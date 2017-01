Noi informaţii despre scandalul mediatic dintre Donald Trump şi Meryl Streep

Reacția neîntârziată a președintelui ales al Statelor Unite, Donald Trump, care a calificat-o drept o actriță ''supraapreciată'' pe Meryl Streep, după ce aceasta l-a atacat dur la ceremonia de gală a Globurilor de Aur din 8 ianuarie, a atras o avalanșă de mesaje ale internauților, scrie Agepres.





Pe Twitter, aceștia au lansat cuvântul-cheie #ThingsTrumpThinksAreOverrated (lucruri pe care Trump le consideră supraapreciate), listând subiecte serioase ca drepturile femeilor, justiția, realitatea, impozitele, libertatea de expresie.



Dar reacția revistei Hollywood Reporter, specializată în divertisment, a fost, fără îndoială, una fără replică, scrie Huffington Post. Aceasta a redistribuit pe site-ul său, în cursul serii de luni, 9 ianuarie, un interviu cu Donald Trump realizat în vara anului 2015. Publicația l-a întrebat atunci pe miliardarul newyorkez care sunt actrițele care îi plac cel mai mult. Răspunsul lui? Două personalități ex aequo — Julia Roberts și ...Meryl Streep, despre care a spus că este ''excelentă''.



Actrița de 67 de ani, câștigătoarea a trei premii Oscar, l-a atacat pe Trump, fără a-i menționa numele, în discursul de acceptare a distincției Cecil B DeMille Lifetime Achievement Award, la ceremonia de gală a Globurilor de Aur din 8 ianuarie. Ea a evocat ceea ce a numit ironic ''performanța anului'', și anume imitarea batjocoritoare, în timpul unei întâlniri publice din noiembrie 2015, de către Donald Trump, a unui jurnalist de la New York Times, care suferă de boli articulare ce-i limitează mișcările brațelor.



"Acest instinct de a umili, când vine din partea unei persoane publice... acordă într-un fel permisiune" celorlalți să se comporte la fel, a mai spus actrița. "Lipsa de respect atrage lipsă de respect, violența incită la violență. Când cei puternici își folosesc poziția pentru a-i intimida pe alții, pierdem cu toții", a adăugat Meryl Streep.



Într-o reacție pe Twitter, Trump a scris: ''Meryl Streep, una dintre cele mai supraapreciate actrițe de la Hollywood, nu mă cunoaște, însă m-a atacat seara trecută la Globurile de Aur. Ea este o servitoare a lui Hillary care a pierdut enorm''.



''Pentru a o 100-a oară, nu am parodiat un reporter invalid (niciodată nu aș face așa ceva), ci doar am arătat cum se 'înjosește' atunci când a schimbat complet o știre veche de 16 ani doar ca să mă pună într-o lumină negativă'', a mai scris Trump pe Twitter.