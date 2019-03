Nicu Maharu, cunoscut interlop şi fost iubit al Simonei Sensual, a murit în noaptea de miercuri spre joi, după o suferinţă cauzaă de cancer.

Maharu a încetat din viață la ora 03:30! Fostul iubit al Simonei Sensual a fost plâns de rude şi prieteni pe reţelele de socializare.

"Dumnezeu sa te ierte fratele meu…nu mai am cuvinte”, „Un bun prieten de al tatălui meu s-a stins din viață. Dumnezeu să te ierte, om bun cu suflet mare”, „Drum bun Maharule in noul tau drum”. „Dumnezeu sa te odihneasca in pace Nicu Maharu! Vei ramane vesnic in sufletele si amintirile multora! Condoleante Florian Molea si intregii familii! Fiecare stea isi pierde din intensitate pana se stinge… sincere regrete!", sunt mesajele de pe Facebook.