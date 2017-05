Noaptea Muzeelor 2017. Cele mai importante evenimente culturale din marile oraşe LIVE TEXT

NOAPTEA MUZEELOR 2017. Noaptea Muzeelor 2017 – Programul complet al celor mai importante evenimente culturale din marile oraşe: Timişoara, Iaşi, Cluj-Napoca, Craiova, Constanţa, Sibiu, Braşov, Ploieşti.

NOAPTEA MUZEELOR 2017. Anul acesta, în România, Noaptea Muzeelor are loc sâmbătă, 20 mai, iar la eveniment vor participa 145 de muzee și organizații partenere din 45 de orașe din întreaga țară.

Noaptea Muzeelor 2017 Ploiești. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, prezent la acest eveniment prin secţiile sale muzeale încă de la prima ediţie, vă invită în seara de 20 mai 2017, în intervalul orar 19.00 – 01.00 – intrarea gratuită -, să luaţi parte la următoarele evenimente:

Noaptea Muzeelor 2017 Ploiești. Secţii muzeale în Ploieşti:

•Muzeul Ceasului „Nicolae Simache"

ora 19.00

Serată muzeală: „Acorduri nocturne" -concert instrumental

Colaboratori: Concert instrumental susţinut de elevi de la Colegiul de Artă „Carmen Sylva" Ploieşti

•Muzeul „Ion Luca Caragiale"

ora 19.30

Expoziţie temporară: „Eroii lui Caragiale"

Colaboratori: Școala Gimnazialã ,,Andrei Rãdulescu" Chiojdeanca

Proiecţie de film – imagini de la Concursul „Caragiale, contemporanul nostru", ed. a -XX-a

•Muzeul Memorial „Nichita Stănescu"

ora 19.00 – 24.00

Program nocturn de vizitare pe fundalul sonor al versurilor nichitiene în interpretarea poetului; vizionare de imagini video cu poetul

•Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova

Biroul Istorie

ora 19.00 – 01.00

,,Cinema muzeu"

Proiecție filme Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și secțiile sale din Ploiești și județ

•Muzeul „Casa de Târgoveţ din Sec. XVIII-XIX"

ora 19.00 -01.00

Serată muzeală: „În acorduri muzicale de altădată...."

Vizitarea muzeului la ceas târziu în noapte, în acorduri muzicale de altădată

•Muzeul Memorial „Paul Constantinescu"

ora 20.00

Recital vocal-instrumental: „Acorduri în noapte"

Colaboratori: Elevi de la Colegiul de Artă „Carmen Sylva" Ploieşti

Vizitarea expoziţiei permanente la ceas târziu în noapte în acordurile muzicale ale creaţiei compozitorului Paul Constantinescu

Secţii muzeale în Judeţ

•Muzeul Memorial „Cezar Petrescu", Buşteni

ora 17.00

Seară de muzică şi poezie: „Prietenii lui Cezar Petrescu"

Colaboratori: membrii cenaclului „Simion Barbulescu" și chitaristul Viorel Corbu

Vizitarea expozitiei permanente în acordurile muzicii

•Muzeul „Casa Domnească", Brebu

ora 18.00

Serată literar-muzicală: „Nocturnã muzicală"

Colaboratori: Colegiul Național Militar ,,Dimitrie Cantemir" Breaza

Înregistrare audio de muzică clasică, vizitarea expoziţiilor permanente şi temporare

•Muzeul Memorial „Nicolae Iorga", Vălenii de Munte

ora 19.00

Prelegere: ,,Nicolae Iorga – discurs către naţiune, 1917"

Colaboratori: Școala Gimnazialã ,,Trãian Sãvulescu" comuna Izvoarele

dna prof. Elena Dãnilã Fuerea

•Muzeul Memorial „Constantin şi Ion Stere", Bucov

ora 19.00

Prelegere „Constantin Stere şi Basarabia" -susținutã de referent Corina Mãrãșescu

Colaboratori: Școala Gimnazialã ,,Constantin Stere" Bucov

•Muzeul ,,Conacul Bellu", Urlați

ora 19.00

Serată muzeală: ,,Dialogul -un obiect o poveste"

Colaboratori: Elevi de la Liceul ,,Brâncoveanu Vodã" Urlați

•Muzeul ,,Conacul Panã Filipescu", Filipeștii de Târg

ora 19.00 -01.00

Seratã muzealã: ,,Seara la conac..."

Colaboratori: Școala Gimnazialã ,,Filipeștii de Târg" și alte școli din zone limitrofe

Program nocturn de vizitare

•Muzeul ,,Crama 1777", Valea Cãlugãreascã

ora 20.00

Expoziție temporarã ,,Pomul vieții"

Noaptea Muzeelor 2017 Timişoara. Muzeul Național al Banatului invită timișorenii iubitori de istorie și cultură să participe sâmbătă, 20 mai 2017, la evenimentul intitulat Rondul de Noapte, organizat în cadrul manifestării Noaptea Muzeelor, oferind gratuit un program artistic și expozițional de excepție.

Noaptea Muzeelor 2017 Timişoara. Programul va începe la ora 20:00 și se va încheia la ora 02:00. În acest răstimp, expozițiile temporare ale muzeului deschise în cadrul Bastionului Theresia se vor putea vizita gratuit.

Noaptea Muzeelor 2017 Timişoara. Publicul va putea descoperi secretele Tezaurului Muzeului Național al Banatului – Colecția de Antichități Egiptene sau desluşi circumstanțele Voluntarilor Marii Uniri – Ardenelni, Bănățeni, Crişeni, Maramureşeni şi Bucovineni în Armata Română în anii Primului Război Mondial. Obiectele de patrimoniu achiziționate de către muzeu în anul 2016 se vor constitui în expoziția Patrimonium 2016.

Noaptea Muzeelor 2017 Timişoara. Seara va fi punctată de momente artistice, precum concertul de muzică istorică live Curtea Miracolelor susținut de formația Peregrinii, un duel scenic şi măiestrie cu arcul prezentat deTM Archery şi de o prezentare interactivă de arme.

Noaptea Muzeelor 2017 Timişoara. Copii cu vârstele între 6 și 14 ani se vor putea bucura de expoziția de stiință interactivă Laborator, iar pasionații de natură de expunerea de specimente naturalizate din colecția muzeului.

Noaptea Muzeelor 2017 Craiova. Muzeul Olteniei invită publicul craiovean să descopere Craiova muzeelor într-o atmosferă nocturnă, sâmbătă, 20 mai, alăturându-se astfel celor peste 3000 de instituţii muzeale europene, în desfăşurarea importantului eveniment cultural Noaptea Europeană a Muzeelor, prin pregătirea circuitelor de vizitare la cele 9 expoziţii temporare şi permanente.

Noaptea Muzeelor 2017 Craiova. Așadar, dacă sunteți din Craiova sau în trecere prin orașul nostru, îndreptați-vă pașii către Muzeul Olteniei care își va deschide porțile, în intervalul orar 18.00-02.00, la toate cele 4 secții pe carele are în componența sa administrativă și culturală: Secția Etnografie – Casa Baniei, str. Matei Basarab nr.16; Secția de Științele Naturii, str. Popa Șapcă nr. 8; Secția Istorie-Arheologie, str. Madona Dudu nr. 14.

Noaptea Muzeelor 2017 Craiova. Iubitorii de cultură muzeală sunt așteptați să descopere povestea frumoasa a istoriei și tradițiilor, în cadrul expozițiilor permanente de la Secţia de Etnografie (Casa Băniei), important monument de arhitectură medievală şi, deopotrivă, cea mai veche construcţie civilă din Craiova – ce va prezenta două expoziţii permanente: „Ritmurile vieţii", o expunere ce vorbeşte, în primul rând, despre existenţa şi raporturile omului tradiţional cu spaţiul şi timpul.

Noaptea Muzeelor 2017 Craiova. Ritualul nunţii este şi el prezent în expoziţie, însoţit de artefacte religioase dar şi de meşteșuguri tradiţionale specifice Olteniei: olăritul, cojocăritul, ţesutul, și „Facerea pâinii", o reprezentare specifică a vechii culturi a grâului din Oltenia. Sunt prezentate, în felul acesta, câteva operaţii specifice ale cultivării grâului exemplificate cu piese de patrimoniu de valoare. Vatra, locul unde se prepară pâinea cea de toate zilele, este si ea prezentă în expoziție.

Noaptea Muzeelor 2017 Craiova. Organizatorii vor organiza, la Casa Băniei, pentru publicul larg și un atelier de bijuterii tradiționale hand-made coordonat de ing. Costinela Iacob. La Secția de Istorie – Arheologie, vizitatorii pot realiza o incursiune virtuală prin istoria regiunii noastre trecând cronologic prin toate perioadele istorice: preistorie, începând din Epoca Paleolitică (cca. 35.000-15.000 a.C.), de-a lungul Epocii Neolitice (cca. 6600-3700 a.C.) şi până în Epoca Bronzului (cca. 3700-1200 a.C.), în cadrul expoziției „Oltenia Preistorică", antichitatea și evul mediu reprezentate fabulos în expoziția "Redescoperă Istoria" (realizată în sălile aflate la parterul secției), evul mediu târziu și secolul al XX-lea în cadrul expoziției permanente „Oltenia Rediviva" (sălile expoziționale aflate la etajul clădirii).

Noaptea Muzeelor 2017 Craiova. Dacă ești pasionat de istorie vino la Secția de Istorie-Arheologie să cunoști: obiceiurile, credințele societății dacice, exemplificate prin reconstituiri de locuințe și cetăți tipice epocii dacilor, fabuloasa civilizație romană, galeria domnilor și domnițelor valahe, genealogia boierilor Craiovești și legăturile lor cu dinastia domnitoare a Basarabilor, Buzeștilor de care este legată epopeea lui Mihai Viteazul, podoabe și monede medievale ale celor șapte tezaure din patrimoniul Secției Istorie-Arheologie (Dudașul Schelei, Șușița, Verbița, Șotânga, Afumați, Desa, Craiova), craniul de Homo Sapiens, cu o vechime de aproximativ 30.000 de ani, reproducerea unei locuințe neolitice, descoperită la Cârcea (jud. Dolj), cele mai vechi vase ceramice, pictate şi modelate cu mâna (descoperite la Cârcea, jud. Dolj, Grădinile – Olt), topoarele de piatră neolitice de la Toceni (jud. Dolj), dar și butaforii spectaculoase ce redau reședința marelui Ban al Olteniei (Mihai Viteazul), scene ale Războiului de Independență, Primului Război Mondial, reconstituirea Uliței Mari a Craiovei din frumoasa perioada „La Belle Époque": Strada Unirii, locul preferat de protipendada orașului, cu personaje consacrate vremii, doamne purtând rochii vaporoase și pălării cu boruri largi, domni în costume elegante, plimbându-se pe caldarâmul de piatră și vizitând vestitele clădiri negustorești ale Craiovei, perioadele colectivizării agriculturii, industrializării României, comunismului dar și "mărirea și decăderea Epocii de Aur".

Noaptea Muzeelor 2017 Craiova. La ora 18.00, Secția de Istorie-Arheologie vernisează expoziția „Din istoria Craiovei: Parcul Bibescu" un colaj cu peste 40 fotografii vechi ce surprind transformarea Grădinii Bibescu într-un monument de arhitectură impresionantă. Astfel, sunt prezentate imagini și documente ce redau aspecte ale lucrărilor de amenajare a Parcului Bibescu, ce s-au desfășurat între anii 1901-1903, conform proiectului arhitectului peisagist francez É. Redont, proiect ce a câștigat medalia de aur la Expoziția Internațională de la Paris 1900, medalia fiind expusă pentru prima dată publicului craiovean.

Noaptea Muzeelor 2017 Craiova. Imaginat și construit ca un „tablou romantic" – un castel în ruină, poduri și podețe, cascade și imitații de stânci, parcul a fost conceput atât ca un spațiu public de promenadă, de loisir, cât și pentru sport. La Secția de Științele Naturii pot fi vizionate expoziţii ample, cu tematici științifice, variate și complexe, realizate cu mijloace muzeo-tehnice moderne (butaforii, sisteme electronice, module luminoase ș.a.). Pentru început, vizitatorul ia contact cu o expunere specifică Expoziției „Oltenia – Terra Fossilis" care cuprinde cele mai reprezentative fosile provenite exclusiv din teritoriul actual al Olteniei, cu valoare ştiinţifică deosebită şi relevante pentru paleodiversitatea regiunii. Reconstituirile scheletice ale unui urs de peșteră cu vârsta de circa 30.000 de ani sau ale unui mamut cu vârsta de circa 1,6 milioane de ani sunt doar două dintre punctele atractive ale acestei expoziții., Periplul muzeal continuă cu „Condiţiile fizico-geografice şi ecosistemele Olteniei, Colecţia de minerale şi roci", sunt expunerile permanente aflate la etajul secției, ce oferă publicului vizitator posibilitatea consolidării şi/sau diversificării cunoştinţelor de bio-ecologie, geografie şi geologie.

Noaptea Muzeelor 2017 Craiova. „Universul şi Sistemul nostru Solar. Planetarium” este expunerea dedicată cunoașterii spațiului cosmic, în cadrul căreia este inclus şi Planetarium care funcţionează pe baza unei tehnologii moderne, reprezentând un punct de mare atractivitate şi spectaculozitate al muzeului.

Noaptea Muzeelor 2017 Iaşi. Primaria Municipiului Iasi se alatura si in 2017 evenimentului international Noaptea Muzeelor. Anul acesta municipalitatea va organiza expozitii dedicate aniversarii Centenarului României si comemorarii Primului Razboi Mondial cu scopul de a promova la nivel national si international rolul Iasului, capitala României in perioada 1916-1918, in realizarea idealului national.

Noaptea Muzeelor 2017 Iaşi. Programul manifestarilor:

1. Palatul Roznovanu - sediul Primariei Municipiului Iasi, vizitare gratuita, in intervalul orar 19.00- 01.00

Expozitia Iasi, Capitala Renasterii Nationale

Vor fi expuse obiecte de patrimoniu primite de la Muzeul National de Istorie a României: sabia, chipiul si epoletii Generalul Eremia - Teofil Grigorescu, eroul de la Marasesti. Sabia de onoare a fost conferita lui Eremia Grigorescu de un comitet de initiativa, compus din profesorii Universitatii din Iasi: Constantin Climescu, Xenofon Gheorghiu, Petru Poni, Emanoil Riegler, Constantin Thiron, Alexandru Dimitrie Xenopol.

Sabia are garda terminata cu un vultur incoronat, iar pe mânerul din os are o placuţa metalica cu cifrul „E. G." Pe una din feţele lamei apare inscripţia: „Moldova pururea recunoscatoare", iar pe cealalta „Maraşeşti, Oituz". Pe una din fetele lamei apare stema Moldovei pe care sunt batute trei diamante şi doua rubine.

2. Starea Civila Iasi - vizitare gratuita, in intervalul orar 19.00 – 00.00

Expozitie de documente specifice activitatii de stare civila din perioada Primului Razboi Mondial (curator: Rodica Iftimi, consilier superior in cadrul Arhivelor Nationale Iasi)

Vor fi expuse documente de stare civila care au apartinut urmatoarelor personalitati: scriitorul Barbu stefanescu Delavrancea, pianista si scriitoarea Cella Delavrancea, fiica cea mare a scriitorului Barbu stefanescu Delavrancea, medicul Teodorescu Leonid - Barbu (a infiintat Clinica ORL a Spitalului Militar), profesorul Victor Imerwoll (a infiintat Catedra de Clinica Infantila), doctorul Alexandru N. Braescu (cel mai important ctitor al Asezamintelor Socola Iasi), Zahei Creanga, fratele lui Ion Creanga, actrita Aristizza Romanescu si compozitorul, profesorul si dirijorul Dumitru Chiriac.

LISTA COMPLETĂ a evenimentelor din Iaşi de Noaptea Muzeelor 2017 AICI

Noaptea Muzeelor 2017 Iaşi. Traseele mai multor mijloace de transport în comun vor suferi modificări în următoarele zece zile, începând de vineri, 19 mai. Compania de Transport Public (CTP) Iaşi a anunţat că schimbările sunt valabile pentru perioada 19-28 mai, din cauza mani­festărilor organizate în faţa Palatului Culturii în cadrul Festivalului Internaţional al Educaţiei. Astfel, circulaţia tramvaielor de pe traseele 1 şi 13 va fi deviată pe Bd. Tudor Vladimirescu, iar traseul 41 (Ciurea – Piaţa Eminescu) va fi prelungit până în Copou.

Noaptea Muzeelor 2017 Iaşi Totodată, traseele de tramvai 8 şi 9 vor fi suspendate, iar pe ruta Târgu Cucu – Copou se vor introduce tramvaie.

Noaptea Muzeelor 2017 Iaşi O altă măsură anunţată de CTP este menită să vină în sprijinul ieşenilor care vor participa la evenimentele organizate în cadrul „Nopţii Muzeelor“, în noaptea de 20 spre 21 mai. Potrivit repre­zentanţilor CTP, mijloacele de transport de pe traseele 3, 6, 7, 9, 28, 36 şi 43 vor circula până la ora 02:00. Ultimele plecări de la capetele de linie vor fi în jurul orei 01:30. Pe traseul Târgu Cucu – Copou va circula tramvaiul de epocă.

Noaptea Muzeelor 2017 Cluj-Napoca. Potrivit Centrului Cultural Cluj, muzeele din Cluj-Napoca vor putea fi vizitate normal în prima parte a zilei de sâmbătă, urmând ca porţile să se deschidă din nou cu începere de la ora 19 şi până în jurul orei 1 a doua zi.

Noaptea Muzeelor 2017 Cluj-Napoca. Zece persoane vor înnopta, în premieră, în Muzeul de Artă Cluj-Napoca, de Noaptea Muzeelor, la fel cum se întâmplă în marile muzee ale lumii, acestea urmând să participe la un tur ghidat condus de autorul unei expoziţii, unul dintre cei mai cunoscuţi artişti ai noului val de pictori ai Şcolii de la Cluj.

Noaptea Muzeelor 2017 Cluj-Napoca. Muzeul de Artă din Cluj-Napoca pregăteşte un program de expoziţii care doreşte să pună în valoare nu doar patrimoniul cultural al muzeului, ci şi creaţiile artiştilor contemporani.

Noaptea Muzeelor 2017 Cluj-Napoca. ”În premieră pentru Noaptea Muzeelor, în acest an 10 iubitori de artă vor avea unica ocazie de a participa la un tur ghidat condus chiar de autorul expoziţiei , Marius Bercea, unul dintre cei mai cunoscuţi artişti ai noului val de pictori ai Şcolii de la Cluj, după care să înnopteze în muzeu, la fel cum se întâmplă în alte mari incinte expoziţionale precum Smithsonian Museum Washington DC, The American Museum of Natural History New York, Tate Britain London şi multe altele”, a informat Centrului Cultural Clujean.

Noaptea Muzeelor 2017 Cluj-Napoca. Accesul celor zece persoane în muzeu se va realiza la ora 1, acestea urmând să servească o cină târzie alături de Marius Bercea, după care vor porni într-un tur ghidat special conceput pentru ele, având oportunitatea de a discuta liber despre picturile şi activitatea artistului.

Noaptea Muzeelor 2017 Cluj-Napoca. La finele programului special de două ore, cei zece participanţi vor dormi într-una dintre camerele Muzeului de Artă din Cluj-Napoca, una dintre cele mai frumoase clădiri ale oraşului. Participanţii vor fi sfătuiţi să-şi aducă saci de dormit de acasă pentru a putea înnopta în condiţii decente în Muzeul de Artă Cluj-Napoca. Cei 10 vor fi aleşi de un juriu format din reprezentanţii Centrului Cultural Clujean şi ai Muzeului de Artă dintre persoanele care se vor înscrie pe pagina de socializare a Centrului.

Noaptea Muzeelor 2017 Cluj-Napoca. Muzeul de Artă din Cluj-Napoca funcţionează în Palatul Banffy, fost sediu al guvernatorului Transilvaniei (1787-1822), un edificiu laic baroc al oraşului şi unul de referinţă pentru arhitectura secolului al XVIII-lea din Transilvania.

La Noaptea Muzeelor participă şi muzeele din cadrul Universităţii ”Babeş-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca. Astfel, Vivariul UBB va inaugura noul spaţiu expoziţional dedicat ţestoaselor uriaşe din Africa, dar va pune la dispoziţia publicului şi expoziţia permanentă, care cuprinde aproximativ 57 de specii de animale, 10 specii de peşti, 9 specii de micromamifere şi 6 specii de păsări.

Noaptea Muzeelor 2017 Cluj-Napoca. Muzeul de Paleontologie - Stratigrafie al UBB propune pentru Noaptea Muzeelor o călătorie în trecut, pentru a cunoaşte lumea exotică din apele calde ale mării care acoperea cândva Bazinul Transilvaniei. Astfel, fosilele expuse în Colecţia de paleontologie a Bazinului Transilvaniei sunt mărturii ale existenţei unei faune marine complexe cu ajutorul căreia se poate reconstitui evoluţia geologică a bazinului, pe parcursul mai multor milioane de ani.

Noaptea Muzeelor 2017 Cluj-Napoca. Muzeul de Istorie a al UBB organizează expoziţia temporară ”Universitatea din Cluj la răscruce de vremuri – momentul 12 mai” care îşi propune să scoată în evidenţă câteva evenimente importante din istoria universităţi clujene”, ce au avut loc în luna mai, în secole şi circumstanţe extrem de diferite”. Muzeul se poate vizita între orele 19-24.

Noaptea Muzeelor 2017 Cluj-Napoca. Muzeul de Mineralogie UBB oferă publicului informaţii despre lumea mineralelor utilizate ca pietre preţioase, pietre de podoabă sau pietre decorative, vizitatorii având posibilitatea de a vedea atât materialul în formă brută, cât şi în formă prelucrată, finisată, gata de a fi montat sub formă de bijuterii. Programul de vizite, între orele 19-24.

Noaptea Muzeelor 2017 Cluj-Napoca. Publicul va putea vizita gratuit de Noaptea Muzeelor şi Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei - Colecţia de Istorie a Farmaciei (Muzeul Farmaciei), unde sunt prezentate două colecţii permanente şi o expoziţie temporară: colecţia de istorie a farmaciei, colecţia de aparatură medicală şi expoziţia „Animale vindecătoare. Ingrediente de origine animală din vechile farmacii transilvănene”.

Noaptea Muzeelor 2017 Cluj-Napoca. Muzeul Etnografic al Transilvaniei, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, organizează mai multe evenimente, atât la sediul instituţiei – Palatul Reduta, din centrul municipiului Cluj-Napoca, cât şi în Parcul Etnografic ”Romulus Vuia”, secţia în aer liber.

Noaptea Muzeelor 2017 Cluj-Napoca. ”Festivalul Naţional de Ceramică Contemporană CAOLIN este, în acest an, la editia a IV-a. Evenimentul oferă o imagine elocventă a evoluţiei artei ceramice româneşti, care se exprimă astăzi într-o impresionantă diversitate stilistică si semantică. Evenimentul va cuprinde o expoziţie cu vânzare cu 19 artişti, iar tipurile de ceramică expuse sunt: produse utilitare, bijuterie contemporană, obiecte de design şi decorative. De asemenea, vor avea loc ateliere gratuite şi demonstraţii de creaţie pe suport ceramic susţinute de profesori ai Liceului de Arte Plastice din Cluj, de membri ai asociaţiei Terra Dacica Aeterna şi de artişti ai Fabricii de Pensule”, se arată într-un comunicat al Consiliului Judeţean Cluj.

Programul de vizitare va fi între orele 13 – 01, Palatul Reduta, şi 10-18 Parcul Naţional Etnografic „Romulus Vuia”, accesul publicului fiind gratuit.

La rândul său, Muzeul Apei „Leonida Truţa” din localitatea Floreşti, administrat de Compania de Apă „Someş” SA, se alătură evenimentului Noaptea Muzeelor, punând la dispoziţia clujenilor interesaţi un mijloc de transport gratuit, cu plecare periodică din zona parcărilor din Pieţei Unirii, în intervalul 20.00 – 01.00. Programul va include vizualizarea exponatelor, un istoric al alimentării cu apă a municipiului Cluj-Napoca, prezentarea unor documente de la începuturile funcţionării Uzinelor de Apă şi Canalizare ale oraşului Cluj, unelte specifice activităţii de asigurare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi o colecţie inedită de capace de canal din Europa.

Noaptea Muzeelor 2017 Cluj-Napoca. Centrul de Cultură Urbană Casino din Parcul Central prezintă expoziţia de fotografie „Clujul are farmec”, iar Muzeul Mitropoliei Clujului invită vizitatorii în Noaptea Muzeelor la expoziţii, ateliere demonstrative de pictură şi restaurare, intermezzo muzical şi o prezentare a icoanele făcătoare de minune ale Maicii Domnului de la Ilişua (1673), aflată în colecţia Muzeului Mitropoliei, şi cea de la Mănăstirea Strâmba din judeţul Sălaj (1673), care poartă amprenta pictorului Luca din Iclod, cel care a pictat şi Icoana Făcătoare de Minuni de la Mănăstirea Nicula, în 1681.

Noaptea Muzeelor 2017 Cluj-Napoca. Noaptea Muzeelor va fi marcată şi în ambianţa medievală a Centrului de Cultură Urbană Bastionul Croitorilor când cornul străjerilor va suna de nouă ori.

Noaptea Muzeelor 2017 Cluj-Napoca. „La intrarea primului cat străjerii cu făclii vor întâmpina nu doar breslele din Castrum Clus, ci şi oaspeţii sosiţi în Oraşul-Comoară spre a se bucura de la ceasurile 9 din noapte de priveliştea romantică a cavalerilor şi domniţelor care profitând de tăcerea armelor în această noapte aparte vor oferi celor ce vor intra în bastion sonete, dans medieval, commedia dell’arte, fabule, oralitură şi surprize şip entru cei mici”, au anunţat reprezentanţii Primăriei Cluj-Napoca.

Noaptea Muzeelor 2017 Cluj-Napoca. De asemenea, Noaptea Muzeelor va înseamna acces gratuit şi pentru persoanele care vor vizita Muzeul de Istorie Turda, Muzeul Memorial „Octavian Goga” din Ciucea şi Galeria de Artă a Muzeului Municipal Dej.

Noaptea Muzeelor 2017 Cluj-Napoca. La Castelul lui Octavian Goga de la Ciucea, poeta Minerva Chira îşi va prezenta volumul de poezie „Drumul pe sub pământ duce în cer?”, iar pe parcursul evenimentului vor putea fi vizitate expoziţiile permanente ale muzeului: expoziţia memorială dedicată vieţii şi operei poetului Octavian Goga din Castel, expoziţia etnografică din „Casa Albă”, expoziţia memorială dedicată poetului maghiar Ady Endre aflată atât în Casa „Ady Endre”, cât şi la parterul Castelului, precum şi expoziţia temporară „Icoana” - expoziţie de icoane pe sticlă şi lemn din colecţiile Muzeului Memorial „Octavian Goga”.

Noaptea Muzeelor 2017 – Programul complet în SIBIU

Complexul Muzeal Național Astra – Sibiu

Punctul forte al nopții de 20 mai este dat de prezenta legendarei trupe Phoenix, cea mai longevivă trupă rock din istoria României. Nicu Covaci va face show sâmbătă, între orele 22 și 23.30, pe scena de pe lacul din Muzeul în aer liber.

Noaptea Muzeelor 2017 Sibiu Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului – 18.00 – 01.00

Scena de pe lac

– 18.30 – 20.00 Școala de dans Ioan Macrea

– 20.00 – 20.30 Ansamblul Călușerii din Rășinari

– 20.30 – 22.00 Domino

– 22.00 – 23.30 Phoenix

Târgul de Țară

– 18.00 – 23.00 demonstrații culinare

– 18.00 – 21.00

– Castrum Novis – ateliere de tras cu arcul, făurit săgeți, confecționat obiecte din piele, fierărie

– Veteris Milites – atelierede monetărie, bijuterii, scriere antică și jocuri antice

Gospodăria din Hodac

– 18.00 – 19.00 Teatrul mic din Sibiucu povești românești

Pavilionul Muzeal Multicultural

– 18.00 – 00.30

– expoziția Atelier. Cale. Târg

– expoziția Schimbări. Changes. Endring

Muzeul de Etnografie Universală Franz Binder

Casa Hermes, Piața Mică, nr. 11

– 18.00 – 00.30 expoziția Călătoria

Muzeul de Etnografie Săsească Emil Sigerus

Casa Artelor, Piața Mică, nr. 21

– 18.00 – 00.30 expoziția Rosturi și Rostiri la sași

Caravana Noaptea Muzeelor

– 10.00 – 18.00 în localități Axente Sever, Valea Viilor, Mediaș și Dumbrăveni, cu plecarea din Muzeul în aer liber și revenire în aceeași locație

NOAPTEA MUZEELOR 2017. Muzeul Naţional al Unirii – Alba Iulia

Personajele istorice vor fi din nou în centrul atenţiei, la Noaptea Muzeelor, și la Alba Iulia, unde vizitatorii sunt aşteptaţi la Muzeul Naţional al Unirii, Sala Unirii şi Muzeul „Principia". Intrarea este liberă.

Ora 19.00 Deschiderea oficială. Reprezentaţie Garda Apulum

Ora 19.45 Parada personajelor istorice

Orele 20.00-1.00 Istoria prinde viaţă în muteu – peste 40 de personaje istorice. Atelier de pictat icoane

Orel 20.00-22.00 Momente muzicale. Muzică barocă şi interbelică (Liviu Cernat, Ovidiu Pârjol, Robert Gavrilaş)

Ora 24.00 Moment muzical. Jazz. Laura Orian

Sala Unirii

Orele 20.00-1.00 Atelier de cusături tradiţionale şi confecţionat jucării

NOAPTEA MUZEELOR 2017. Strada Muzeului

Orele 22.00-1.00 Ateliere antice – batere de monede, fierărie dacică, prelucrare lemn, prelucrare os, "plante magice" dacice, pielărie, confecţionat podoabe, tir cu arcul

Ora 22.00 Reprezentaţie Garda Naţională

Orele 23.00-24.00 Dansuri romane / Magna Nemesis. Lupte de gladiatori / Ludus Apulensis

Spaţiul expoziţional Poarta III

Orele 20.00-1.00 New kids in town: Cartier creativ Carolina

NOAPTEA MUZEELOR 2017. Castelul Bran – Brașov

Castelul Bran, cel mai vizitat obiectiv turistic din România, are acces gratuit pentru turiști pe 20 mai, în intervalul orar 20.00-24.00.

NOAPTEA MUZEELOR 2017.„O vioară și un acordeon vă invită la Castelul Bran, sâmbătă, 20 mai, la ceas de seară. Își vor spune povestea, de la ora 20.00 până la miezul nopții, prin intermediul formației „Duo Cafe" din Brașov. O poveste despre istoria noastră, despre frumusețea și curajul Reginei Maria, despre legenda Contelui Dracula. Cel mai vizitat obiectiv turistic din România capătă un farmec aparte, sporindu-și aura de misterios și înfricoșător, în negura nopții. Podelele scârțâie, umbrele se preling pe lângă pereții reci, iar liliecii își fac rondul, deasupra impunătorului edificiu, într-un zbor haotic", se arată în comunicatul menționat.

În București, 49 de muzee și organizații partenere își deschid porțile în Noaptea Muzeelor și vor putea fi vizitate gratuit. Vezi aici programul complet al muzeelor din Capitală care participă la eveniment.