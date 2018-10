Noi informaţii bombă şi fotografii cu Udrea şi Bica: apartamente scumpe, maşini de lux şi bani cash

Noi informaţii şi fotografii cu Udrea şi Bica: apartamente scumpe, maşini de lux şi bani cash

Elena Udrea si Alina Bica au fost incarcerate in inchisoarea pentru femei El Buen Pastor, care poarta din anul 2017 numele de Vilma Curling Rivera, potrivit presei din Costa Rica.

Jurnalistii de la Diario Extra mai scriu ca Bica si Udrea cheltuiau bani in tara lor, pe care i-ar fi primit cel mai probabil de la un compatriot roman. Articolul se numeste: "Romancele traiau in lux, nu aveau ocupatie si nici date bancare. Suspectii de coruptie au primit bani in fiecare zi". Publicatia citata adauga ca cele doua femei locuiau in apartamente situate in imobile de lux din cartierul Pavas, unde plateau chirii piperate, foloseau vehicule moderne si luau masa in cele mai bune restaurante din vestul capitalei costaricane.



Directia de Informatii si Securitate (DIS) din tara latino-americana le-ar fi urmarit pe cele doua romance in ultimele luni, prin diverse zone ale capitalei costaricane, vazandu-le in compania unor persoane care pana acum nu au fost identificate, scrie ziare.com.



Potrivit investigatiilor si supravegherii efectuate de DIS si OIJ, nici una dintre cele doua femei nu petrecea multa vreme in apartament, de obicei se mutau seara din apartamentele lor in alte locatii.



"Se mutau zilnic", arata jurnalistii care ii citeaza pe cei care le-au filat pe Bica si Udrea.



Ofiterii au povestit ca numele Elenei Udrea si al Alinei Bica nu au aparut niciodata in nici o tranzactie bancara, nici macar nu s-au apropiat de un bancomat, ci foloseau doar bani cash.