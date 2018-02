Ninsori şi ger cumplit, în toată ţara! Când se încălzeşte. Prognoza meteo pe două săptămâni

Vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit, sub limita de ger, pana pe 8 martie, in special noaptea si dimineata, in timp ce probabilitatea aparitiei precipitatiilor va fi ridicata pe tot parcursul intervalului, cu mici intermitente la nivel local, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie, valabila pentru perioada 26 februarie - 11 martie, publicata luni.

In Banat, in perioada 26 februarie - 1 martie, regimul termic va fi caracterizat de valori cu mult mai mici decat cele climatologic specifice perioadei, sub limita de ger in cursul noptilor si al diminetilor de 26, 27, 28 februarie si 1 martie, cand minimele vor cobori spre -14 grade, iar media maximelor se va situa in jurul a -5 grade.



Ulterior, vremea va intra intr-un proces de incalzire astfel ca temperaturile maxime vor creste pana spre medii de 12 grade in 7 martie, apoi pana la finalul celei de-a doua saptamani, variatiile de la o zi la alta nu vor fi semnificative, media pe regiune situandu-se in jurul a 10 grade.



Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi relativ ridicata, pe intregul interval de prognoza.



In Crisana, vremea va fi deosebit de rece, geroasa pe parcursul diminetilor si al noptilor in perioada 26 februarie - 1 martie. Media maximelor va cobori spre -5 grade, in timp ce minimele vor scadea spre valori medii in jurul a -14 grade la mijlocul primei saptamani.



Apoi vremea va intra intr-un proces de incalzire, urmand ca mediile temperaturii diurne sa creasca pana spre 11...12 grade in zilele de 6 si 7 martie, apoi pana spre sfarsitul intervalului de prognoza variatiile sa fie nesemnificative.



Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi ridicata in prima decada a lunii martie.



In Transilvania, in ultimele zile ale lunii februarie si la inceput de martie, vremea va fi deosebit de rece, geroasa dimineata si noaptea. Astfel, media temperaturilor diurne, usor variabila de la o zi la alta, se va incadra intre -9 si -7 grade, iar cea a minimelor intre -13 si -16 grade.



O incalzire a vremii va avea loc in 7-8 martie, cand in medie se vor inregistra temperaturi maxime de 10 grade, apoi, pana la sfarsitul intervalului de prognoza, acestea se vor situa in jurul a 8 grade.



Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi ridicata in zilele de 26 si 27 februarie si din nou in intervalul 2 -11 martie.



In Maramures, vremea va fi deosebit de rece, geroasa dimineata si noaptea, in intervalul 26 februarie -1 martie cand temperaturile maxime, fara variatii semnificative de la o zi la alta, vor avea o medie de aproximativ -7 grade.



Probabilitatea pentru precipitatii va fi ridicata in primele zile si in crestere in perioadele 3- 5 martie si 7 - 11 martie.



In Dobrogea, pana spre sfarsitul primei saptamani de prognoza, valorile termice vor caracteriza o vreme deosebit de rece, geroasa dimineata si noaptea. Mediile maximelor nu vor varia semnificativ in perioada 26 februarie - 1 martie, acestea urmand a cobori de la valori de -5 grade in 27 februarie, spre -8...-7 grade in zilele de 28 februarie si 1 martie.



Ulterior acestei perioade, maximele vor creste de la o zi la alta, ajungand spre medii de 4...5 grade in zilele de 5-6 martie, apoi in jurul a 9 grade, pana spre sfarsitul celei de-a doua saptamani de prognoza.



Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi ridicata pe tot parcursul intervalului de prognoza, intensitatea mai mare a acestora urmand a se inregistra in perioada 26 - 28 februarie.



In Muntenia, primele zile din intervalul de referinta vor fi caracterizate de o vreme deosebit de rece, geroasa dimineata si noaptea, urmand ca media temperaturilor maxime sa se situeze in jurul a -8 grade, iar cea a minimelor sa fie de -9 grade in prima zi a intervalului si in jur de -15 grade, in 2 martie.



Apoi vremea se va incalzi de la o zi la alta, iar maximele vor fi cuprinse intre -4 si 11 grade, cele mai ridicate valori urmand a se consemna in perioada 7-11 martie.



Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi ridicata in zilele de 26 si 28 februarie si dupa data de 2 martie.



In Oltenia, in ultimele zile de februarie si inceputul lunii martie, regimul termic va fi caracterizat de valori cu mult sub mediile multianuale, iar dimineata si noaptea va fi ger. Astfel, mediile maximelor vor fi de -7 si -6 grade, iar ale minimelor intre -8 si -15 grade, cele mai coborate valori urmand a se inregistra in diminetile de 28 februarie si 1 martie.



Ulterior, vremea va intra intr-un proces de incalzire, urmand ca mediile temperaturilor diurne sa creasca spre 8...10 grade in perioada 7-11 martie.



Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi ridicata, pe intregul intervalul de prognoza.



Apoi acestea vor creste treptat si vor ajunge la valori medii de 9...10 grade in zilele de 7 si 8 martie si, pana la sfarsitul intervalului, respectiv 11 martie, nu vor avea variatii importante.



Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi ridicata incepand cu data de 2 martie.



In Moldova, in intervalul 26 februarie - 1 martie, vremea va fi deosebit de rece, geroasa dimineata si noaptea, iar in jumatatea nordica a regiunii si pe timpul zilei. Media temperaturilor maxime va fi de -12....-11 grade, iar a minimelor de la -14 grade la inceputul intervalului, pana la -19... -18 grade in dimineata zilei de 1 martie.



Ulterior, vremea va intra intr-un proces de incalzire treptata, astfel ca mediile temperaturilor diurne vor creste spre 8 grade in data de 7 martie, apoi nu vor fi variatii notabile.