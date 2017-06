Nicuşor Dan şi joaca de-a demisia. Ce a postat Cristian Ghinea pe Facebook, imediat după anunţ

Cristian Ghinea a postat pe pagina sa de Facebook, la scurt timp după ce Nicuşor Dan a anunţat că demisionează din USR, câteva rânduri în care precizează că este în Arad, în prima campanie pe care USR o face în mediul rural, în alegerile parţiale locale. Astfel, fără să facă vreo referire la Nicuşor Dan, Ghinea îşi încheie mesajul cu "USR merge mai departe".

Redăm mesajul postat de Cristian Ghinea:

"Azi sunt în Arad unde colegii noștri din excelenta filială locală candidează pentru primăriile din Almaș și Covăsânț, primele alegeri locale în rural pentru USR. Am așteptări foarte mari. USR trebuie să fie un partid predictibil, cu poziționări clare și decizii luate la timp. USR merge mai departe".

Nicuşor Dan a anunţat că demisionează din funcţia de preşedinte al USR, după ce partidul a decis în Biroul Politic să se pronunţe împotriva proiectului de redefinire a familiei ca uniune dintre bărbat şi femeie. Acesta a argmentat că în partid s-a firmat un curent majoritar care duce într-o direcţie care nu este bună în opinia sa, "dar este dreptul lor să încerce". Dar decizia nu este definitivă, întrucât Nicuşor Dan a afirmat că se întoarce în USR, dacă forul superior al partidului, Comitetul Executiv, va lua o altă decizie privind referendumul pentru redefinirea familiei.

Nicuşor Dan a susţinut că au existat trei motive care au stat la baza demisiei sale: disputa legată de cine apără şi ce nu apără tradiţiile, decizia Biroului Naţional privind referendumul afectează sentimentele religioase a unei părţi a membrilor USR, dar şi faptul că nu a putut să se ţină de promisiunea pe care a făcut-o zecilor de oameni, ca atât conservatorii cât şi progresiştii să aibă loc în USR. Mai mult, Dan a mai spus că deciza de ieri "vine să spună că unii dintre colegi sunt colegi de mâna a doua".

În cele ce urmează, cele mai importante declaraţii ale lui Nicuşor Dan:

"Tema aceasta a familie este una foarte importantă pentru societate, iar USR a fost votat şi de cei care au votat pentru referendumul de definire a familiei. Eu am spus mereu că în partid este loc şi pentru conservatori, dar şi pentru progresişti. Convingerea mea este că USR trebuie să se adreseze şi unora, şi altora. Un alt motiv este cel al onoarei, pentru că eu am promis amneilor că în partid este loc şi pentru conservatori, şi pentru progresişti. Am avut colegi care au lucrat bine şi cu cei conservatori. Eu imi asum că am făcut o promisiune de care nu m-am putut ţine, iar asta antrenează demisia mea de astăzi. Nu este nimic dramatic, este o construcţie cu mulţi oameni, în contrucţia asta a apărut o majoritate, eu nu cred că direcţia este bună, dar este dreptul lor să facă asta. Decizia Biroului Naţional vine să spună că unii dintre colegi sunt colegi de mâna a doua. Am făcut o promisiune pe care nu am putut să o ţin”.

Pe de altă parte, întrebat dacă un for superior al partiduliui va decide altfel decât Biroul Naţional pe tema referendumului, Nicuşor Dan a răspuns: "Da. Asta este poziţia mea. Sunt gata să mă întorc dacă USR mă vrea".

Totodată, Nicuşor Dan a mai anunţat că el caută un partid în care să se regăseasca.