Noua bombă în 2019 împotriva recuperatorilor de creanțe

Urgent, ANPC ar trebui sa retraga dreptul acelor recuperatori de creanta ce actioneaza din afara tarii de a cumpara si desfasura activitate in Romania. Mai pe scurt, ANPC ar trebui sa retraga autorizatia de functionare in Romania pana cand nu se prezinta o autorizatie din partea statului membru.



2019 va fi un an de pomina pentru recuperatorii de creanta si doar debitorii isi pot apara drepturile prin contestatia la executare silita.



Bomba in materia executarilor silite statea de fapt chiar la dispozitia imprumutatilor si se refera la faptul ca firmele de recuperari creante din afara tarii, care “gestioneaza” creantele cumparate pe nimic in Romania, chiar daca sunt autorizate de catre ANPC conform OUG 52/2016 aveau:



- OBLIGATIA de a fi autorizate PREALABIL in tara de ORIGINE conform directivei europene DIRECTIVA 2014/65/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI.



- Recuperatorii de creante care actioneaza in Romania din afara tarii desfasoara activitate de investitii cu titlu profesional conform directivei mai sus numite si astfel au obligatia de a fi AUTORIZATI nu doar in Romania, ci si in tara de origine, lucru ce nu s-a intamplat.



- Recuperatorii din afara tarii ce actioneaza in Romania NU au autorizatie din statul membru fapt pentru care activitatea lor este ilegala in Romania si rezulta ca toate executarile lor sunt ILEGALE si pot fi ANULATE.



Un articol scris de avocat Cuculis Adrian