Nicuşor Dan, despre Guvernul propus de Dragnea: Criteriul de selecţie, obedienţa. Nu îl votăm

Presedintele USR Nicusor Dan critica propunerile facute de PSD si ALDE pentru viitorul cabinet al lui Sorin Grindeanu, sustinand ca Liviu Dragnea a strans in Guvern "oameni care i-au fost subordonati, fie pe linie administrativa, fie pe linie politica", citeriul de selectie fiind "obedienta fata de lider si de partid" si nu competenta. Acesta a scris pe pagina sa de Facebook că USR va votza impotriva învestirii Guvernului în Parlament.

"Faptul ca Liviu Dragnea nu a avut curaj sa propuna ministri profesionisti arata de fapt slabiciunea presedintelui PSD. Liviu Dragnea se teme ca ar fi putut pierde controlul asupra banilor publici din care-si intretine puterea politica daca acest cabinet ar fi fost unul competent, onest si autonom care sa guverneze in interesul societatii", spune Nicusor Dan intr-un comunicat de presa.



Potrivit liderului USR, "nominalizarea lui Danielei Carmen Dan si a lui Sevil Shaiddeh, subordonatele lui Liviu Dragnea, pentru doua portofolii importante este emblematica. Mai sunt si alte cazuri de politicieni care s-au remarcat ca executanti ai ordinelor partidului: Florin Iordache, sustinut pentru Ministerul Justitiei, este unul dintre coautorii martei negre, iar Teodor Melescanu, propus pentru Externe, a refuzat in 2014 sa mareasca numarul de sectii de votare in Diaspora. Florian Bodog, care si-a pierdut dreptul de a conduce doctorate si care nu are nimic notabil in parcursul profesional, nu ar fi obtinut niciodata portofoliul Sanatatii intr-o societate normala."

Nicusor Dan sustine ca pentru cabinetul Grindeanu au fost propusi oameni "care s-au aratat dispusi la compromisuri in interesul partidului sau al unei persoane".

Totodată, Dan mai scrie pe facebook ca USR va vota împotriva învestirii Guvernului:

USR va vota împotriva învestirii guvernului PSD chiar dacă acesta este condus de Sorin Grindeanu. Respectăm votul alegătorilor, dar nu credem că PSD s-a schimbat și vedem acest lucru în fiecare zi în Parlament. Guvernul va fi condus tot de Liviu Dragnea, dar de la sediul partidului, din Kiseleff.

Așa cum facem deja in Consiliul General, vom vota proiectele bune propuse de Guvern, le vom respinge pe cele proaste și vom lupta împotriva celor dăunătoare, prin toate mijloacele. Pentru proiectele USR pe care le-am prezentat in campania electorală vom căuta susținere la toate partidele politice parlamentare"