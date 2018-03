Ninsori și risc de avalanșe în Bucegi și Făgăraș

Stratul de zăpadă este instabil şi există risc însemnat de producere a avalanşelor în Munţii Făgăraş şi Munţii Bucegi, până sâmbătă, la ora 20.00, au anunţat meteorologii.

Potrivit Centrului Meteorologic Regional ”Transilvania Sud” Sibiu, riscul producerii avalanşelor în Munţii Făgăraş şi Bucegi, atât la altitudini de peste 1.800 de metri, cât şi sub 1.800 de metri, este de trei pe o scară de la unu la cinci, reprezentând risc însemnat., notează Mediafax.

La altitudini de peste 1.800 de metri, ”stratul de zăpadă de la suprafaţă depus în ultima perioadă este puţin stabilizat, iar sub el se găsesc plăcile mai vechi de vânt. Sub acestea, stratul este alcătuit din cristale fine, faţetate şi de tip cupă, cu mai multe cruste intercalate. Sub acţiunea vântului, în zonele de creastă se vor forma noi placi de vânt. Pe pantele mai înclinate stratul de zăpadă de la suprafaşă poate aluneca peste plăcile aflate dedesubt. Riscul declanşării avalanşelor va fi amplificat chiar şi în condiţiile unei slabe supraîncărcări cu turişti sau schiori, iar în cazuri particulare pot fi angrenate depozite mai mari de zăpadă”, precizează meteorologii.

Potrivit acestora, la altitudini sub 1.800 de metri riscul producerii avalanşelor este tot însemnat, deoarece stratul puţin stabilizat de la suprafaţă, depus în ultima perioadă, măsoară 30-40 cm, dar în zonele adăpostite sunt acumulări mai însemnate.

”Acest strat se va umezi şi tasa uşor în următoarea perioadă. Pe versanţii suficient de înclinaţi vor fi posibile curgeri sau avalanşe de suprafaţă de dimensiuni mici sau medii, în special la peste 1600 m. Riscul va fi amplificat în condiţii de supraîncărcare cu turişti sau schiori, iar în anumite situaţii pot fi angrenate şi porţiuni din staturile aflate dedesubt”, adaugă meteorologii.