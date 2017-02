Noi detalii din dosarul Turceni-Rovinari: Ponta și preferințele lui automobilistice

Ies la iveală noi detalii din dosarul Turceni-Rovinari – mai precis despre fostul prim-ministru Victor Ponta și preferințele automobilistice ale acestuia.

Un fost dealer auto, martor în procesul în care Victor Ponta este judecat pentru fals în înscrisuri, complicitate la evaziune fiscală şi spălarea banilor, a declarat vineri în faţa ICCJ că deputatul PSD a ales culoarea maşinii pe care a plătit-o firma lui Dan Şova şi că a cerut ca automobilul să fie dotat cu senzori de parcare şi covoraşe.

Marius Constantinescu (în prezent pilot la Blue Air) a relatat că în 2009 – când lucra la Mistubishi Motors – a intermediat livrarea unui autoturism către Victor Ponta.

„În acea perioadă eram director de vânzări şi am fost contactat de o doamnă de la SCA Şova care mi-a cerut o ofertă pentru Mitsubishi Lancer şi ulterior am aflat că era pentru Victor Ponta. I-am transmis oferta telefonic şi pe e-mail. Este o maşină mai rară pe piaţă. Doamna mi-a spus că va veni Victor Ponta. Acesta a venit şi am vorbit despre detalii tehnice. Era pasionat de curse automobilistice. Maşina urma să fie achiziţionată pe firma Romstal Leasing. Cei de la Romstal mi-au trimis factura şi s-a făcut plata. Am făcut comandă la Mitsubishi, a durat o lună-două până la livrare. Cred că (Ponta, n.r.) m-a vizitat de două ori. La a doua vizită cred că am făcut un test-drive. La livrare a venit Victor Ponta şi i-am explicat ce trebuie şi ce nu trebuie să facă cu maşină", a detaliat Marius Constantinescu.

Martorul a explicat că maşina venea cu multe dotări din fabrică, astfel încât Victor Ponta nu a avut cereri deosebite, informează News.ro.

„A cerut doar senzori de parcare şi nişte covoraşe. Am discutat cu el şi despre preţul maşinii. Victor Ponta mi-a spus că el va folosi autoturismul. Acesta şi-a ales şi culoarea din cele două disponibile, respectiv negru", a mai zis Constantinescu, menţionând că era vorba despre „o maşină mai specială, exotică – nu aveam un exemplar acolo", informează News.ro.