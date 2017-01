Noua gafă a lui Donald Trump. Ce mesaj a postat pe Twitter

Trump a ţinut să clarifice, odată pentru totdeauna, cum a câştigat el alegerile, explicând:



"Hillary şi Democraţii nu ar fi putut să scoată PASIUNEA din alegătorii mei. Au văzut ce s-a întâmplat în ultimele două săptămâni înainte de....



Şi şi-au dat seama că sunt într-o situaţie disperată - de aceea au anulat "jocurile de artificii" în ultimul moment. AU VĂZUT O MIŞCARE POPULARĂ CA NICIO ALTA", a postat nou alesul preşedinte al SUA pe Twitter.



Ce a uitat să menţioneze este că, în ciuda faptului că Trump a câştigat alegerile, Hillary Clinton a câştigat votul popular, ea având cu 2,86 milioane de voturi mai mult decât Trump.





Hillary and the Dems were never going to beat the PASSION of my voters. They saw what was happening in the last two weeks before the......