Nicuşor Dan: Sesiunea extraordinară a Parlamentului, fictivă. Facem studiu individual

Presedintele USR, Nicusor Dan, spune la RFI ca sesiunea extraordinara a Parlamentului nu exista de fapt. Deputatul crede ca PSD s-a pus astfel la adapost de o eventuala decizie nefavorabila a Curtii Constitutionale in privinta legii care abiliteaza Guvernul sa dea Ordonante in timpul vacantei parlamentare.

Nicusor Dan explica de ce este legea neconstitutionala, in opinia sa:

"Nu o sa ma pronunt inaintea Curtii, insa in opinia noastra, in argumentele pe care le-am scris si le-am semnat, Guvernul conform Constitutiei nu are voie ca prin Ordonantele de Guvern pe care le da in vacanta parlamentara sa modifice legi organice. In anexa la legea de abilitare erau trecute mai multe legi organice, pe care Guvernul avea de gand sa le modifice si acest lucru in opinia noastra era neconstitutional". Liderul USR crede ca "probabil PSD-ul se asteapta la o solutie nefavorabila pentru ei, pentru ca au convocat printr-un abuz aceasta sesiune extraordinara fictiva a Parlamentului, in care de fapt nu exista lucrari ale Parlamentului, numai pentru ca Guvernul sa poata da Ordonante de Urgenta, pe care poate sa le dea in timpul sesiunilor".