Nokia 9 PureView dă fiori. Cum arată telefonul cu cinci camere

Nokia 9 PureView dispune de o penta-cameră cu cinci obiective, un senzor de lumină și infraroșu. În total sunt șapte găuri, ceea ce dezorientază la prima vedere.

Zeci de persoane și-au exprimat părerea de rețelele de socializare și faptul că i-a cuprins panica atunci când au observat spatele telefonului. Mai mult, un internaut a spus că s-a simțit atacat de atâtea obiective.

"Camera are într-adevăr structura de a provoca triptofobie.", spune Dr. Geoff Cole.

Aranjarea găurilor este asemănătoare cu a marcajelor de pe animalele și plantele prădătoare sau otrăvitoare.

5.99″ QHD+ pOLED display



5.99″ QHD+ pOLED display

20MP front camera

Fingerprint sensor in screen

3320mah battery

3x 12MP f1.8 Mono Cams

2x 12MP f1.8 RGB Cams

60-240MP of data per shot

12MP depth map (vs 0.3MP of other devices)

RAW DNG w/ profiles in Lightroom

$699