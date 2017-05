Război în vârful USR pe tema definirii familiei. C.Ghinea: "Nicuşor Dan a ameninţat că demisionează"

Deputatul Cristian Ghinea a afirmat că, la ultima şedinţă a Biroului Naţional al USR, Nicuşor Dan a ameninţat că demisionează de la conducerea partidului dacă acesta se va poziţiona oficial împotriva modificării Constituţiei, situaţie în care membrii BN au decis să amâne decizia pentru miercuri.

”A fost o şedinţă lungă a noului Birou Naţional, de 10 ore. Spre final s-a discutat destul de mult propunerea lui Cătălin Drulă: USR ca partid să se poziţioneze împotriva schimbării Constituţiei. Se contura o majoritate clară pentru susţinerea propunerii. Moment în care Nicuşor Dan a ameninţat că îşi dă demisia dacă partidul se va poziţiona. Mai mulţi membri au cedat din păcate acestui şantaj. L-am anunţat atunci pe Nicuşor Dan că dacă nu avem o decizie e momentul să îşi asume personal acest lucru şi că eu m-am săturat să răspund public pentru chestiuni pe care el le impune partidului şi nu le asumă personal. Emoţia produsă de anunţul său a făcut să se voteze pentru amânare. Deci, s-a amînat prin vot (m-am opus şi amânării) pentru miercuri”, a scris Cristian Ghinea comentând la o postare de pe Facebook legată de poziţia USR faţă de referendumul privind definiţia familiei în Constituţie.

Ghinea l-a acuzat pe Nicuşor Dan că ţine ”ocupat cu nimicuri” Biroul Naţional recent ales la Congres. De asemenea, deputatul este nemuţumit de modul în care preşedintele USR tratează membrii din partid ai platformei România 100.

În replică, Nicusor Dan a scris, intr-o postare pe Facebook, raspunzand acuzatiilor pe care i le-a adus Cristian Ghinea:

"Imi pare rau ca sunt nevoit sa ies cu o postare despre USR intern, in loc sa vorbesc despre lucruri care membrii USR le fac, sacrificandu-si viata personala. Nicusor Dan raspunde acuzatiilor aduse de Ghinea Nicusor Dan raspunde acuzatiilor aduse de Ghinea Foto: Captura Facebook In zecile de intalniri cu oameni care doreau sa vina in USB / USR am spus ca singura sansa pe care o avem de a sparge blocada sistemului este coalizarea, sub aceeeasi platforma, a oamenilor cu optiuni ideologice diferite, intr-un program bazat pe ce ne uneste, pe urgentele societatii. Am spus ca in USB / USR este loc si pentru progresisti si pentru conservatori, o tema care este prea intima pentru foarte multi pentru a fi transata prin vot. Am spus asta multor oameni, privindu-i in ochi, in discutii unu la unu, cand ma intrebau daca merita sa se investeasca in USB / USR. Am spus asta de asa de multe ori, inclusiv in Adunarile Generale ale USB, ca am considerat ca e de la sine inteles. Nu m-am gandit vreodata ca ar fi trebuit sa o trecem in statut, ca garantie. In discursul din ianuarie de la Sibiu am spus ca principalul risc al USR este exacerbarea tensiunilor intre progresisti si conservatori. In discursul de la congresul de la Cluj am spus acelasi lucru, am spus ca USR trebuie sa fie un loc in care sa colaboreze si progresistii si conservatorii."

Nicusor Dan a adaugat ca "Am fost vehement impotriva pozitionarilor liderilor de opinie ai USR, de ambele parti, care aduceau USR in dezbaterea progresisti vs conservatori, in loc de dezbaterea despre subiectele reale ale societatii si despre competentele pe care USR le aduce in politica. Exista acum o puternica presiune interna pentru ca USR sa se pozitioneze pe tema redefinirii familiei crestine. Opinia mea ferma este ca ar fi o mare eroare. Am cadea cu totii in capcana de a vorbi despre ce ne divizeaza si nu despre ce ne uneste. Ar fi, mi-e teama, o fractura interna peste care nu vom putea trece, printr-o pozitionare care ar incalca convingerile intime ale unor colegi ai nostri aflati in minoritate." Am facut atatea lucruri minunate impreuna, progresisti si conservatori. Am trezit speranta in sute de mii de oameni. Sper sa avem intelepciunea sa ramanem uniti. Sper sa ne ridicam la inaltimea sperantelor pe care oamenii si le-au pus in noi", incheie liderul USR.