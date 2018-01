Noi explicații bizare de la Carmen Dan. De ce a cerut demisia șefului de la Omoruri

FOTO EXPLICATIE: Carmen Dan

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a vorbit din nou despre decizia sa de a le cere "să facă un pas în spate" chestorului Bogdan Despescu și șefului Serviciului Omoruri, Radu Gravris, într-o intervenție la un post TV.

"Eu am solicitat inspectorului general Despescu să dispună măsurile pe care cred că era normal și firesc să le ia un șef de instituție. Eu i-am solicitat demisia. Părerea mea este că în atare situații, când constatăm că avem niște probleme în dosare penale chiar din 2009 până în 2018, eu am considerat că este normal și firesc că cei care l-au chestionat sau au gestionat atât de defectuos această problemă să facă un pas în spate. Este solicitarea pe care am transmis-o public din primul moment", a declarat Camen Dan, vineri seară, la un post TV.

Potrivit Ziare.com, Carmen Dan a adăugat că în acest caz:

"Sunt proceduri pe care le vom urma. Știm foarte bine că polițiștii sunt funcționari publici cu statut special. Sunt anumite proceduri care presupun o cercetare prealabilă cu sancțiuni care se aplică gradual. Această este legislația. Dar eu cred și îmi doresc cu tărie că în momentul acesta să realizăm că în Poliția Română trebuie să avem și șefi, dar și angajați responsabili".

Cu privire la cazul șefului Serviciului Omoruri, Radu Gavris, Carmen Dan a apreciat că acesta s-ar fi "decredibilizat":

"Șeful Poliției Omoruri a considerat că este cazul să facă anumite discuții și să se pronunțe pe propunerile privind modificările Legilor Justiției. La acel moment, pentru că această discuție a fost dusă atât de mult în sferă politică, am spus un singur lucru. Că acest om care în Politiie este cunoscut că un bun profesionist ieșind și comentând public din poziția de șef al unei instituții care în mod normal nu trebuie să se poziționeze din punct de vedere politic-el reprezentând de fapt instituția care aplică legislația, nu cea care o inițiază-s-a decredibilizat singur făcând.

În acel moment, am considerat că această este poziția corectă pe care trebuie să o aibă ministrul, în așa fel încât să nu interpeteze lumea că pun la zid un bun profesionist", a spus Carmen Dan conform sursei citată.