acesta patru variante de spectacole care vor rula de vineri până duminică, în fiecare weekend, până la finalul lunii octombrie. Acestea au tematici diferite, melodiile selectate completând magia creată de jocul de apă și lumini. Noile spectacole vor fi prezentate publicului treptat, astfel încât, fiecare sfârșit de săptămână petrecut la fântâni va fi diferit.

Pe cele patru „ecrane de apă” orientate spre cele patru puncte cardinale, de la fântâna centrală din Piața Unirii se va creea o platformă multimedia imensă pe care se vor face proiecțiile temei spectacolelor, onorându-se astfel într-un stil artistic valorile românești.

Fântânile din perimetrul Pieței Unirii oferă bucureștenilor spectacole de apă, lumini și muzică, în 4 regimuri de funcționare: regim de zi, seară, respectiv noapte, de luni până joi, iar în weekend (de vineri până duminică) funcționează seara în regim de spectacol stradal.

Programul evenimentului de redeschidere al noului sezon Simfonia Apei implică restricții de circulație în perimetrul Pieței Unirii în intervalul orar 18:00 – 23:00, în ziua de 4 mai 2019.