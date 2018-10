Noi ipoteze în scandalul bombelor artizanale trimise unor oficiali SUA

Poliția din Nw York susține că toate dispozitivele explozive improvizate seamănă şi par că au fost trimise de aceeaşi persoană.

Comandantul unităţii de luptă împotriva terorismului din cadrul Departamentului Poliţiei din New York (NYPD) John Miller a declarat miercuri că dispozitivul de la Time Warner Center - sediul central al CNN, la New York, pare că a fost trimis de aceeaşi persoană care le-a trimis bombe improvizate lui George Soros, Hillary Clinton şi fostului preşedinte Barack Obama, relatează The Associated Press.

Miller şi oficiali din cadrul poliţiei federale (FBI) au anunţat, într-o conferinţă de presă, că toate dispozitvele par să fie bombe rudimentare improvizate cu ajutorul unor ţevi.

Dispozitivul de la New York era negru şi avea fire, au precizat ei.

Miller a declarat că totul a început luni seara, cu dispozitivul trimis lui Soros.

Anchetatorii consideră dispozitivele un fel de tipar, au declarat ei, precizând că nu s-a operat vreo arestare.

Nicio persoană nu a fost rănită de aceste dispozitive, au subliniat ei.

COLET SUSPECT LA BIROUL GUVERNATORULUI STATULUI NEW YORK

Guvernatorul democrat al statului New York Andrew Cuomo a declarat în această conferinţă de presă că nu ar fi surprins dacă s-ar găsi şi alte dispozitive.

El a anunţat că un asemenea dispozitiv a fost trimis la biroul său.

”Un dispozitiv a fost trimis la biroul meu de la New York”, a declarat guvernatorul democrat, citat de AFP, în faţa imobilului CNN, care a primit un dispozitiv exploziv miercuri dimineaţa (ora locală).

Comandantul Poliţiei din New York a James O’Neill a declarat la rândul său că pachetul trimis la sediul CNN de la New York conţinea ceea ce părea a fi un exploziv şi un plic în interiorul căruia se afla un praf alb.

Într-o conferinţă de presă la Time Warner Center, în cartierul Manhattan, O’Neill a promis că autorii vor fi aduşi în faţa justiţiei.

Miller a precizat că substanţa respectivă este analizată pentru a se stabili dacă este periculoasă.

”Nu le vom permite acestor brute de terorişti să ne schimbe modul de viaţă”, a declarat Cuomo.

HILLARY CLINTON EVOCĂ O ”PERIOADĂ PERTURBATOARE”

Pe de altă parte, fostul secretar de stat american Hillary Clinton, fosta candidată democrată înfrântă în alegerile prezidenţiale din 2016 - vizată miercuri de un colet suspect ”potenţial exploziv” a declarat că Statele Unite se confruntă cu o ”perioadă perturbatoare”, relatează AFP.

”Aceasta este o perioadă perturbatoare, o perioadă de disensiuni profunde şi trebuie să facem tot ceea ce putem pentu a ne uni”, a declarat ea în Florida, unde participa la un eveniment de campanie în alegerile de la jumătate de mandat, la 6 noiembrie.

”Suntem bine”, a declarat ea la această colectare de fonduri, şi a mulţumit Secret Service pentru că a interceptat un dispozitiv exploziv care i-a fost trimis într-un colet, ”cu mult înainte să ajungă acasă la noi”, relatează The Associated Press.

Clinton a făcut aceste declaraţii la o colectare de fonduri, la Coral Gables, pentru candidata democrată Donna Shalala, un fost secretar al Sănătăţii şi Resurselor Umane.

Fostul secretar de Stat a declarat că familia sa este recunoscătoare ”serviciului şi angajamentului (Secret Service) şi, evident, astăzi (miercuri), mai mult ca oricând”.

Secret Service a anunţat că pachetul trimis la locuinţa familiei Clinton în statul New York a fost identificat ca fiind un dispozitiv exploziv în cadrul unor controale de rutină.

ALERTĂ FALSĂ LA BIROUL UNEI SENATOARE DEMOCRATE LA SAN DIEGO

Un birou al senatoarei democrate din California Kamala Harris a fost evacuat miercuri, o scurtă perioadă de timp, la San Diego, în urma descoperirii unui ”colet suspect” în apropiere - care s-a dovedit o alertă falsă, a anunţat poliţia, relatează AFP.

Biroul a fost evacuat ”din exces de precauţie”, a declarat pentru un post local, Kusi, locotenentul Kevin Wadhams din cadrul Poliţiei din San Diego.

Pachete care nu-i erau adresate senatoarei, potrivit purtătoarei sale de cuvânt, conţineau de fapt obiecte neînsemnate, a precizat Wadhams.

Evacuarea din California a avut loc dup interceptarea pe Coasta de Est a unor colete ”potenţial explozive” destinate fostului preşedinte democrat Barack Obama, fostului secretar de Stat Hillary Clinton şi postului CNN.