Noi detalii despre ATACATOAREA de la metrou. Ce spune iubitul său

FOTO EXPLICATIE: Magdalena Şerban

Magdalena Şerban, femeia în vârstă de 36 de ani din Craiova arestată joi, 14 decembrie, pentru omor şi tentativă de omor după ce a împins două tinere în faţa metroului, a fost la începutul lunii decembrie împreună cu un bărbat la un cinematograf din Bănie şi a văzut filmul „Crima din Orient Expres“.

Bărbatul cu care și-a petrecut ultima lună Magdalena Șerban a povestit despre viața acesteia. Bărbatul spune că au fost prieteni pentru că locuiau într-un bloc de nefamiliști și erau vecini. Bărbatul o cunoaște pe Magdalena Șerban de o lună, dar în tot acest timp a reușit să afle lucruri incredibile despre acesta, scrie spynews.ro.



Se pare că familia sa a avut multe probleme, iar după ce l-a cunoscut pe bărbat, "criminala de la metrou" i-a propus să se mute împreună în București, însă a fost refuzată. În plus, bărbatul spune că nu-i vine să creadă ce a făcut aceasta și că nu i s-a părut nicio clipă că ar avea probleme.



“Mama ei era o femeie de moravuri ușoare. Tatăl ei era un om violent și nu-i dădea de mâncare, o familie destrămată. Ne-am cunoscut la un cămin de nefamiliști, stăteam în anexe diferite. În Spania mi-a spus că a adus-o o prietenă și tot ea a dus-o la bărbați. Mi-a spus că părinții au divorțat și ea a stat cu mama ei. Mi s-a părut o fată la locul ei, am fost surprins, mi-a dat telefon poliția și mi-a spus să nu mai vorbesc cu ea că este arestată.



Am fost cu ea la film, la „Crima din Orient Express”, în celelalte săli erau desene animate, dar nu a vrut. După ce am văzut filmul a vrut să mă mut cu ea la București, dar i-am spus că am serviciu și nu pot să-l las. A stat cu mine două-trei zile acasă. Nu am avut relații sexuale cu ea pentru că eu sunt un om religios. O luam la suc, o chemam să facă curățenie. În cele trei zile nu mi-a dat de înțeles că este în depresie. Eu îi mai dădeam pâine, de mâncare. Într-o lună a făcut foamea că au dat-o afară de la serviciu că nu dădea rest bine la clienți.



Visa ca prin acest proces pe care l-a avut să devină milionară. Puteam să fiu eu prima dată victima ei. Bărbatul ei a părăsit-o pentru o femeie mai tânără. Probabil suferea din dragoste”, a spus bărbatul.