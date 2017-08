Nicuşor Dan: Al doilea referendum al USR, ridicol. Nu cred că Cioloş intră într-un partid progresist

Nicuşor Dan vine cu o replică pentru colegii din USR. Acesta a catalogat, în exclusivitate la Realitatea Tv, drept ridicol referendumul prin care membrii partidului ar urma să se pronunţe pentru o colaborare sau fuziune cu platforma lui Dacian Cioloş, "România 100". Astfel, Dan a argumentat că un partid nu poate funziona cu un ONG, ci doar cu un alt partid, iar înainte, cei din USR ar fi trebuit să îl întrebe şi pe Dacian Cioloş dacă este de acord cu această propunere.

"Acum, referendumul al doilea este un pic ridicol, pentru că întrebarea este "Sunteţi de acord ca Biroul Naţional al USR să iniţieze procesul de negociere cu platforma România 100 şi echipa Cioloş pentru colaborarea/fuziunea celor două structuri?”. Dacă este să vorbim de fuziune, un partid nu poate funziona cu un ONG, poate funziona doar cu un alt partid. Mai este şi problema cauzată de faptul că cei din Platform România 100 nu au fost întrebaţi dacă sunt de acord", a spus Nicuşor Dan, la Prime Time News.

În schimb, fostul preşedinte USR a spus că el personal nu crede că Dacian Cioloş va intra vreodată într-un partid progresist, întrucât fostul premier este mai degrabă conservator.

Pe de altă parte, Nicuşor Dan a mai anunţat că îşi doreşte să candideze în 2020 la Primăria Capitalei, chiar dacă va trebui să fie într-un partid sau să formeze un alt partid:

"Este o poziţie pentru care eu m-am pregătit foarte mult pentru anul 2020. Depinde dacă voi fi într-un partid. Dacă faci un partid, o faci ca să răspunzi la o necesitate. Daca va exista, vom face un partid".

Fostul lider USR a vorbit şi despre motivul pentru care el a anunţat că pleacă din partid: celebrul referendum pentru modificarea definirii familiei în Constituţie. Nicuşor Dan a subliniat că s-a ajuns în această situaţie întrucât cele două tabere nu au reuşit să gestioneze tensiunile pe acest subiect:

"Am spus că chestiunea pe care dezbaterea este cea mai dificilă este asta cu dezbaterea pe familie, ar trebui să avem respect pentru punctul de vedere al celuilalt. Este o temă care ţine de credinţe personale, fie că te manifeşti pentru familia tradiţională sau pentru familia extinsă.(...) Nu am reuşit să gestionăm impreună tensiunea pe subiectul ăsta. Pe toate subiectele pe care le-aţi enumerat, indiferent de opinia noastră ideologică, am reuşit să agreem asta (n.r situatia din spitale, şcoli, autostrăzi, vaccinarea). Sunt lucruri pe care societatea le doreşte. La alea este simplu. Pe asta (definirea familiei) am crezut că este simplu pentru fiecare dintre noi să lăsam de la noi", a mai spus Nicuşor Dan.