Noi detalii despre moartea lui Răzvan Ciobanu

Răzvan Ciobanu a fost considerat de foarte multe persoane, un adevărat geniul al fashion-ului, iar moartea sa a lăsat multe semne de întrebare.

Ancheta este finalizată, iar la dosar mai trebuie adăugate concluziile procurorului, după care toate infomaţiile vor fi făcute publice. Avocata Laura Vicol a făcut o serie de dezvăluiri şocante!

Se pare că există un răspunzător direct al morţii lui Răzvan Ciobanu: „Ancheta s-a finalizat. Aştept concluziile procurorului, după care le voi face pe toate publice, aşa cum am promis. Eu sunt avocat şi respect legea. Informaţiile din dosarele de urmărire penală, nu sunt destinate publicului şi în această cauză, chiar dacă am fost condamnată de foarte mulţi, pentru că nu am vorbit nimic. Am preferat ca totul să meargă exact ca la carte şi am eliminat toate pistele posbile în cercetarea morţii lui tragice. (...) Există un autor moral, pe care îl voi spune, cu riscul de a fi dată în judecată. Lumea trebuie să ştie ce s-a întâmplat, de ce a plecat la mare, el nu trebuia să plece la mare. Şi când a avut acel accident, îşi dorea foarte mult sa vină acasă. E o persoană nouă intrată în viaţa lui, iar eu personal îl consider direct răspunzător pentru moartea lui. Este un autor moral, pentru că dacă el nu ar fi existat, nimic nu s-ar fi întâmplat. Din cauza unei persoane, care nu are cum să răspundă penal, pentru că ce a făcut nu se poate numi infracţiune.” a spus Laura Vicol, potrivit antenaastars.ro.