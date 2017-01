Noile dezvăluiri ale lui Ghiţă: Eliminarea lui Cristian Diaconescu din cursa pentru șefia PSD

Al șaptelea episod din seria dezvăluirilor făcute de Sebastian Ghiță readuce în atenție câteva evenimente care la vremea lor au făcut vâlvă și au părut inexplicabile. Citind printre rândurile recentului episod putem găsi câteva explicații.

Retragerea lui Diaconescu

Iată unul dintre ele: eliminarea ciudată a lui Cristian Diaconescu din cursa pentru șefia PSD, petrecută la 20 februarie 2010. În episodul difuzat de România TV pe 11 ianuarie, Sebastian Ghiță spune: "La începutul anului 2010, la începutul lunii februarie, am fost împreună cu familiile în Seychelles, doar noi. Eram înainte de congresul PSD şi am hotărât să mergem într-o vacanţă pe o insulă exotică. Am stat împreună, şi se poate verifica uşor, la Hilton Seychelles Nord Resort. Dintr-o întâmplare, am găsit acasă plicul cu facturile de la acel hotel. Am stat zece zile şi îmi aduc aminte că-l rugam să-l ajute pe Victor Ponta să câştige preşedinţia PSD iar Florian Coldea îmi zicea că Traian Băsescu nu îl vrea pe Ponta. Diaconescu, Geoană, oricine dar numai să nu ajungă Ponta la PSD.”

Pe 20 februarie 2010, Victor Ponta a câștigat Congresul PSD, cu 856 de voturi, marele perdant fiind Mircea Geoană, cu 771 de voturi. Era la puțin timp după ce Geoană pierduse și alegerile prezidențiale, de la sfârșitul lui 2009. La acel congres, s-au retras 3 contracandidați, Miron Mitrea, Radu Mazăre și Cristian Diaconescu. Retragerea ultimului dintre ei a fost o surpriză. Curtat de Geoană, Diaconescu face o declarație bâlbâită de la tribună în care spune că se retrage și susține ”schimbarea”, fără a rosti nume, dar ”schimbarea” în PSD era Ponta, Geoană fiind deja președintele partidului. Câteva ore mai târziu, iese din nou la tribună și-și declară susținerea pentru Geoană...

