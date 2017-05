Noul Mercedes S-Class Facelift a ieşit pentru prima dată în trafic. Cum arată limuzina

Cum arată în realitate noua limuzina germană se vede în Galeria Foto.

Noul S-Class Facelift a debutat oficial la Shanghai. Limuzina Mercedes prezinta diverse imbunatatiri vizuale si tehnologice, conform 4tuning.ro. Clientii vor avea la dispozitie inclusiv motoare proaspete.

Disponibila pe diesel-urile 350, respectiv 400, unitatea in cauza este caracterizata de o capacitate cilindra de trei litri, din care scoate 286 ori 340 CP, in functie de modelul pus in miscare.