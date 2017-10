Nimeni nu crede, însă doar femeile plinuţe înţeleg aceste lucruri

Esti plinuta si stii si tu lucrul acesta. Cel mai neplacut lucru cu care te confrunti nu sunt kilogramele afisate pe cantar, ci atitudinea celor din jur, care se cred indreptatiti sa isi dea cu parerea despre tine, fara sa gandeasca inainte. Sunt cateva lucruri pe care numai o femeie plinuta le intelege.

1. Ti se fac complimente cusute cu ata alba. Ca si restul oamenilor, ai zile in care arati bine si zile in care nu, dar multi din jurul tau se straduiesc parca sa iti faca mereu complimente, de parca ai avea nevoie de asa ceva non stop. O fi o intentie buna in spatele avanlansei de laude, dar de fapt, ele nu fac altceva decat sa iti aminteasca ca ai cateva kilograme in plus. Nimic nu este mai enervant decat atunci cand oamenii presupun ca ai probleme cu stima de sine doar pentru ca nu esti fotomodel.

2. Hainele tale costa mai mult. Marimile "normale" au preturi normale, cele "speciale" sunt facute pur si simplu pentru a te lasa fara bani. Nu de putine ori, te uiti cu invidie la acele femei micute si firave care isi pot cumpara haine de la copii. Ce n-ai da si tu sa fii asa privilegiata de soarta!

3. Urasti termenul "plinuta". Si "voluptoasa", "cu forme" sau "rotunjoara", toate rostite cu un ton care ar cauta sa te consoleze pentru ceva. In plus, te enerveaza ca toata lumea evita cuvantul "gras" in jurul tau, de parca ar fi un subiect tabu care ti-ar aduce lacrimi in ochi de-ndata ce cineva il deschide. Nu esti asa sensibila si nu te simti prost pentru faptul ca nu te supui standerdelor societatii. E corpul tau si e exact asa cum iti place.

4. Daca tii regim, nu-i bine, daca nu tii regim, iar nu e bine. Cumva, tot se gaseste cineva care sa fie nemultumit de regimul tau, desi nu e treaba nimanui cat si ce mananci. Pe de-o parte ai grupul de persoane care iti povestesc tot felul de cazuri de boli metabolice cauzate de regimuri, pe de alta parte, daca mananci in voie, ai tot felul de persoane in jur care te privesc dezaprobator si tin neaparat sa iti spuna ce ar trebui sa mananci. Una peste alta, toata lumea te judeca.

5. Pantalonii tai au viata foarte scurta. Mereu ai nevoie de o noua pereche, din cauza ca de fiecare data, dupa doar cateva purtari, se roade materialul intre coapse. Dupa cate perechi de pantaloni preferati ai plans pana acum? Ca sa nu mai vorbim despre sumele enorme pe care le dai pentru acest item vestimentar atat de necesar.

6. Toata lumea iti face apropouri subtile. Cea mai buna prietena a ta iti povesteste, ca din intamplare, de noua dieta despre care a citit. Mama incepe sa iti taie din portii si surorile iti cumpara cadou abonamente la sali de fitness si lectii de dans. Toate sunt gesturi foarte dragute si arata ca oamenilor respectivi chiar le pasa. Dar s-a gandit cineva vreodata ca poate NU VREI sa arati asa cum vrea toata lumea sau ca e pur si simplu decizia ta cum, cat si cand sa slabesti?

7. Doctorii sunt constant dezamagiti de greutatea ta. Indiferent pentru ce te duci la medic, acesta face ce face si iti aminteste ca ai prea multe kilograme, ca nu e sanatos, ca o sa ai probleme cu inima, adica exact aceeasi poezie pe care ti-o spune mereu cineva. De aceea, parca nici nu iti vine sa te mai duci la vizita medicala.

8. Toti simt nevoia sa te laude cand faci sport. Sau, si mai rau, se uita cu compasiune la tine, de parca ar gandi "Saraca, incearca si ea". De ce daca alearga in parc 10 persoane cu greutate "normala" nu le observa nimeni, dar daca alergi tu, toata lumea trebuie sa reactioneze cumva? Cumva, din cauza ca esti supraponderala, fiecare are ceva de zis in privinta asta si nu poti sa iti vezi linistita de viata.

9. Indiferent cum te imbraci, intotdeauna cineva comenteaza ceva. Daca pui haine largi pe tine, unii iti vor spune ca nu trebuie sa te jenezi de formele tale si nu e cazul sa le ascunzi. Daca porti haine stramte, reactiile vor fi si mai dezgustatoare. Unii vor zambi cu rautate, altii vor incerca sa te critice pe fata. In spatele discursului "atitudinea conteaza", pe care toti il folosesc,se ascunde de fapt un munte de prejudecati care ies la suprafata in cele din urma.

10. Daca nu ai pe cineva, automat toata lumea presupune ca e din cauza corpului tau. Exista, insa, atatea scenarii posibile. Poate nu vrei sa fii cu cineva. Poate nu ai gasit pe cineva interesant si nu vrei sa pierzi vremea in relatii superficiale. Poate esti prea ocupata cu munca. Poate iti place sa iti faci singura programul si esti foarte independenta. Daca era vorba despre o femeie slaba, toate aceste scenarii ar fi fost vehiculate de toata lumea. In cazul tau, insa, raspunsul universal pare sa fie numarul afisat pe cantar, conform divahair.ro.