NO COMMENT. Protestul cu 50 000 de oameni pe versurile PINK FLOYD - "Another brick in the Wall"

50 000 de oameni au protestat doar în Bucureşti, duminică, în frig, faţă de Ordonanţa de Urgenţă pentru graţiere. Două sute de oameni au participat azi la Ministerul Jusiţiei la dezbaterea publică pe tema celor două ordonanţe controversate. Unii au cerut retragerea proiectelor, alţii au solicitat demisia lui Florin Iordache şi au ameninţat cu noi proteste, dacă nu vor fi luaţi în seamă. Pe de altă parte, au fost şi oameni care au venit să susţină proiectele. Luni seară, în cadrul emisiunii "Jocuri de Putere", a fost prezentat un material în care cele două evenimente au fost prezentate pe coloana sonoră a unei melodii legendare, PINK FLOYD - "Another brick in the Wall".