Scandal între Nicuşor Dan şi Alina Mungiu Pippidi, după acuzaţiile legate de relaţia cu SRI

Nicuşor Dan ameninţă că o va da în judecată pe Alina Mungiu-Pippidi, în urma declaraţiilor recente făcute de aceasta, potrivit cărora că USR ar fi susţinut tehnocraţii pentru a obţine susţinerea presei controlate de SRI.

Nicuşor Dan ameninţă că o va da în judecată pe Alina Mungiu-Pippidi, în urma declaraţiilor făcute de aceasta! Pippidi a lansat zilele trecute, într-un editorial, o ipoteză inedită: Uniunea Salvaţi România ar fi susţinut tehnocraţii pentru a obţine susţinerea presei controlate de SRI.

"Putem investiga ce firme are SRI şi în ce organe de presă au acţiuni direct sau indirect? Măcar să ne propunem să vedem imperiul manipulării de aproape? USR, prin Matei Păun, a făcut dealul cu „tehnocraţii” în schimbul promiterii sprijinului de presă, care până atunci băgase USR sub preş, cum fac cu tot ce e spontan şi unde nu plăteşte nimeni. A cui presă e aceea, dacă pot să întreb, că tehnocraţii în sine nu aveau nici un fel de presă [...]? Cine de fapt controlează aşa de mult din presă şi are birouri la Cotroceni şi guvern, mai ales cea electronică, încât poate face asemenea târguri? Nu cumva...?", a scris Alina Mungiu Pippidi.



Ca urmare, preşedintele USR spune că ia în calcul să o dea în judecată pe Alina Mungiu-Pippidi, precizând că va lua legătura cu Departamentul Litigii din partid, în acest sens.

Pe de altă parte, în contextul în care în ultima perioadă s-a vorbit despre o eventuală rupere a Uniunii Salvaţi România, Nicuşor Dan a exclus posibilitatea ruperii partidului, afirmând că la reuniunea de astăzi de la Sibiu a formaţiunii a participat şi Clotilde Armand.



În acelaşi editorial în care Pippidi scrie despre relaţia dintre USR şi SRI, aceasta susţine că ar fi urmărită de serviciile secrete. "(...) am ajuns, de la politeţea de pe timpul lui Maior la telefoane de ameninţare, ultimul, acum o săptămână, la cinci minute după o şedinţă pe Skype despre un proces în curs. „Ce faceţi, doamnă, de ce nu vă vedeţi de treabă acolo în Germania etc”. Notez numărul, iar ieri a trebuit să îmi resetez toate parolele după atacuri. Am ieşit de pe Skype şi What’s App, iar la telefon oricum nu vorbesc, aşa că nu vă mai osteniţi. Am supravieţuit eu în anii nouăzeci, când curgea cu de-astea, aşa că acum e nebun cine crede că mai sperie pe cineva", notează Pippidi.