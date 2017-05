NOAPTEA MUZEELOR 2017. Lista şi programul instituţiilor din toată ţara, de vizitat. Update

NOAPTEA MUZEELOR 2017. Oferta de evenimente pentru cea de a 13-a ediție a Nopții Muzeelor în Capitală este bogată, 54 de muzee și organizații culturale așteptând vizitatorii începând de sâmbătă seara.

NOAPTEA MUZEELOR 2017. Bucureștenii sunt așteptați, până duminică, la orele 05,00, cu o gamă variată de evenimente culturale, de la spectacole de teatru, concerte, vizite ghidate, expoziții temporare, lansări de carte sau mese rotunde.

Potrivit organizatorilor, pentru posesorii de smartphone, Noaptea Muzeelor va fi mai interesantă prin intermediul aplicației Questo care lansează trei trasee deosebite pentru acest eveniment. Vizitatorii sunt îndemnați să descopere trei obiective interesante prin intermediul indiciilor și al unei povești virtuale incitante: Cimitirul Bellu, Muzeul Aviației și Casa Memorială Tudor Arghezi. Questo e disponibil gratuit pe link-ul questoapp.com/download-app/.

De Noaptea Muzeelor vor fi deschise:

- la sediul central: Galeria de Artă Românească Modernă, Galeria de Artă Veche Românească, Galeria de Artă Europeană, Spaţiile istorice ale fostului Palat Regal;

- la Muzeul Colecţiilor de Artă: Expoziţia "Ştefan Câlţia. Obiecte grăitoare"

Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" poate fi vizitat şi organizează activităţi până la ora 00.00. Printre acestea, interceptarea liliecilor din grădina muzeului, cu ajutorul detectorului de ultrasunete, sub coordonarea specialiştilor din muzeu.

Muzeul Naţional al Pompierilor – Foişorul de Foc poate fi vizitat în Noaptea Muzeelor până la ora 01.00.

Muzeul Căilor Ferate îşi aşteaptă vizitatorii până la ora 03.00. Bonus: în perioada 23 mai-1 iunie, la linia 14 din Gara Bucureşti Nord va putea fi vizitată garnitura care compune Trenul Regal.

Muzeul de Artă Populară "Doctor Nicolae Minovici" ("Vila cu clopoţei") va fi deschis până la ora 00.30. Oferte speciale: concerte vocal-instrumentale de muzică clasică, spectacole ale Teatrului Masca.

Muzeul Municipiului Bucureşti - Palatul Suţu rămâne deschis până la ora 04.00 şi oferă spectacole de re-enactement istoric plus reprezentaţii ale Teatrului Masca.

Casa memorială "Tudor Arghezi - Mărţişor" îşi va primi oaspeţii până la ora 22.00, la fel ca şi Casa memorială "George şi Agatha Bacovia".

Muzeul Naţional de Artă Contemporană – MNAC îşi va deschide porţile până la ora 02.00 pentru o seară de artă şi film din arhivele muzeului. Spaţiul din faţa muzeului va fi animat cu proiecţii de film de artă din arhivele muzeului, iar expoziţiile muzeului vor fi deschise publicului pentru vizitare.

Muzeul Naţional Cotroceni participă la Noaptea Muzeelor în intervalul orar 18.30-24.00.

La Muzeul Naţional Cotroceni va avea loc vernisajul expoziţiei "Imaginând istorii pierdute" organizată în colaborare cu Liceul de Arte Plastice "Nicolae Tonitza". Elevii – prin desenele şi picturile lor – vor aduce în atenţia publicului moştenirea culturală din Siria şi Irak, monumente ale vechii civilizaţii asiriene distruse în urma conflictului militar din zonă. Tot cu acest prilej, la Muzeul Naţional Cotroceni, iubitorii de arhitectură, artă decorativă şi istorie vor putea vizita gratuit saloanele regale aflate la etajul I al Palatului Cotroceni, expoziţia "Culorile marţialităţii: splendoarea uniformei înaintea Marelui Război", expoziţia "Iaşi, oraş regal" şi expoziţia "Imaginând istorii pierdute". De asemenea, începând cu ora 20.00, vizitatorii vor putea asista la un recital susţinut de pianista Eliodora Falan.

Sâmbătă, începând cu ora 20.00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I" va avea loc ediţia a IX-a a programului "Maratonul de Poezie şi Jazz", difuzat în direct de Radio România Cultural. Vor recita 20 de poeţi din generaţii şi geografii literare diferite, fiecare cu câte cu o lectură publică, având ca invitaţi speciali pe Teodora Enache şi George Mihăiţă. La conducerea muzicală a acestei ediţii va fi Mike Godoroja & Blue Spirit. Amfitrioni: Dan Mircea Cipariu şi Ioan Cristescu.

La Rezidenţa BRD Scena 9 (str. Ion Luca Caragiale nr. 32, Bucureşti) fosta casă a M.S Regelui Mihai, la orele 21.30 si 23.00 va avea loc spectacolul work in progress "Hamlet" – primul act, de William Shakespeare, realizat de Antoaneta Cojocaru.

Muzeul Naţional de Geologie va fi deschis până la ora 00.00. Inedit: cu această ocazie va putea fi vizitată, în premieră, expoziţia "Grădina Dinozaurilor" (curtea MNG, aripa S). Expoziţia tematică realizată în parteneriat cu Dino Parc Râşnov, cuprinde o serie de replici, în mărime naturală, ale unor dinozauri care au trăit acum sute de milioane de ani, realizate după ultimele descoperiri paleontologice.

Muzeul Naţional al Literaturii Române va fi deschis până la ora 02.00. La trei ani de la închiderea expoziţiei sale din Bulevardul Dacia nr. 12, Muzeul Naţional al Literaturii Române (MNLR) îşi aşteaptă vizitatorii la noul sediu, inaugurat în luna martie (Strada Nicolae Creţulescu nr. 8).

Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" va organiza lansări de carte, expoziţii tematice, ateliere de meşteşuguri populare, spectacole de muzică şi dans popular din diferite regiuni ale ţării.

Muzeul Naţional al Ţăranului Român rămâne deschis până la ora 22.00 şi oferă o vizitare în avanpremieră a expoziţiei artistei Victoria Zidaru – "In fire", vizită şi demonstraţii Atelierul de hârtie manuală cu Răzvan Supuran, şi animaţie muzicală cu Fanfara Zece Prăjini.

Cimitirul Bellu programează, până la ora 00.30, sub genericul "Centenar Titu Maiorescu", tururi ghidate, recitaluri de muzică clasică şi de jazz şi vizionarea filmului documentar "Titu Maiorescu şi apogeul literaturii române".

Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" va fi deschis până la ora 04.00 şi oferă vizitatorilor un concert cu soprana Arlinda Morava şi Bucharest Ladies Cvintet.

La Muzeul de Artă Veche Apuseană "Ing. Dumitru Furnică - Minovici", care va fi deschis până la ora 02.00, va fi expusă, pentru doar 10 ore, sculptura "Cap de copil" de Constantin Brâncuşi.

Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti, Mogoşoaia, va putea fi vizitat până la ora 00.00. Publicul va putea asista la o conferinţă în cadrul căreia vor fi trecute în revistă principalele repere din viaţa si activitatea literară a principesei Martha Bibescu. Atmosfera va fi animată de personaje, ce vor readuce la viată spiritul Mogoşoaiei şi vor reactiva trecutul grandios al Bibeştilor.

Începând cu ora 22.00, vor fi oferite vizitatorilor imagini de arhivă, sub forma unor proiecţii pe Palat, la interval de o oră, până la 00.00, iar muzica medievală va completa atmosfera Curţii Domneşti.

Cluj

Potrivit Centrului Cultural Cluj, muzeele din Cluj-Napoca vor putea fi vizitate normal în prima parte a zilei de sâmbătă, urmând ca porţile să se deschidă din nou cu începere de la ora 19 şi până în jurul orei 1 a doua zi.

Zece persoane vor înnopta, în premieră, în Muzeul de Artă Cluj-Napoca, de Noaptea Muzeelor, la fel cum se întâmplă în marile muzee ale lumii, acestea urmând să participe la un tur ghidat condus de autorul unei expoziţii, unul dintre cei mai cunoscuţi artişti ai noului val de pictori ai Şcolii de la Cluj.

Muzeul de Artă din Cluj-Napoca pregăteşte un program de expoziţii care doreşte să pună în valoare nu doar patrimoniul cultural al muzeului, ci şi creaţiile artiştilor contemporani.

”În premieră pentru Noaptea Muzeelor, în acest an 10 iubitori de artă vor avea unica ocazie de a participa la un tur ghidat condus chiar de autorul expoziţiei , Marius Bercea, unul dintre cei mai cunoscuţi artişti ai noului val de pictori ai Şcolii de la Cluj, după care să înnopteze în muzeu, la fel cum se întâmplă în alte mari incinte expoziţionale precum Smithsonian Museum Washington DC, The American Museum of Natural History New York, Tate Britain London şi multe altele”, a informat Centrului Cultural Clujean.

Accesul celor zece persoane în muzeu se va realiza la ora 1, acestea urmând să servească o cină târzie alături de Marius Bercea, după care vor porni într-un tur ghidat special conceput pentru ele, având oportunitatea de a discuta liber despre picturile şi activitatea artistului.

La finele programului special de două ore, cei zece participanţi vor dormi într-una dintre camerele Muzeului de Artă din Cluj-Napoca, una dintre cele mai frumoase clădiri ale oraşului. Participanţii vor fi sfătuiţi să-şi aducă saci de dormit de acasă pentru a putea înnopta în condiţii decente în Muzeul de Artă Cluj-Napoca. Cei 10 vor fi aleşi de un juriu format din reprezentanţii Centrului Cultural Clujean şi ai Muzeului de Artă dintre persoanele care se vor înscrie pe pagina de socializare a Centrului.

Muzeul de Artă din Cluj-Napoca funcţionează în Palatul Banffy, fost sediu al guvernatorului Transilvaniei (1787-1822), un edificiu laic baroc al oraşului şi unul de referinţă pentru arhitectura secolului al XVIII-lea din Transilvania.

La Noaptea Muzeelor participă şi muzeele din cadrul Universităţii ”Babeş-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca. Astfel, Vivariul UBB va inaugura noul spaţiu expoziţional dedicat ţestoaselor uriaşe din Africa, dar va pune la dispoziţia publicului şi expoziţia permanentă, care cuprinde aproximativ 57 de specii de animale, 10 specii de peşti, 9 specii de micromamifere şi 6 specii de păsări.

Muzeul de Paleontologie - Stratigrafie al UBB propune pentru Noaptea Muzeelor o călătorie în trecut, pentru a cunoaşte lumea exotică din apele calde ale mării care acoperea cândva Bazinul Transilvaniei. Astfel, fosilele expuse în Colecţia de paleontologie a Bazinului Transilvaniei sunt mărturii ale existenţei unei faune marine complexe cu ajutorul căreia se poate reconstitui evoluţia geologică a bazinului, pe parcursul mai multor milioane de ani.

Muzeul de Istorie a al UBB organizează expoziţia temporară ”Universitatea din Cluj la răscruce de vremuri – momentul 12 mai” care îşi propune să scoată în evidenţă câteva evenimente importante din istoria universităţi clujene”, ce au avut loc în luna mai, în secole şi circumstanţe extrem de diferite”. Muzeul se poate vizita între orele 19-24.

Muzeul de Mineralogie UBB oferă publicului informaţii despre lumea mineralelor utilizate ca pietre preţioase, pietre de podoabă sau pietre decorative, vizitatorii având posibilitatea de a vedea atât materialul în formă brută, cât şi în formă prelucrată, finisată, gata de a fi montat sub formă de bijuterii. Programul de vizite, între orele 19-24.

Publicul va putea vizita gratuit de Noaptea Muzeelor şi Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei - Colecţia de Istorie a Farmaciei (Muzeul Farmaciei), unde sunt prezentate două colecţii permanente şi o expoziţie temporară: colecţia de istorie a farmaciei, colecţia de aparatură medicală şi expoziţia „Animale vindecătoare. Ingrediente de origine animală din vechile farmacii transilvănene”.

Muzeul Etnografic al Transilvaniei, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, organizează mai multe evenimente, atât la sediul instituţiei – Palatul Reduta, din centrul municipiului Cluj-Napoca, cât şi în Parcul Etnografic ”Romulus Vuia”, secţia în aer liber.

”Festivalul Naţional de Ceramică Contemporană CAOLIN este, în acest an, la editia a IV-a. Evenimentul oferă o imagine elocventă a evoluţiei artei ceramice româneşti, care se exprimă astăzi într-o impresionantă diversitate stilistică si semantică. Evenimentul va cuprinde o expoziţie cu vânzare cu 19 artişti, iar tipurile de ceramică expuse sunt: produse utilitare, bijuterie contemporană, obiecte de design şi decorative. De asemenea, vor avea loc ateliere gratuite şi demonstraţii de creaţie pe suport ceramic susţinute de profesori ai Liceului de Arte Plastice din Cluj, de membri ai asociaţiei Terra Dacica Aeterna şi de artişti ai Fabricii de Pensule”, se arată într-un comunicat al Consiliului Judeţean Cluj.

Programul de vizitare va fi între orele 13 – 01, Palatul Reduta, şi 10-18 Parcul Naţional Etnografic „Romulus Vuia”, accesul publicului fiind gratuit.

La rândul său, Muzeul Apei „Leonida Truţa” din localitatea Floreşti, administrat de Compania de Apă „Someş” SA, se alătură evenimentului Noaptea Muzeelor, punând la dispoziţia clujenilor interesaţi un mijloc de transport gratuit, cu plecare periodică din zona parcărilor din Pieţei Unirii, în intervalul 20.00 – 01.00. Programul va include vizualizarea exponatelor, un istoric al alimentării cu apă a municipiului Cluj-Napoca, prezentarea unor documente de la începuturile funcţionării Uzinelor de Apă şi Canalizare ale oraşului Cluj, unelte specifice activităţii de asigurare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi o colecţie inedită de capace de canal din Europa.

Centrul de Cultură Urbană Casino din Parcul Central prezintă expoziţia de fotografie „Clujul are farmec”, iar Muzeul Mitropoliei Clujului invită vizitatorii în Noaptea Muzeelor la expoziţii, ateliere demonstrative de pictură şi restaurare, intermezzo muzical şi o prezentare a icoanele făcătoare de minune ale Maicii Domnului de la Ilişua (1673), aflată în colecţia Muzeului Mitropoliei, şi cea de la Mănăstirea Strâmba din judeţul Sălaj (1673), care poartă amprenta pictorului Luca din Iclod, cel care a pictat şi Icoana Făcătoare de Minuni de la Mănăstirea Nicula, în 1681.

Noaptea Muzeelor va fi marcată şi în ambianţa medievală a Centrului de Cultură Urbană Bastionul Croitorilor când cornul străjerilor va suna de nouă ori.

„La intrarea primului cat străjerii cu făclii vor întâmpina nu doar breslele din Castrum Clus, ci şi oaspeţii sosiţi în Oraşul-Comoară spre a se bucura de la ceasurile 9 din noapte de priveliştea romantică a cavalerilor şi domniţelor care profitând de tăcerea armelor în această noapte aparte vor oferi celor ce vor intra în bastion sonete, dans medieval, commedia dell’arte, fabule, oralitură şi surprize şip entru cei mici”, au anunţat reprezentanţii Primăriei Cluj-Napoca.

De asemenea, Noaptea Muzeelor va înseamna acces gratuit şi pentru persoanele care vor vizita Muzeul de Istorie Turda, Muzeul Memorial „Octavian Goga” din Ciucea şi Galeria de Artă a Muzeului Municipal Dej.

La Castelul lui Octavian Goga de la Ciucea, poeta Minerva Chira îşi va prezenta volumul de poezie „Drumul pe sub pământ duce în cer?”, iar pe parcursul evenimentului vor putea fi vizitate expoziţiile permanente ale muzeului: expoziţia memorială dedicată vieţii şi operei poetului Octavian Goga din Castel, expoziţia etnografică din „Casa Albă”, expoziţia memorială dedicată poetului maghiar Ady Endre aflată atât în Casa „Ady Endre”, cât şi la parterul Castelului, precum şi expoziţia temporară „Icoana” - expoziţie de icoane pe sticlă şi lemn din colecţiile Muzeului Memorial „Octavian Goga”.

Alba Iulia

Paradă cu zeci de personaje şi personalităţi istorice, între care Mihai Viteazul, Horea, Avram Iancu, Regii Ferdinand şi Maria, Camil Velican, primul primar al municipiului Alba Iulia, dar şi ateliere antice, dansuri romane şi lupte de gladiatori, vor avea loc, sâmbătă, de Noaptea Muzeelor.

Noaptea Muzeelor va începe de la ora 19.00, pe aleea dintre Sala Unirii şi Muzeul Naţional al Unirii, cu o reprezentaţie a trupelor de daci şi legiunilor romane de la Alba Iulia şi va continua cu o paradă a personajelor şi personalităţilor istorice.

Evenimentele se vor desfăşura, apoi, în alte trei locaţii, între orele 20.00 şi 1.00.

Localnicii şi turiştii pot vizita gratuit Muzeul Naţional al Unirii, unde îşi pot face fotografii şi chiar pot comunica cu personaje istorice, cavaleri şi domniţe, dar şi cu personalităţi, între care Mihai Viteazul, Horea, Avram Iancu, Regii Ferdinand şi Maria, Camil Velican, primul primar al municipiului Alba Iulia. Totodată, cei care vizitează muzeul vor avea ocazia să asculte muzică barocă şi interbelică, dar şi jazz, momente susţinute de cunoscuţi artişti locali, Liviu Cernat, Ovidiu Pârjol, Robert Gavrilaş şi Laura Orian.

Şi în Sala Unirii, locul în care la 1 Decembrie 1918 s-a semnat actul de Unire a României cu Transilvania, vor avea loc ateliere de cusături tradiţionale şi confecţionat jucării.

De asemenea, pe strada Muzeului vor avea loc, de la ora 20.00 până după miezul nopţii, reprezentanţii ale Gărzii Naţionale, dansuri romane şi lupte de gladiatori.

Constantin Inel, directorul adjunct al Muzeului Naţional al Unirii, a spus că sunt oameni inclusiv din Timişoara care vin special la Alba Iulia pentru Noaptea Muzeelor.

”Evenimentul Noaptea Muzeelor este deja unul cu tradiţie şi într-adevăr în activităţile anuale ale muzeului putem spune că este în top 3. Am obişnuit deja comunitatea locală, regiunea, ca la Noaptea Muzeelor să aducem în faţa vizitatorilor personajele istorice, să arătăm că aici, la Alba Iulia, istoria prinde viaţă”, a spus Constantin Inel.

Noaptea Muzeelor a debutat la Alba Iulia în anul 2008 şi a reuşit să atragă an de an un public tot mai numeros, iar potrivit organizatorilor în 2016 au fost prezente peste 11.000 de persoane.

Sibiu

În Muzeul în Aer Liber din Dumbrava Sibiului va concerta Phoenix, de Noaptea Muzeelor, oaspeţii vor mânca gogoşi tradiţionale şi preparate culinare romane, ca cele pe care le mâncau soldaţii, în campaniile militare.

Muzeul Naţional ”Brukenthal” din Sibiu deschide doar Palatul în “Noaptea Muzeelor”, iar la Muzeul Bisericii Evanghelice C. A. din România, din Casa Teutsch, programul se va derula încă de dimineaţă, între orele 10 – 21.30.

Potrivit conducerii CNM ASTRA, în Muzeul în Aer Liber din Dumbrava Sibiului va fi intrare gratuită începând cu ora 18. Pe scena de pe lac până la miezul nopţii vor avea lor activităţi. Astfel, de la ora 18.30 va fi spectacol de dans folcloric, iar de la ora 20.30 pe scenă va urca Domino, o trupă care combină ţambalul, tobele şi chitara bas. De la ora 22, pe scena din Muzeul în Aer Liber vor urca membrii trupei Phoenix.

Paralel, tot în Muzeul în Aer Liber, dar în zona Târgului de Ţară, vor avea loc demonstraţii culinare, în cadrul cărora se vor pregăti gogoşi tradiţionale şi preparare culinare romane, aşa cum mâncau soldaţii romani în campaniile militare. Tot aici, până la ora 21, Asociaţia ”Castrum Novis” va desfăşura ateliere de tras cu arcul, făurit săgeţi, confecţionat obiecte din piele sau workshopuri de fierărie, iar Asociaţia ”Veteris Milites” va organiza ateliere de monetărie, bijuterii, scriere antică şi jocuri de altădată.

Şi la Gospodăria din Hodac, din cadrul Muzeului, vor avea loc acţiuni, cei mici având posibilitatea, de la ora 18, să devină actori în poveştile copilăriei.

La Muzeul de Etnografie Universală ”Franz Binder”, vizitatorii vor face o ”călătorie” în Africa, Asia, Australia, vor întâlni civilizaţii fascinante şi oameni din zone îndepărtate. Expoziţia cu acelaşi nume este o poveste care ilustrează circa 17.500 kilometri, cu 142 de obiecte din 75 de ţări. Aceasta va fi deschisă de sâmbătă, 20 mai, până duminică, la ora 00.30.

La Muzeul de Etnografie Săsească ”Emil Sigerus” din Casa Artelor va fi deschisă şi expoziţia ”Rosturi şi Rostiri la saşi”.

Cei dornici să descopere judeţul pot participa la Caravana ”Noaptea Muzeelor 2017”, iar pentru asta trebuie să se înscrie la un traseu care va include obiective cultural-turistice din Axente Sever, Valea Viilor, Mediaş şi Dumbrăveni, iar plecarea se va face la ora 10, de la poarta principală a Muzeului în Aer Liber.

La Muzeul Naţional “Brukenthal” va fi deschis doar Palatul din Piaţa Mare, între orele 16 -24, ultima intrare fiind permisă la ora 23.15. Pe 21 mai, expoziţiile din Palatul ”Brukenthal” vor fi închise. Atât sâmbătă, cât şi duminică, celelalte sedii ale Muzeului vor funcţiona în program normal de vizitare.

“Celor care nu au mai vizitat Palatul Brukenthal de la Noaptea Muzeelor 2015, le adresăm invitaţia de a vedea noile expoziţii deschise la etajul I, atmosfera interioarelor de la sfârşitul secolului XVIII şi începutul secolului XIX, sectoare tematice de prezentare a picturii europene – scena biblică şi scena de război, precum şi sectorul artei religioase în Transilvania. Doar cu ocazia, traseul de vizitare va cuprinde, în avanpremieră, şi sectoare aflate încă în proces de amenajare, ce urmează să intre în circuitul permanent din a doua jumătate a anului 2017, respectiv biblioteca şi cabinetul de curiozităţi”, a spus Dana Roxana Hrib, director general adjunct al Muzeului “Brukenthal”.

Potrivit acesteia, nu pot fi deschise mai multe sedii ale Muzeului, din cauza personalului redus.

Muzeul Bisericii Evanghelice C. A. din România, din Casa Teutsch din Sibiu, va fi deschis între orele 10 - 21.30. Potrivit organizatorilor, la ora 19.30 se va povesti despre expoziţia temporară “Reformatio Transilvaniae 500 - Spaţii şi simboluri ale sacrului sub incidenţa Reformei”, dedicată Reformei protestante, începute acum jumătate de veac. Sâmbătă, vizitatorii vor beneficia şi de ghidaj gratuit în limba română de la ora 20.

Muzeul deschis în 2007 prezintă în circuitul de vizitare peste 800 de ani de istorie a saşilor transilvăneni şi a bisericii lor. Prin obiectele prezentate, expoziţia permanentă documentează istoria colonizării, construirea cetăţilor bisericeşti, viaţa cultică şi comunitară, precum şi a învăţământului confesional. Piesele de mobilier bisericesc şi colecţia de vase de cult contribuie la ineditul expoziţiei Bisericii Evanghelice C.A.

Braşov

Castelul lui Dracula din Bran, dar şi muzeele din Braşov îşi vor deschide porţile pentru public în noaptea de sâmbătă spre duminică, de Noaptea Muzeelor, vizitatorii având prilejul să vadă expoziţiile şi să participe la programe speciale pregătite pentru acest eveniment.

Castelul Bran, care este cel mai vizitat obiectiv turistic din România, va fi deschis, sâmbătă, între orele 20 şi 24, intrarea fiind gratuită pentru toţi cei care vor dori să îi treacă pragul.

”O vioară şi un acordeon vă invită la Castelul Bran, sâmbătă, 20 mai, la ceas de seară. Îşi vor spune povestea, de la ora 20.00 până la miezul nopţii, prin intermediul formaţiei «Duo Café» din Braşov. O poveste despre istoria noastră, despre frumuseţea şi curajul Reginei Maria, despre legenda Contelui Dracula. Cel mai vizitat obiectiv turistic din România capătă un farmec aparte, sporindu-şi aura de misterios şi înfricoşător, în negura nopţii. Podelele scârţâie, umbrele se preling pe lângă pereţii reci, iar liliecii îşi fac rondul, deasupra impunătorului edificiu, într-un zbor haotic", a anunţat administraţia Castelului Bran.

Reprezentanţii castelului spun că atmosfera va fi îndulcită în Sala de Muzică ”Regina Maria”, unde vioara şi acordeonul vor prinde viaţă printre partituri consacrate, iar personalul Castelului va ghida vizitatorii într-un tur unic. Ultimii vizitatori vor putea intra în Castelul Bran la miezul nopţii.

De asemenea, Muzeul ”Casa Mureşenilor” din Braşov a pregătit un eveniment special pentru Noaptea Muzeelor, care se va desfăşura în cele două secţii ale muzeului, Casa Mureşenilor şi Casa Ştefan Baciu. Astfel, la Casa Mureşenilor, din Piaţa Sfatului, programul de vizitare va fi între orele 18 şi 4 dimineaţa, vizitatorii putând vedea expoziţia permanentă ”Istoria familiei Mureşianu”, dar şi expoziţia temporară ”Muzeul Jucăriilor”. Reprezentanţii muzeului au pregătit, pe lângă expoziţii, şi spectacole de muzică folk, chitară, violoncel, pian şi flaut, precum şi un atelier de confecţionat jucării din materiale reciclabile cu artistul Daniel Roşca.

La Casa Ştefan Baciu de pe strada Gh. Baiulescu, programul de vizitare va fi între orele 17 şi 24, unde participanţii vor putea vizita expoziţia permanentă ”Familia Baciu”, iar între orele 19 şi 22 vor putea asista la o demonstraţie de portrete tip caricatură realizate de graficianul Cătălin-Mihai Zaharia. Apoi, între orele 20 şi 21.30 va urma un recital vocal instrumental susţinut de Emilia Calefariu – soprană, Diana Gheorghiciuc – mezzosoprană, Helga-Leea Cristescu – chitară clasică şi pianista Simona Patriche. La acest eveniment, preţul unui bilet este de 2 lei, iar copiii sub 14 ani au acces gratuit.

Şi Muzeul de Istorie Braşov îşi va deschide porţile gratuit pentru vizitatori de la ora 17 până după miezul nopţii. Aici, localnicii şi turiştii pot viziona cel mai important proiect cultural al Muzeului, expoziţia permanentă ”Identitatea istorică a Braşovului“, precum şi expoziţiile ”Reconstituire istorică epoca antică în Piaţa Sfatului“ şi ”Reconstituire istorică Vânători de Munte“.

Un alt punct de atracţie la Muzeul de Istorie este prezentarea unui stand cu proiectul ”Am fost cetăţeanul Oraşului Stalin/ I was citizen of Stalin town“ şi a noului proiect câştigător AFCN ”Oraşul Stalin pe înţelesul tuturor“. În cadrul acestui proiect, braşovenii, atât cei mai tineri, cât şi cei care au trăit în anii ‘50 –’60, perioadă în care numele Braşovului a fost schimbat în Oraşul Stalin, sunt invitaţi să se implice în proiect cu fotografii, obiecte şi chiar amintiri din acea perioadă. Acest este singurul proiect românesc finanţat de Comisia Europeană pe componenta ”Memorie istorică europeană”.

Bistriţa

Toate muzeele din Bistriţa-Năsăud îşi deschid porţile sâmbătă, pe timp de noapte pentru toţi vizitatorii, organizatorii pregătind activităţi inedite: de la expoziţia Salvador Dali ”Biblia Sacră” la concerte de muzică folk, spectacol de dansuri săseşti până la jocuri care combină creativitatea, abilităţile de orientare şi capacitatea de a lucra în echipă.

La Muzeul din Bistriţa poate fi vizitată expoziţia Salvador Dali ”Biblia Sacra”, expoziţia ”Generaţia Marii Uniri - Fraţii Alexandru şi Ioan Lapedatu”, expoziţia ”Painting/ now”, expoziţia de artă contemporană ”Scurt circuit”, alături de expoziţiile permanente. Cei care vor petrece Noaptea Muzeelor în această locaţie vor participa la un joc care combină creativitatea, abilităţile de orientare şi capacitatea de a lucra în echipă. Vor avea loc o serie de activităţi pentru a încuraja cunoaşterea secţiilor Muzeului Bistriţa, iar de la ora 19 începe un concert muzică de folk cu Emeric Impre, Magda Puşkas, Rareş Suciu, Gloria Melu şi Claudiu Popa.

Casa Argintarului din Bistriţa găzduieşte şi ea o expoziţie permanentă, iar de la ora 19 va avea loc un spectacol de dansuri săseşti după care, în intervalul orar 20 – 23, va avea loc o proiecţie de film, ”Circuitul burgurilor săseşti din Transilvania”.

De asemenea, vor fi deschise publicului Muzeul Casa Săsească din Livezile, Muzeul Grăniceresc din Năsăud şi Muzeul de Artă Comparată din Sângeorz-Băi.

Accesul în toate muzeele din Bistriţa-Năsăud se va face gratuit în Noaptea Muzeelor.

Timişoara

Muzeul Satului Bănăţean, Muzeul Naţional al Banatului şi Muzeul de Artă din Timişoara sărbătoresc Noaptea Europeană a Muzeelor şi au pregătit pentru public, printre altele, o expoziţie de costume tradiţionale, un recital de pian şi o prezentare interactivă de arme.

Muzeul Satului Bănăţean din Timişoara organizează, sâmbătă, o serie de activităţi pentru a marca cea de-a 13-a ediţie a Festivalului European Noaptea Muzeelor. Astfel, între orele 18 şi 22, publicul este invitat să viziteze casele tradiţionale realizate în cadrul muzeului. De asemenea, sunt organizate şi mai multe expoziţii, printre care una de podoabe bănăţene, de fotografie veche şi de costume tradiţionale. Intrarea este liberă.

Şi Muzeul de Artă din Timişoara celebrează Noaptea Europeană a Muzeelor, astfel că sâmbătă Palatul Baroc va fi deschis între orele 18.00 şi 24.00, iar intrarea este liberă. Publicul va putea să participe la un recital de pian, la un concert susţinut de corul Operei Române din Timişoara şi la o discuţie pe teme muzicale, artă vizuală şi cultură umanistă. Totodată, pot fi vizitate două expoziţii: una de artă conceptuală – sculptură a artistului Ingo Glass şi alta de fotografii a artiştilor fotografi ai Academiei Ungare de Artă.

Muzeul Naţional al Banatului îi invită pe iubitorii de istorie şi cultură să participe la ”Rondul de Noapte”, organizat în cadrul manifestării Noaptea Muzeelor, eveniment care oferă gratuit un program artistic şi expoziţional inedit. Programul va începe la ora 20 şi se va încheia la 2 noaptea, iar publicul va putea descoperi colecţia de antichităţi egiptene a muzeului.

Totodată, obiectele de patrimoniu achiziţionate de către Muzeul Naţional al Banatului anul trecut se vor constitui în expoziţia ”Patrimonium 2016”. De asemenea, vor fi organizate şi diferite momente artistice, precum un concert de muzică istorică, un duel scenic şi măiestrie cu arcul şi o prezentare interactivă de arme. Copiii cu vârste între 6 şi 14 ani se pot bucura de expoziţia de ştiinţă interactivă ”Laborator”, iar pasionaţii de natură de expunerea de specimente naturalizate din colecţia muzeului.

Arad

Complexul Muzeal Arad va fi deschis sâmbătă până după miezul nopţii, când câteva zeci de expoziţii şi evenimente au loc atât în municipiu, cât şi în judeţ. Intrarea la toate expoziţiile este gratuită.

Muzeul şi sălile de expoziţii din municipiul Arad sunt deschise sâmbătă între orele 20.00-02.00, iar muzeele din oraşul Lipova şi comuna Şiria între orele 18.00-24.00.

Cele mai multe expoziţii au loc la Palatul Cultural, între acestea numărându-se ”Un secol de istorie naturală. Comori ale patrimoniului arădean în colecţia Gimnaziului Superior Regal”, care cuprinde 164 de piese naturalizate, cu valoare istorică, patrimonială, sau expoziţia ”Oameni şi melci”.

Tot la Palatul Cultural va fi organizat un atelier kinema ikon/filme documentare.

Cu ocazia celei de-a treisprezecea ediţii a ”Nopţii muzeelor”, Secţia de Etnografie a Complexului Muzeal Arad îşi propune să aducă în faţa publicului arădean o parte din rezultatele cercetărilor de teren din ultimii ani, materializate prin şapte filme documentare. Filmele se adresează tuturor persoanelor interesate de tradiţiile şi obiceiurile din Arad, vizând subiecte precum reallizarea pâinii în casă, vechile mori pe apă, canalul morilor, vestitul târg de la Pâncota sau practicarea unor vechi meşteşuguri cum ar fi împletitul nuielelor, olăritul sau confecţionarea furcilor din lemn. Filmele vor putea fi vizionate până în data de 4 iunie 2017.

La Muzeul de Artă un moment special îi va fi dedicat ”pictorului sufletului românesc”, Nicolae Grigorescu, prin expoziţia intitulată ”La peisaj cu Nicolae Grigorescu”.

”Este pentru prima dată, în ultima vreme, când toate lucrările din colecţia Complexului Muzeal Arad semnate de către Nicolae Grigorescu vor fi expuse în acelaşi timp”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, PR-ul Complexului Muzeal Arad, Adelina Stoenescu.

Cu prilejul Nopţii Muzeelor 2017, Muzeul de Artă Arad expune un tablou cu ceas, cronologic încadrat în prima jumătate a secolului XIX. Exponatul a intrat în colecţia muzeului în anul 1974. După restaurare picturii, lucrarea de artă întregeşte stilistic interiorul Biedermeier din galeria de artă.

La Muzeul de Artă vor mai avea loc ateliere de pictură pentru copii şi adulţi, atelierele fiind inspirate din cultura antică a Egiptului şi pictura Renaşterii.

La Muzeul Oraşului Lipova, din judeţul Arad, vor avea loc ateliere de artă decorativă pentru copii, vernisajul expoziţiei ”Instantanee lipovane. Pompierii civili din Lipova şi Radna”, un spectacol de teatru şi muzică pentru copii susţinut de „Trupa de teatru Har”, Trupa 06 şi Company Band şi un recital de poezie şi concert de muzică folk susţinut de Cenaclul Muza şi Pavel Filipaş.

La Muzeul Memorial ”Ioan Slavici şi Emil Monţia” din conacul Bohuş, comuna Şiria, vor avea loc expoziţia Ioan Slavici, expoziţia Emil Monţia, Sala capitulării - 1849 şi expoziţia Salonul Şirian de artă plastică.

Constanţa

Ca în fiecare an, cu ocazia Nopţii Muzeelor, în 20 mai, Muzeul Marinei Române participă la program şi îşi aşteaptă vizitatorii oferindu-le accesul gratuit în expoziţia permanentă.

Mai mult decât atât, vor putea fi vizitate, în acelaşi regim, cinci expoziţii temporare: ”Din istoria paraşutismului militar”, ”Din activitatea Cercetaşilor României”, ”Expoziţia hispano-română” - expoziţie de pictură semnată de Eduardo Diez, Mihaela Ilie şi Mircea Romanescu, ”Răsfoind filele istoriei” - organizată de Liga Maiştrilor Militari de Marină, precum şi o expoziţie de pictură semnată de elevi, membri ai Colegiului Naţional ”Traian” din Constanţa, organizată cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la înfiinţarea instituţiei de învăţământ.

Programul oferit de Muzeul Marinei Române de Noaptea Muzeelor se va derula între orele 19.00 – 24.00.

La program şi-au mai anunţat participarea şi Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa, cu program 20.00 - 23.00, şi Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, în program 20.00 – 24.00.

De asemenea, şi Muzeul de Arheologie ”Callatis” din Mangalia a anunţat că va participa la cea de-a 13-a ediţie ”Nopţii europene a muzeelor”, organizând cu acest prilej o serie de manifestări culturale, care vor avea loc între orele 18.00 - 24.00 şi care vor cuprinde o piesă de teatru, o expoziţie de grafică şi pictură, activităţi de modelaj şi pictură pe lut şi o sesiune de comunicări ştiinţifice.

Craiova

La Craiova, oamenii sunt invitaţi, sâmbătă noaptea, să facă o incursiune în istoria Olteniei, dar şi să descopere colecţiile Muzeului Olteniei, între altele urmând să fie prezentată medalia proiectului Parcului ”Romanescu” de la 1900.

Muzeele Craiovei îşi deschid porţile pentru vizitatori, sâmbătă, la ora 18 şi rămân deschise până la 2 noaptea.

În cadrul evenimentului european ”Noaptea Muzeelor", Muzeul Olteniei va asigura acces gratuit vizitatorilor în toate cele trei locaţii expoziţionale, respectiv Secţia de Istorie-Arheologie, Secţia de Ştiinţele Naturii , Secţia de Etnografie - Casa Băniei.

Circuitele muzeale propuse cuprind expoziţiile permanente ”Facerea pâinii”, „Ritmurile vieţii” - Casa Băniei, „Oltenia Terra Fossilis”, „Colecţia de minerale şi roci”, „Condiţiile fizico-geografice şi ecosistemele Olteniei”, „Universul şi sistemul nostru solar - Planetariu” - Secţia de Ştiinţele Naturii, „Oltenia Preiostorică” şi „Redescoperă Istoria” la Secţia de Istorie – Arheologie".

Special pentru ”Noaptea muzeelor” va fi vernisată, la sediul Secţiei de Istorie-Arheologie, expoziţia ”Din istoria Craiovei: Parcul Bibescu”. Publicul va putea admira, pentru prima dată, medalia proiectului Parcului „Romanescu” de la 1900.

”În debutul Nopţii Muzeelor, sâmbătă, la ora 18, vom deschide o expoziţie interesantă care este legată de istoria Craiovei. Este vorba despre istoria Parculuisauşi sunt convins că publicul va fi foarte interesat de această expoziţie. În cadrul ei vom prezenta, în premieră, şi medalia cu care proiectul a devenit câştigător, la Paris, la începutul secolului trecut”, a declarat directorul Muzeului Olteniei, Florin Ridiche.

De asemenea, craiovenii sunt aşteptaţi la expoziţia ”Oltenia Rediviva”, expoziţie permanentă inaugurată, joi, la Secţia de Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei. Prin această expoziţie, muzeografii prezintă publicului o călătorie în timp care porneşte din perioada Casa Băniei – Mihai Viteazul, ajungând la Revoluţia din 1989.

”Este un moment foarte important în istoria recentă a instituţiei. Sunt practic ultimele grupuri de module expoziţionale de la Secţia Istorie-Arheologie, o investiţie a Consiliului Judeţean Dolj care s-a desfăşurat pe o perioadă de aproximativ 2 ani şi jumătate, dacă nu mă înşel. Suntem emoţionaţi dar, în acelaşi timp, şi interesaţi să arătăm noul tip de expoziţie pe care l-am realizat. Este vorba despre „Oltenia Rediviva”. Practic, noi continuăm discursul expoziţional început în cursul anului trecut - dacă este să ne referim la perioade istorice – începând cu perioada Casa Băniei şi tot ceea ce este legat de Mihai Viteazul, mergând în perioada artei brâncoveneşti, în mod special la sculpturile în lemn şi frescele bisericeşti, traversând momentul greu din istoria Craiovei, de la începutul secolului 19, când oraşul nostru a fost ars în urma unui atac turcesc, trecem prin perioada lui Tudor Vladimirescu, Unirea Principatelor, Războiul de Independenţă, Primul şi al Doilea Război Mondial, până la perioada comunistă şi la Revoluţia din decembrie 1989”, a explicat Florin Ridiche, directorul Muzeului Olteniei.

Expoziţia ”Oltenia Rediviva” cuprinde peste 400 de obiecte de patrimoniu expuse pe o suprafaţă de 480 metri pătraţi.

Întregul circuit expoziţional are aproximativ 1.960 de metri pătraţi şi cuprinde cele mai importante tezaure şi obiecte de patimoniu aflate în colecţiile Muzeului Olteniei. Pentru această amenajare, Consiliul Judeţean Dolj a investit aproximativ 800.000 de euro.

Ploieşti

Conducerea Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova a declarat că secţiile muzeale participă la Noaptea Muzeelor încă de la prima ediţie, iar în acest an, în 20 mai, între orele 19.00 şi 1.00 intrarea va fi gratuită, fiind deschise atât secţiile din Ploieşti, cât şi cele din judeţ.

La Muzeul Ceasului ”Nicolae Simache” va avea loc serata ”Acorduri nocturne”, fiind vorba de un concert instrumental susţinut de elevi de la Colegiul de Artă ”Carmen Sylva” Ploieşti.

Vor fi deschise şi Muzeul ”Ion Luca Caragiale”, unde va fi o proiecţie de film, dar şi Muzeul Memorial ”Nichita Stănescu”, unde programul nocturn de vizitare va fi pe fundalul sonor al versurilor nichitiene în interpretarea poetului, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova.

La Muzeul ”Casa de Târgoveţ din Sec. XVIII-XIX” vizitarea la ceas târziu în noapte se va face în acorduri muzicale de altădată. Vor putea fi vizitate Muzeul Memorial ”Cezar Petrescu” din Buşteni, Muzeul ”Casa Domnească” din Brebu, Muzeul Memorial „Nicolae Iorga” din Vălenii de Munte, Muzeul Memorial „Constantin şi Ion Stere” din Bucov, Muzeul „Conacul Bellu” din Urlaţi, Muzeul „Conacul Panã Filipescu” din Filipeştii de Târg sau Muzeul „Crama 1777” din Valea Cãlugãrească.

La Muzeul de Artă din Ploieşti vor fi organizate şi ateliere de pictură.

Piteşti

În Argeş, Noaptea Muzeelor va fi marcată la Muzeul Judeţean Argeş, la Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti şi la Centrul de Cultură „Brătianu”.

La Muzeul Judeţean Argeş, evenimentul propune vizitatorilor un program cultural-educativ divers, începând cu vizitarea expoziţiilor permanente ale Muzeului, deschise de la ora 19 până la miezul nopţii.

Totodată, vor avea loc ateliere pentru copii şi un spectacol muzical. Odată cu deschiderea Muzeului Judeţean Argeş, copiii cu vârste între 3 şi 12 ani vor avea prilejul să descopere noi modalităţi de petrecere a timpului liber, participând la ateliere educativ-recreative organizate în cadrul Muzeului: ateliere de stimulare a creativităţii, limbajului şi deprinderilor manuale, prin realizarea unor colaje cu tema ”Căsuţa mea din pădure vara”. De asemenea, copiii pasionaţi de muzică vor confecţiona instrumente muzicale din materiale reciclabile, iar cei pasionaţi de teatru vor lua parte la un spectacol de teatru de umbre, după ce vor construi ei înşişi păpuşile pentru punerea în scenă a piesei ”Ridichea uriaşă”.

Pentru copiii cu nevoi speciale, Muzeul Judeţean Argeş a pregătit un atelier de dezvoltare a motricităţii fine şi autoîngrijire, sub atenta îndrumare a unui terapeut ocupaţional.

Muzeul se va deschide cu un program muzical dinamic al Fanfarei Centrului Cultural Judeţean Argeş. În paralel cu atelierele dedicate copiilor, pe scena amenajată în curtea Muzeului Judeţean Argeş se va desfăşura un program artistic divers, cu muzică uşoară, lmuzică populară şi muzică românească din perioada paşoptistă. Programul artistic se va încheia în acordurile grupului ”Trei Parale”, cu un concert de muzică veche românească inspirată din perioada pre- şi post-paşoptistă.

În cadrul Nopţii Muzeelor vor putea fi vizitate şi expoziţiile permanente ale Muzeului Judeţean Argeş.

La Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti, între orele 16 şi 24.00 sunt pregătite expoziţii, proiecţii de filme turnate la Goleşti şi momente muzicale, la Conacul Goleştilor. Cei care iubesc muzeul sunt invitaţi să viziteze ansamblul feudal fortificat, în incinta căruia se află Şcoala Slobodă Obştească (prima şcoală superioară în limba română, din mediul rural, din Ţara Românească), Foişorul lui Tudor Vladimirescu, Bolniţa banului Radu Golescu, Arhondaricul în care se prezintă istoria Goleştilor, Baia turcească din secolul al XVIII-lea.

De asemenea, sâmbătă, până la ora 21, va fi permis accesul şi în muzeul în aer liber, un valoros sat românesc de secol XIX, cu gospodării viticole şi pomicole din România.

Centrul de Cultură ”Brătianu”, în intervalul orar 16 – 24, îşi aşteaptă vizitatorii să descopere Vila Florica, Parcul Conacului şi mai ales secretele familiei Brătianu, elevii pasionaţi de istoria marii familii argeşene de la Colegiul Naţional „Zinca Golescu” fiind pentru o seară ghizi.

De asemenea, cei mici vor descoperi expoziţia temporară intitulată ”Lumea poveştilor”, ce cuprinde păpuşi din colecţia Centrului de Cultură „Brătianu”, inspirate din poveştile lui Ion Creangă şi ale lui Petre Dulfu.

Prin jocul interactiv intitulat ”Descoperiţi Vila Florica” vizitatorii trebuie să găsească anumite indicii propuse de organizatori, pentru a înţelege universul în care şi-au trăit copilăria Brătienii.

Târgu-Jiu

În judeţul Gorj, ediţia din acest an a Nopţii Muzeelor va fi marcată de un ghidaj muzeal, teatru, pantomimă, concursuri interactive, sesiune de caricatură, ateliere creative, face-painting, miniconcerte, balet şi dansuri sportive, iar intrarea este liberă.

Evenimentele vor avea loc la Muzeul de Istorie şi Arheologie ”Alexandru Ştefulescu” şi la Muzeul de Artă din Târgu-Jiu.

Anul trecut, peste 2.000 de persoane au participat la manifestările organizate la Târgu-Jiu.