Nor radioactiv deasupra Europei. Anunţul şefului CNCAN referitor la România

Un nor radioactiv aparent inofensiv s-a răspândit în ultimele săptămâni deasupra Europei și provine, cel mai probabil, din Rusia sau Kazahstan. Rodin Traicu, preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN), a afirmat că norul radioactiv nu a fost detectat în România.

"Această situaţie este monitorizată la nivelul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, de la mijlocul lunii septembrie, când am primit o înştiinţare de la Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică de la Viena referitoare la detectarea unor creşteri în concentraţia unui radionuclid artificial, rutheniu, măsurătorile fiind făcute la vremea aceea în ţări limitrofe României. În România nu a apărut detectare. Este vorba de Ungaria, Bulgaria, Polonia, măsurătorile venind dinspre nordul Europei înspre sudul ei”, a afirmat Rodin Traicu la Antena 3.



Potrivit acestuia, în România a fost activată celula de criză din cadrul CNACN şi s-a monitorizat permanent, împreună cu Reţeaua Naţională de Monitorizare a Radiaţiilor, din Bucureşti, nivelul tuturor radiaţiilor.



„Am constatat creşteri nesemnificative ale concentraţiilor de rutheniu. Am dispus măsurători paralele care s-au făcut de către instalaţiile de protecţia mediului de la Centrala Nucleară de la Cernavodă, dar şi de către Institutul de Cercetări Nucleare din Piteşti. Dat fiind faptul că aceste concentraţii, pe care le-am monitorizat zilnic şi am avut raportări periodice şi de la Agenţia de la Viena, erau mult sub nivelul de alertă, cum sunt de altfel şi astăzi, evident că nu a fost nevoie de a instala un proces de informare a populaţiei, nemaivorbind de un nivel de alertă. ”, spune Rodin Traicu, preşedinte CNCAN.