No comment. Mihai Șora iese de sub pălărie și lasă un mesaj pentru VIITOR

Mihai Sora

Filosoful Mihai Șora, mai bătrân decât România, prieten în tinerețe cu Eugen Ionescu și Mircea Eliade, lasă un mesaj "ferm" pentru România viitorului care nu are nevoie de niciun comentariu.

Împreună cu mesajul video, Mihai Șora a scris un scurt comentariu pe pagina sa de Facebook:

"Dragi prieteni,

mă bucur și vă mulțumesc că ați ieșit și în această seară la proteste.

Este cu neputință ca toată energia (pașnică, dar nu mai puțin intensă), toată stăruința aceasta plină de încredere și speranță să nu iște ceva bun, să nu ducă la o schimbare.

Am revenit acasă cu acest gând și țineam să vi-l împărtășesc aici.

Aș vrea, de asemenea, să știți că sunt emoționat de căldura cuvintelor dumneavoastră, de îmbrățișările, de semnele de simpatie pe care mi le arătați. Nu am fost niciodată un om al scenei, al „spectacolului" de vreun fel. Îmi vine să mă fac mic, mititel de tot, să mă ascund sub pălărie, ca Eugen Ionesco odinioară, în tinerețile noastre, pe când ne zbenguiam împreună, iar el „dispărea" sub palton. Pentru palton – e cam cald, sub pălărie (totuși) nu încap, dar timidul din mine vă spune că este, de fiecare dată, cu fiecare strângere de mână, foarte mișcat".

----

Cuvântul esențial este cuvântul DEMNITATE.

Oamenii care ies în stradă NU sunt violenți: ei au ieșit ca să-și apere demnitatea. Violența vine din cealaltă parte: e iscată tocmai pentru ca să compromită acțiunea celor pașnici, să o tulbure, să o facă invizibilă, să o transforme în contrariul ei. Cei care ies în stradă ca să-și apere demnitatea sunt „doar“ fermi. Fermitatea este cu totul altceva decât violența fizică: este constanța unei atitudini, – definitorii pentru calitatea lor de oameni întregi, conștienți și liberi.

Eu, personal, voi continua să ies în stradă. Și vă îndemn și pe dumneavoastră, dragi prieteni, să ieșiți în stradă. Pentru că ceea ce este important este, alături de justețea cauzei, perseverența cu care luptăm pentru ea.

Mihai Șora