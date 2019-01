Nominalizările la premiile decernate de Sindicatul scenariştilor americani

Nominalizările la premiile pentru scenariu decernate de Sindicatul scenariştilor americani (Writers Guild Awards / WGA) au fost anunţate luni la scurt timp după gala de acordare a Globurilor de Aur, informează DPA.

La categoria "cel mai bun scenariu original", nominalizările includ peliculele "Eighth Grade", "Green Book, "A Quiet Place", "Roma" şi "Vice", în timp ce la categoria "cel mai bun scenariu adaptat" au fost nominalizate "BlacKkKlansman", "Black Panther", "Can You Ever Forgive Me?", "If Beale Street Could Talk" şi "A Star Is Born".

Premiile vor fi decernate prin intermediul a două gale care vor avea loc simultan, la Los Angeles şi la New York, la 17 februarie.

