Noul iPhone - Care sunt cele mai bune glume dupa lansarea Apple

Apple iPhone XS, iPhone XS Max şi iPhone Xr: Noile modele iPhone au fost prezentate în cadrul unui eveniment organizat în Teatrul Steve Jobs din Apple Park.

eMAG are preturi foarte bune pentru toate telefoanele mobile de la Apple. Iphone-urile au reduceri mai mari sau mai mici, in functie de modelul ales.

eMAG – Lista cu toate telefoanele de la Apple din oferta eMAG pot fi vazute AICI.

eMAG are in oferta sa preturi excelente pentru toate modelele de iPhone, tocmai din acest motiv am ales si noi astazi sa va prezentam cele mai bune oferte.

Cele mai bune glume despre noul iPhone:

Lansările au avut loc în ordinea obişnuită: Piaţa Obor – Shenzhen/China – sediul Apple/SUA.

Terasele din Dorobanţi şi-au actualizat politica: dacă nu ai noul iPhone, trebuie să ieşi afară ca să vorbeşti la telefon;

După lansare, erau mai mulţi români la amanet decât la şaormerie;

Preţul e foarte avantajos: deşi are două camere, noul iPhone costă doar cât o garsonieră;

Încărcarea wireless e o binecuvântare pentru români, care îşi pot încărca acum telefoanele prin perete, de la vecini;

Coreea de Nord a testat şi ea un iPhone nou, dar ca de obicei, Kim Jong-Un l-a scăpat în mare;

Conducerea liceului Jean Monnet a decis să repete deschiderea anului şcolar, ca să poată veni elevii cu noul iPhone;

Programul „Primul iPhone” vă oferă posibilitatea să achiziționați noul produs… la schimb cu casa, mașina și un rinichi.

Criticii de gadget-uri nu știu de ce iPhone a fost dotat cu recunoaștere facială pentru că sigur îți va cădea fața când vei vedea cât costă!



Am aflat de ce au eliminat butonul de Home, la câți bani dai pe el poți rămâne homeless.



iPhone costă atât de mult încât cei de la DNA s-ar putea autosesiza pentru investigarea celor care și-au permis să dea atăția bani pentru un mobil.





Telefonul iPhone este atât de scump încât politicienii sunt obligați să și-l treacă în declarațiile de avere.

Pe lângă leasinguri la BMW, Audi, Tesla și Volkswagen, băncile pregătesc un leasing pentru iPhone.

BOR a început să ceară donații în iPhone, că se devalorizează mai greu decât leul în raport cu euro.

Buchetul de flori e pentru greșeli umane, pe care le fac toți bărbații față de femei. iPhone Xe pentru greșeli de tipul “Plecat de acasă după pâine și revenit 20j de ani mai târziu cu familie nouă și trei copii”.

Rata la iPhone îți aduce aminte de Dacia dinainte și după ‘89. Pentru amândouă ai mâncat pâine cu iaurt.

eMAG are in oferta sa preturi excelente pentru toate modelele de iPhone, tocmai din acest motiv am ales si noi astazi sa va prezentam cele mai bune oferte.

eMAG – Apple iPhone 5S

Cel mai ieftin model de iPhone este 5s care desi este ceva mai vechi inca are tehnologie foarte actuala si performanta. Calitatea Apple la pret mic poate fi accesibila prin intermediul acestui model care costa sub 1.500 de lei. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – Telefon mobil iPhone SE

Urmatorul model din punct de vedere al pretului este SE, un telefon iPhone care special pentru asta a fost lansat: accesibilitate la calitatea tehnologiei Apple printr-un pret foarte avantajos. Carcasa din plastic si alte cateva compromisuri ale celor de la Apple fac din acest telefon mobil unul care costa putin peste 2.000 de lei. Oferta cu reducere de la eMAG o gasiti AICI.

eMAG – Apple iPhone 6 Plus

Un alt telefon care s-a ieftinit mult in ultima perioada este Apple iPhone 6 Plus. Acest telefon mobil are o memorie de 16GB si un ecran mai mare fata de modelele precedente lansarii sale. Toate detaliile ofertei le gasiti AICI.

eMAG – Telefon iPhone 6S

Stoc limitat pentru telefonul mobil iPhone 6S care are un pret excelent la eMAG in acest moment. Telefonul are memorie de 32GB si garantie inclusa de 24 de luni. Telefonu e dotat si cu functia 3D Touch pentru recunoasterea amprentei si multe alte functii noi. Pretul sau este AICI.

eMAG – Telefon mobil Apple iPhone 7

Apple iPhone 7 are memorie de 32GB si cel mai avantajos model este cel de culoare Gold care are o reducere de 230 de lei. iPhone 7 imbunatateste substantial cele mai importante aspecte care definesc experienta iPhone. Ofera noi sisteme avansate pentru camere, cele mai bune performante si cea mai extinsa autonomie din toate timpurile pentru un model de iPhone. Toate detaliile ofertei si pretul sunt disponibile AICI.

eMAG – Apple iPhone 6

Tot in stoc limitat se mai gaseste si modelul iPhone 6 care are un pret foarte bun pentru varianta cu 64GB, un spatiu de stocare foarte generos pe care pot fi salvate o multime de fotografii, filmari, aplicatii si muzica. Ecranul imbunatatit este un punct foarte important al acestui model, Retina HD a fost aplicat pentru prima oara lui iPhone 6. Pretul il gasiti AICI.

eMAG – Telefon Apple iPhone 7 Plus

Ultima oferta pe care v-o recomandam este pentru varful de gama Apple iPhone 7 Plus. Acest telefon mobil e dotat cu una dintre cele mai generoase memorii, de 128GB si pretul sau e la reducere in cadrul eMAG. Oferta poate fi consultata AICI.