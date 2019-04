"Ştiri sfâşietoare vin de la Paris". Klaus Iohannis, mesaj după tragedia de la Notre Dame

"Ştiri sfâşietoare vin de la Paris. Notre Dame, un simbol istoric al culturii europene, este în flăcări în această seară. România este alături de Franţa", este mesajul transmis de președintele Klaus Iohannis.

Heartbreaking news coming from Paris, #NotreDame, a historical symbol of European culture, is in flames tonight. Romania stands by #France.